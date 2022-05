Smittesporing etter apekopper i Oslo

Den smittede er en reisende person fra et europeisk land hvor det er utbrudd av apekopper. Vedkommende besøkte Oslo 6.–10. mai og hadde symptomer under oppholdet, men fikk først påvist smitten etter hjemkomst.

Det melder Folkehelseinstituttet (FHI).

Oslo kommune jobber nå sammen med FHI for å kartlegge hvem som kan ha vært utsatt for smitte, for å kunne gi informasjon til dem det gjelder.

Folkehelseinstituttet er også i kontakt med helsetjenesten i personens hjemland for å kartlegge ytterligere hvor personen har vært under oppholdet i Oslo.

– Det er ikke uventet at personer smittet med apekopper har vært i Norge, og helsetjenesten skal være forberedt på det, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har laget rutiner og anbefalinger for hvordan helsetjenesten skal håndtere personer som kan være smittet.

– Vi bistår nå Oslo kommune med å informere dem som den reisende hadde nær kontakt med under oppholdet. Det er for tidlig å vurdere risikoen for at noen av dem er smittet. Smittefaren til den allmenne befolkningen regnes som svært lav, sier Aavitsland.