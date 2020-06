Smitten øker i Oslo: – Det er ikke ferie for pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For to uker siden ble det meldt om 24 smittetilfeller i hovedstaden, sist uke ble det meldt om 81 smittet. Det er mer enn en tredobling, sier helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Må ikke ta ferie fra smittevern

Økningen av smitten innenlands og utenlands er bekymringsfullt, forteller Høie som oppfordrer til å sammen beholde kontrollen over smitte.

– Vi må være forberedt på å slå ned på nasjonal eller regional smitte. Det nærmer seg ferie for mange av oss, men det er ikke ferie for pandemien. Vi må ikke glemme ansvaret vi har for å stoppe smitte, vi må fortsette å vaske hendene og holde avstand og holde oss hjemme hvis vi føler oss syke, sier Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog presiserer at det er helt avgjørende å finne de som er smittet og takker de som lar seg teste for smitte.

TEST DEG: Helsedirektør, Bjørn Guldvog, oppfordrer alle med tegn på luftveisinfeksjon må teste seg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er mange som er opptatt av testing, vi må isolere alle med luftveissymptomer, teste alle må tror er smittet, spore opp alle som har nærkontakt med en syk person å sette dem i karantene, for at dette skal fungere er det viktig når og hvem som skal testes, sier Guldvog.

Han forteller at befolkningen kan finne oppdatert informasjon om testing på Helse-Norge sine nettsider.

– Alle, og jeg gjentar alle som har tegn på luftveisinfeksjon skal testes, og det er ikke et krav at du har feber. Hvis du har ett eller flere av disse symptomene så skal du få tilbud om testing: hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans og feber, sier helsedirektøren.

TREDOBLET: I forrige uke ble det registrert en tredobling i antall smittede av covid-19 i Oslo, i forhold til uken før. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tredoblet smitte i Oslo på en uke

Forrige uke ble det registrert 81 nye koronasmittede i Oslo, det er en tredobling fra uka før, viser den siste ukesrapporten til Folkehelseinstituttet (FHI).

Sist uke ble det meldt om 81 smittede i Oslo, mens det uken før var 24 smittede. Totalt ble 112 nye personer meldt smittet sist uke. 75 prosent av de nye smittetilfellene sist uke kom dermed fra Oslo.

– Andelen som tester positivt har ligget under 1 % de siste fire uker, men viste en liten oppgang sist uke. Økningen kan være et uttrykk for økt spredning knyttet til enkelte grupper og områder, men kan også være et resultat av målrettet testing, sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, under onsdagens pressekonferanse.

GOD OPPSPORING: Fagdirektør i FHI, Line Vold, forteller om økt smitte i Oslo, men god smitteoppsporing. Foto: NRK

Hun forteller at de har god smitteoppsporing i Oslo, til tross for at 3.6 prosent av de testede forrige uke var smittet.

– Enkelte av de smittede har hatt mange nærkontakter. Det har skjedd i familier og private arrangementer, men det er også rapportert om smitte blant ansatte på sykehjem i Oslo. Det er ikke rapportert om beboere i sykehjem i forbindelsene med disse funnene, sier Vold.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er vanskelig å si hva smittetilfellene i hovedstaden skyldes.

– Men dette er et godt eksempel på hva som skjer når man slapper mer av. Om man ikke holder seg hjemme når man er syk, og i tillegg ikke holder en meter avstand, vil det være mulig å se det på statistikken, sier Nakstad.

Per i dag er 18 nordmenn innlagt på sykehus på grunn av covid-19, 239 døde og 8576 bekreftet smittet.

I etterkant av rasismedemonstrasjonene foran Stortinget fredag har enkelte uttrykt bekymring for om smitten kan øke i Oslo. Det er ennå for tidlig å si noe om denne demonstrasjonen har bidratt til noe smittespredning.

Åpner grenser

15. mai frarådet regjeringen alle utenlandsreiser fram til 20. august. Da ble det også kjent at det innen 15. juni vil bli vurdert å endre reiserådet til Norden.

Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for andre nærliggende europeiske land.

15. juni åpner grensene mellom Norge og Danmark igjen. Fjord Line og Color Line opplever stor pågang av nordmenn som ønsker å dra på ferie til Danmark.