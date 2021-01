Smitta aukar fleire stader i landet. Regjeringa med omfattande koronatiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er aukande smittetrend i meir enn 40 kommunar. Juleselskapa er avslutta, kvardagen er på veg tilbake, og folk skal flytte på seg.

Regjeringa er førebudde på veker med aukande smitte, og kjem med nye tiltak på ein pressekonferanse som held på no.

– Me er urolege for utviklinga i smittetala, sa Erna Solberg då ho opna pressekonferansen.

Ho viste til at mange flytter på seg etter juleferien, at mange arbeidsinnvandrarar skal kome tilbake att til Noreg, og at det er eit nytt mutert koronavirus påvist i Noreg.

– Saman må me ta eit krafttak for å hindre at smitta spreiar seg, sa Solberg, før ho kom med informasjon om nye tiltak.

Dette er tiltaka og anbefalinga regjeringa innfører, gjeldande frå 4. januar til 18. januar:

Ikkje ha besøk heime. Vent 14 dagar før du har besøk eller besøker andre. Dette gjeld ikkje dei som har nære i livets siste fase. Barn kan også ha besøk av barn frå same kohort i barnehage og skule.

Pålegg som kjem, og ein kan risikere bot om ein bryt desse reglane:

Forbode å skjenke alkohol, men serveringsstader kan halde ope.

Maksimalt fem personar på private arrangement utanfor eige heim, som til dømes ein bursdag i lokale som er leigd.

Det kan maksimalt vere ti personar på offentlege arrangement innandørs. Men inntil 200 personar om alle sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere inntil 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmonterte.

Nasjonale råd og anbefalingar:

All undervising og planlagde arrangement på universitet, høgskular og fagskular vert gjort digitale fram til 18. januar. Folkehøgskular og bibelskular skal følge råd frå lokale helsestyresmakter.

Alle landets vidaregåande skular og ungdomsskular skal gå over til raudt nivå.

Unngå reiser som ikkje er naudsynte i inn- og utland. Men du kan dra på hytta med folk du bur saman med.

Alle som kan ha heimekontor, bør ha dette.

Kjøpesenter og butikkar bør ha åtgangskontroll og avgrensingar på kor mange personar som kan kome inn i lokalet. Dette er for at det skal vere mogleg å halde avstand.

Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynsarrangement innandørs vert utsette til etter 18. januar. Dette gjeld også arrangement som gjeld barn på tvers av kohortar, men ikkje gravferder.

Utandørsaktivitetar kan gjennomførast om det er mogleg å halde minst ein meter til andre.

Toppidretten har eit særskild unntak, og vert ikkje omfatta av anbefalingane.

Særskild anbefalingar for regionar med høgt smittepress:

Vurdere om barnehagar og barneskular skal følge rettleiaren for «raudt nivå».

Vurdere påbod om munnbind på offentlege stader kor det ikkje er mogleg å halde ein meter avstand til andre.

Vurdere påbod om heimekontor for dei som kan på stader med høgt smittepress.

Vurdere påbod om stenging av treningssenter, bingo og svømmehaller.

– Samla sett håper me at denne pakka med tiltak er nok for å unngå ei ny smittebølgje, sa Erna Solberg, som sa at reglane skal vurderast på ny i midten av januar.

Fekk innspel frå helsestyresmaktene

Regjeringa hadde på førehand fått følgande råd og innspel frå helsestyresmaktene. Her kan du lese anbefalingane frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Ein del av anbefalingane vart følgde, men ikkje alle.

Kom med beskjed til studentar

I går kveld vart det kjent at eit av tiltaka blir å stanse all fysisk undervising på høgskular og universitet. Dette gjer det mogleg for studentar å halde seg der dei er, i staden for å reise tilbake til studiestaden.

Gjennom romjula har det blitt tatt færre koronatestar enn før jul, men andelen positive prøvesvar har gått opp. Og talet på smitta kryp sakte, men sikkert oppover. R-talet er på 1,3, noko som betyr at situasjonen er slik at 100 smitta personar smittar 130 andre personar.

Stavanger og Trondheim er to av byane som lenge har hatt lite smitte, og som dei siste vekene har opplevd at smitta kan auke raskt. FHI sa i går at smitta no kan vere på nivå med toppen frå i fjor haust.

Det er i desse dagar venta at mange arbeidsinnvandrarar vender tilbake til Noreg etter juleferie, og at mange studentar også kjem til å flytte på seg etter at juleferien er over.

Regjeringa har innført testplikt for alle reisande til Noreg, noko som i går førte til lange køar på Oslo Lufthavn på Gardermoen.