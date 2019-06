Smell for Erdogan i Istanbuls omvalg

– Sånn det er nå, leder min rival Ekrem Imamoglu i valget. Jeg gratulerer ham og ønsker ham suksess, sa Binali Yildirim i en kort TV-sendt uttalelse.

Yildirim stilte som kandidat for Erdogans parti AKP, mens Imamoglu (49) var det sekulære opposisjonspartiet CHPs ordførerkandidat. Imamoglu varsler om en ny start for Tyrkia.

– Det var ikke en enkelt gruppe eller ett enkelt parti, men hele Istanbul og Tyrkia som vant dette valget, sa han etter at foreløpige resultater ga ham valgseieren med en oppslutning på 54 prosent.

– I dag vil vårt folk ta den beste avgjørelsen for demokratiets skyld, for Istanbul og for legitimiteten til alle framtidige valg, sa Imamoglu da han avla stemme tidligere søndag.

Det var Imamoglu som vant det første ordførervalget i slutten av mars. Men det konservative tyrkiske regjeringspartiet AKP, som har islamistiske røtter, mente det hadde forekommet uregelmessigheter.

Ekrem Imamoglu leverte sin stemme tidligere på dagen. Foto: Stringer / Reuters

– Likte ikke resultatet

Valgkommisjonen erklærte først Imamoglu som vinner, men bøyde seg etter hvert for AKPs krav om omvalg. Regjeringspartiet hevdet at sammensetningen av valgfunksjonærer som jobbet med å avvikle det første valget, var ulovlig.

Kritikere av AKP og president Erdogan mener i stedet at Erdogan rett og slett ikke likte det overraskende valgresultatet. At resultatet ble annullert, har sådd tvil om hvorvidt AKP og Erdogan vil være villig til å godta et valgnederlag.

Imamoglu rakk å være ordfører i 18 dager før resultatet ble annullert. Han sa nylig i et intervju at annulleringen var urettferdig, men at omvalget trolig ville tjene til hans fordel.

Test for Erdogan

Omvalget ble på forhånd ansett som en test på hvor populær Erdogan er i Istanbul i en tid der Tyrkia opplever store økonomiske problemer, høye matpriser og stor arbeidsledighet.

Valget er også viktig siden Istanbul er sentrum for Tyrkias næringsliv, finansinstitusjoner og kultur.

Istanbul har rundt 15 millioner innbyggere og regnes ofte som Europas største by. Budsjettet til byens myndigheter tilsvarer 75 milliarder kroner.

Byen het tidligere Konstantinopel og var i sin tid hovedstad i det kristne, greskspråklige Øst-Romerriket. Den strategiske beliggenheten ved Bosporos-stredet, akkurat på grensa mellom Europa og Asia, har bidratt til byens økonomiske betydning i flere tusen år.

Valgmedarbeidere teller stemmer i Istanbul. Foto: Kemal Aslan / Reuters

– Veldig risikabelt

– Det er veldig risikabelt for ethvert politisk parti å miste Istanbul. Budsjettet til Istanbul er større enn enkelte små lands statsbudsjett, sa Can Selcuki, leder for tankesmia Istanbul Economics Research, før valget.

De 16 siste årene har Erdogan dominert tyrkisk politikk, men etter tapet av Istanbul søndag kan hans politiske base bli langt skjørere.

Erdogan selv begynte sin politiske karriere som ordfører i Istanbul fra 1994 til 1998. Han er født i byen og har tidligere uttalt at «den som vinner Istanbul, vinner hele Tyrkia».