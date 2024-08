Ved hjelp av den nye teknologien, som kalles kurvede innflyginger, kan flyene ta en vesentlig kortere vei enn når de styres inn mot flyplassen ved hjelp av radiofyr, som er vanlig i dag.

– Ved kurvede innflygninger kan også flyene lande ved lavere skydekke enn før og dermed bidra til høyere regularitet, sier konserndirektør i Avinor, Abraham Foss Foto: Øystein Løwer / Avinor

– Ved å bruke satellittnavigasjon i stedet for radiosignaler, vil flyene fly kortere ruter. Det vil føre til at passasjerene får kortere flytid, sier konserndirektør i Avinor, Abraham Foss.

Den nye innflygningsprosedyren er allerede i bruk på ni flyplasser fra Svalbard i nord til Stavanger i sør.

Nå skal alle Avinor-flyplassene ta i bruk satellittstyrte, kurvede innflyginger og Avinor er først i Europa som innfører innflyginger basert på satellitteknologi i så stor skala.

Nytt innflygningsmønster til Tromsø lufthavn. De grå strekene viser den gamle måten, de svarte strekene viser den nye måten flyene skal lande på. Foto: Avinor

Skal spare

Besparelsene ved å gå over til kurvede innflyginger er beregnet til flere hundre millioner kroner både for flyselskapene og for Avinor.

– Vi har ganske enkelt byttet gammel teknologi med ny. Det betyr blant annet at vi sparer mange millioner årlig i vedlikehold, reinvesteringer og oppgraderinger, sier Foss.

For flyselskapenes del regner Avinor med at besparelsen for drivstoff alene vil kunne være rundt 90 millioner norske kroner per år og utslippene kan reduseres med 19.000 tonn CO2.

– Det er mye å spare for oss som flyselskap. Vi sparer tid, drivstoff, har mindre CO2-utslipp og får også bedre regularitet på avgangene våre, sier Per Gunnar Lyckander i Norwegian Foto: Norwegian

Flygersjef i Norwegian, Per Gunnar Lyckander forklarer hvor mye én enkelt kurvet landing kan gi av besparelse.

– Hvis et fly fra Trondheim til Oslo skal lande mot nord på Oslo lufthavn, vil vi spare 300 kilo drivstoff og ett tonn CO2-utslipp med den nye innflygingsmetoden.

Hos Norwegian er allerede alle flyene klarert for den nye typen innflyging og flygerne er opplært.

– Vi var tidlig ute og bestilte det tekniske utstyret som trengs da vi bestilte nye fly, forklarer Lyckander.

– Alle våre Boeing-fly har nå muligheten til å gjennomføre kurvede innflyginger.

Grønt lys fra myndighetene

Fra regjeringshold er de samstemte i fordelene ved denne nye typen å ta ned fly på.

– I Norge er luftfarten en viktig del av transportbehovet vårt, særlig i distriktene våre. I NTP har vi satt av 1 mrd. kroner for å stimulere til å få ned utslipp, sier Nygård Foto: NRK

– Dette er et viktig verktøy for å blant annet få redusert støy for folk som bor i nærheten av flyplasser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Dette er i tillegg ett av mange tiltak vi må gjøre for å få til null- og lavutslippsløsninger for luftfarten, sier han.

Samarbeid mellom flyplass og flyselskap

For at kurvede innflyginger skal gjennomføres, må Avinor utvikle nye innflygingsprosedyrer. Flyselskapene må investere i nytt utstyr og faktisk ta i bruk den nye måte å lande på.

De tre største selskapene på norske flyplasser, Norwegian, SAS og Widerøe er forberedt på dette, men det er et mål om at også utenlandske flyselskaper tar i bruk den nye måten å lande på.

Kurvede innflyginger Kurvede innflyginger korter ned veien på innflygninger til flyplassene. Innflygingene kan i støre grad tilpasses i forhold til støysoner. Innflyginger er mer effektiv på grunn av kortere tid på innflygingen. Kortere vei gir mindre utslipp av CO2 og besparelse av drivstoff. Flyene kan lande mer punktlig og få mer punktlige avganger. Flyene styres av satellitter i stedet for radiofyr. Alle 43 Avinorflyplasser skal ha kurvede innflyginger innen 2027. Drivstoffbesparelsen ved kurvede innflygninger for de 15 første flyplassene er beregnet til å gi et redusert CO₂ -utslipp fra luftfarten i Norge med ca. 19.000 tonn årlig ved en brukerandel på 80 prosent (basert på dagens trafikktall). Kilde: Avinor

43 flyplasser innen 2027

Innen utgangen av 2027 er målet at alle Avinors 43 flyplasser skal ha kurvede innflyginger. I dag er det ni flyplasser som benytter seg av teknologien.

Innen utgangen av året er det planlagt for seks ytterligere flyplasser, og enda flere planlegges for de kommende årene.