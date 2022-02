Slutt på kraftoverskot om fem år

Bilar, bussar, batterifabrikkar og oljeplattformer.

Snart skal det meste gå på straum.

Om vi held fram med forbruket vårt, og alle planane om å etablere nye verksemder som treng mykje kraft, vil kraftoverskotet vi har i Noreg gradvis forsvinne.

Ved utgangen av 2026 vil dagens kraftoverskot på 15 Twh bli redusert til 3 twh. Fordi forbruket aukar mest i sør, vil Sør-Noreg ha kraftunderskot i 2026. Det skriv Statnett i ein analyse som kom i desember.

Grunnen: Det som produserer kraft ser ut til å skape debatt og konflikt.

Energieffektivisering kan gjennomførast ganske raskt. Kraftutbygging er meir omstridd og tar for lang tid, meiner Tore Strandskog. Han er direktør for næringspolitikk i Nelfo. Foto: Eirik Remo / Nelfo

– Havvind får vi ikkje produsert før i byrjinga av 2030 talet, seier Tore Strandskog direktør for næringspolitikk i NHO-organisasjonen Nelfo, og han legg til:

– Vindkraft på land er politisk død på mange måtar, og renovering av eksisterande vasskraftverk og produksjon av ny vasskraft kjem også til å skape konflikt.

Konserndirektør i Statnett Gunnar Løvås seier det omtrent ikkje er planar om ny kraftproduksjon dei neste fem åra.

Konserndirektør i Statnett, Gunnar Løvås seier at for lite eigenprodusert kraft og auke i straumforbruk kan gi høge straumprisar. Foto: Jarle Nyttingnes / Statnett

Kan gi høge straumprisar

Statnett forventar at straumforbruket i Noreg kjem til å auke med nesten 14 prosent dei neste fem åra. Eller 19 terawattimar.

Det er fem gonger meir enn straumen som blir laga ved Noregs største vasskraftverk målt i årsproduksjon.

Dette vil også påverke straumprisane.

– Prisane vil då legge seg på eit høgare nivå enn dei elles ville gjort, seier Løvås i Statnett.

Han seier dei ikkje vil vere like høge som dei har vore i det siste, men likevel høge nok til at ein del industri kanskje vel å etablere seg i andre land.

I Olje- og energidepartementet kjenner dei til problemet.

– Etterspørselen etter kraft veks raskare enn produksjonen, seier statssekretær Amund Vik frå Arbeidarpartiet.

Effektivisering

Ei løysing på dette kan vere energieffektivisering og lokal straumproduksjon. Det kan frigjere mykje av straumen som trengst, meiner 27 forbrukar-, bransje og miljøorganisasjonar.

Dei 27 organisasjonane er: Ekspandér faktaboks Dei 27 organisasjonane som ber regjeringa setje av ein milliard kroner til energitiltak i bustadar er: Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet Simon Balsnes, 1. nestleiar, Natur og Ungdom Jon Evang, fagansvarleg energi, Zero Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender Frode Pleym, leder, Greenpeace Noreg Christian Eriksen, fagsjef, Bellona Karoline Andaur, generalsekretær WWF Verdens naturfond Bård Folke Fredriksen, adm.dir., Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) Morten Andreas Meyer, generalsekretær, Huseierne Tone Tellevik Dahl, adm.dir., Norsk Eiendom Daniel K. Siraj, konsernsjef, OBOS Jørgen Leegaard, dir. samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL) Tore Strandskog, dir. næringspolitikk, Nelfo, ein landsforeining i NHO Jan Olav Andersen, forbundsleiar, El og IT Forbundet Trond Markussen, president, Noregs ingeniør og teknologorganisasjon (NITO) Rolf Iver Mytting Hagemoen, dagleg leder, Norsk Varmepumpeforening Jøns Sjøgren, adm.dir., Byggevareindustriens Forening Frank Jaegtnes, adm.dir., Elektroforeningen Thor Lexow, adm.dir., VKE – Foreininga for Ventilasjon, Kulde og Energi Marianne W. Røiseland, adm.dir., Rørentreprenørene Noreg Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling, Byggmesterforbundet Trine Kopstad Berentsen, CEO, Solenergiklyngen Hilde Widerøe Wibe, dagleg leder, Norske Trevarer Einar Østhassel, fagsjef brønn- og spesialboring, Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Marianne W. Røiseland, adm.dir., Rørentreprenørene Noreg Jarle Sørås, styreleiar, Norsk solenergiforeining Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgivar, Noregs Vel

Tore Strandskog, seier at energieffektivisering tog lokal energiproduksjon il dømes kan vere:

Varmepumper.

Solceller

Nye vindauge.

Betre tak.

System som styrer korleis du brukar energien.

Lokal energiproduksjon kan vere solceller på bustadar. Foto: Arild Eskeland

No ber dei 27 organisasjonane om at staten set av ein milliard kroner i året til energisparetiltak og lokal energiproduksjon som solceller på bustadar.

Ordningar for næringsbygg, kommunar og landbruket må kome i tillegg.

Kan hjelpe eit stykke på veg

Gunnar Løvås i Statnett seier energisparing kan hjelpe, men berre eit stykke på veg.

Statssekretær Amund Vik (Ap) seier at etterspørselen etter kraft veks raskare enn produksjonen. Foto: Arvid Samland/OED

– Meir effektiv bruk av energi er viktig, men dessverre er skalaen for liten til at det aleine kan stille opp med dei energimengdene vi ser at det vil vere behov for.

Statssekretær Amund Vik seier ja takk, begge deler.

– Her har vi behov for meir kraft frå vindkraft på land og til havs, vasskraft og energieffektivisering på same tid.

Han seier at regeringa held på med ein plan for å redusere energibruken i bygningar med 10 Twh innan 2030.

Dei 27 organisasjonanene skriv at tida fram til 2030 går fort, og ber difor regjeringa om å komme med kraftfulle tiltak og verkemiddel alt i budsjettet for neste år for å nå målet.