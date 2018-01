Slutt på gratis setevalg hos Norwegian

Endringen er allerede innført og det betyr at passasjerene ikke lenger har mulighet til å velge et bestemt sete ved innsjekking for de som har LowFare-billetter som ikke har setebestilling inkludert på forhånd.

Dersom du ønsker å velge et bestemt sete ved innsjekking, må du betale for dette ved innsjekk før avreise. Prisen for å velge et bestemt sete er 250 kroner.

Ikke mulig å endre

Når du sjekker inn på nettet vil du få tildelt et sete og det er ikke mulig å endre på dette i og med du allerede har sjekket inn. Det er kun innsjekkingskranken som kan hjelpe deg med å endre på setevalget, men da mot betaling.

LowFare+, Flex, Premium og PremiumFlex kan bestille sete på forhånd uten ekstra kostnad.

Presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian bekrefter endringen som er innført overfor nettstedet Final Call:

«Dette er endret da vi mener at vi bare tar betaling for de valg passasjerene faktisk ønsker og derfor er denne endringen foretatt. Hvis det ikke har noen betydning for passasjerene hvor de sitter, vil det fortsatt være gratis.»

Kappløp mot bunnen

Dette føyer seg inn i rekken der lavprisselskapene endrer konseptene sine i retning av å bli ultralavprisselskaper.

Flyselskapene prøver å skrape produktene sine mest mulig for å kunne tilby billigst mulige priser. Men når sluttstreken for det billetten faktisk koster settes, er det sjeldent at den prisen du finner er den du ender opp med å betale.

Et eksempel på et selskap som innfører flere gebyrer er det islandske lavprisselskapet WOW air som har innført gebyr på håndbagasje på USA-rutene.