Sluggerduell mellom partiledere om velferdsgoder

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har sagt at en av de viktigste sakene i valgkampen er å bekjempe kommersialisering av norske kommuner.

I Politisk kvarter i dag møttes Støre og Siv Jensen til partilederduell.

– Siv Jensen du har kalt dette for galskap, men er ikke dette kjente toner fra Arbeiderpartiet?

– Monopol gir aldri brukerne bedre tjenester, det gir brukerne dårlige tjenester. Å velge bort dårlig kvalitet er jo et gode for innbyggerne i Norge. Og det har vist seg å være vellykket, se bare på barnehagereformen, halvparten av barnehagene er private, sa lederen for Fremskrittpartiet.

– Millionutbytte må bort fra private

Støre har lagt fram en lang liste over saker som skal på dagsorden fram mot valget om et års tid.

Der står det blant annet at kampen om å ta tilbake kommunale velferdstjenester fra private er viktig.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har lansert mange saker han vil at partiet skal fremme under valgkampen som seiler opp. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Han mener kommunene selv bør holde seg med folk som kan gjøre rent, koke mat og tømme søppel.

Støre freste i morges da han sa at finansminister Siv Jensen burde reagere på at utlendinger overtar barnehager, og at det private utbyttet er så stort.

– Det er ikke bra å ha en finansminister som ikke er bekymret over at hundrevis av millioner kroner tas ut av de pengene vi betaler i skatt, og som foreldrene betaler.

– Mistenkeliggjøring

Støre mener kommersialisering nå er blitt en ideologisk metode fra regjeringen. Der hvor han mener det går gal vei, ønsker han nå å sette foten ned og la fellesskapet ta ansvar.

Siv Jensen mener det er galskap av Arbeiderpartiet å jakte på de kommersielle aktørene i norske kommuner. Hun sier de bidrar med kreativitet og er et gode. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Det jeg hører Støre si nå er jo en ganske kraftig mistenkeliggjøring av private næringsdrivende, av alle de som jobber i private selskaper. At de nærmest kynisk utnytter sine ansatte, sa Jensen.

Støre kastet også inn i debatten de historiene han hører om at mat til eldre fraktes over fjellet, fryses ned, tines opp og kvaliteten forringes. Det liker han svært dårlig.

Dragkamp om KrFs Hareide

Et av de store spørsmålene i den siste uken har vært om Kristelig Folkeparti kommer til å bytte side og dermed vippe flertallet i norsk politikk.

– I den nye boka si skriver Knut Arild Hareide at arbeiderpartiledelsen bør dra til Bergen og se hvor fint samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og KrF fungerer der. Og Jonas Gahr Støre, kan du tenke deg å kopiere samarbeidet og ta regjeringsmakten denne høsten?

Partileder Knut Arild Hareides nye bok ble heftig diskutert da den denne uken ble utgitt. Snart må KrF velge side i norsk politikk. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Jeg har sagt hele tiden at prosessen om retningsvalg skal de få ta i fred.

Jeg mener KrF har mer å hente på vår side i politikken når det gjelder spørsmål som velferd, fattigdomsbekjempelse, internasjonal solidaritet, klima for å nevne noe, sier Støre.

Siv Jensen sa i debatten at regjeringen har samarbeidet godt med KrF i de fem år de har regjert landet. Og ser fram til videre samarbeid med partiet.