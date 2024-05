Onsdag ble Fico utsatt for et drapsforsøk etter et regjeringsmøte i byen Handlova. Onsdag kveld var tilstanden hans fremdeles uavklart.

Allerede som barn var Robert Ficos ambisjoner å bli politiker.

Etter å ha fullført grunnskolen i Topoľčany i Slovakia, hvor han ble født i 1964, gikk veien først inn i jussen – og i 1986 fullførte han sin doktorgrad i strafferett.

Som jusstudent imponerte han lærerne, og en av dem, den fremtidige statsministeren Jozef Moravčík, beskrev Fico som «ambisiøs, veldig selvsikker og veldig involvert i diskusjoner».

Etter endt utdanning begynte han sin politiske karriere med det slovakiske kommunistpartiet like før den såkalte Fløyelsrevolusjonen i 1989.

– Han har en veldig lang fartstid i slovakisk politikk, sier forsker Jørn-Holm Hansen ved NIBR-Oslo Met.

Veien til toppen

I 1999 grunnla Fico partiet Smer, som betyr retning.

Smer hadde en sosialdemokratisk plattform og fokuserte på økonomisk rettferdighet og velferd.

Partiet ble raskt en betydelig kraft i slovakisk politikk – og etter en jordskjelvseier i 2006 ble Fico statsminister for første gang.

TOPPEN: Fico fotografert med Russlands president Vladimir Putin i 2016. Foto: AP

Fico dannet da en koalisjonsregjering basert på Smer, det populistiske Folkepartiet (ĽS-HZDS) og det nasjonalistiske Nasjonalpartiet (SNS).

Hans første regjering reverserte en del av de upopulære tiltakene til den foregående konservative regjeringen. Blant annet ble differensierte momssatser gjeninnført og pensjonssystemet til dels tilbakeført til det offentlige.

Utenrikspolitisk tok Fico opp igjen en slovakisk tradisjon med vekt på gode forbindelser til slaviske land, som Russland og Serbia.

Han blir av og til omtalt mer som venstrepopulist enn som sosialdemokrat.

– Fico er populist, og han har en ganske solid dose karisma, sier Holm-Hansen.

KARISMATISK: Fico fotografert under presidentvalget i Slovakia tidligere i år. Foto: Reuters

Kontroversiell merittliste

I 2012 ble Fico gjenvalgt som statsminister og satt i embetet frem helt frem til 2018. Da trakk han seg som statsminister etter en tillitskrise, da journalisten Jan Kuciak og hans forlovede ble drept.

MÅTTE GÅ: Folk feirer avgangen til statsminister Robert Fico og hans regjering etter drapene på undersøkende journalist Jan Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova i 2018. Foto: AP

Journalisten hadde gravd i korrupsjon blant myndighetene og drapet satte i gang store protester.

Fico ble anklaget for ikke ha gjort nok som regjeringssjef for å avverge denne typen drap og for selv å lede en korrupt regjering.

Men Fico fortsatte som leder for partiet Smer etter at han gikk av som statsminister.

Smer mistet både velgere og folkevalgte til konkurrenten Hlas, men holdt likevel stand som ett av landets største partier.

Variert politikk

I 2023 ble Fico igjen valgt til statsminister, med 29 prosent av stemmene. Det gjør han til den lengstsittende statsministeren i Slovakia.

– Han er en lur ringrev, en skikkelig comeback-kid, sier Holm-Hansen.

Ficos regjeringstid har vært preget av økonomisk vekst, men også kontroverser knyttet til ytringsfrihet og rettssystemet.

Han har støttet økt velferd, bedre helsevesen og utdanning, samt en sterkere rolle for Slovakia i EU. Samtidig har han også blitt kritisert for å begrense pressefriheten og for å ha en autoritær lederstil.

Han deler blant annet syn med Ungarns statsminister, Viktor Orban, om behovet for å sikre grensene mot illegale migranter og i motstanden mot LHBT-bevegelsen.

VENNER: Fico har opparbeidet et godt forhold til Ungarns statsminister Viktor Orban. Foto: AFP

Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Fico markert seg som motstander av å sende våpen til Ukraina. Han vant valget sist høst med budskapet «ikke send en eneste kule til Ukraina».

Han støtter heller ikke de EU-sanksjonene som rammer Slovakia. Slovakia er ett av de europeiske landene som er mest avhengig av russisk gass og olje.

– Et hatobjekt

Den antatte gjerningsmannen etter drapsforsøket på Fico er pågrepet, og skal være en mann i 70-årene.

Skal vise Slovakias statsminister etter skytingen Du trenger javascript for å se video.

Det antas at den mistenkte hadde politiske motiver, det sier innenriksministeren på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Det som har skjedd er et politisk overgrep. Det er helt klart, og vi må reagere på det, sier visestatsminister Robert Kalinak.

Holm-Hansen beskriver Fico som et hatobjekt for den liberale fløyen i landet.

– Han er en sånn man har sterke følelser om. Han er enten elsket eller hatet.