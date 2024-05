Den slovenske inneriksminisiteren Matúš Šutaj Eštok bekrefter ifølge Reuters at det ble utført et drapsforsøk mot statsministeren.

Fire skudd skal ha blitt avfyrt, og Fico ble truffet flere ganger.

Ifølge TA3 ble Fico truffet i magen. Han var bevisst da han ble ført til sykehuset.

SKUTT: Slovakias statsminister Robert Fico skal være såret etter en skyteepisode. Her fotografert under Det europeiske råds toppmøte i EUs hovedkvarter i Brussel i april. Foto: AFP

Hendelsen fant sted i byen Handlova, rundt 150 kilometer nordøst for hovedstaden Bratislava, ifølge TV-kanalen TA3.

Reuters skriver at skytingen skjedde foran et lokalt kulturhus etter et regjeringsmøte i byen. Fico skal ha vært i byen for å møte tilhengere.

Et øyevitne sier at vedkommende hørte flere skudd og sa at en mann ble pågrepet av politiet. Politiet skal også ha dyttet noen inn i en bil og kjørt av gårde.

Fico blir nå transportert i helikopter fra sykehuset i Handlova til Bratislava.

PÅGREPET: En person er varetektsfengslet etter skyteepisoden onsdag. Foto: Radovan Stoklasa / Reuters

Fico har vært statsminister i Slovakia i fire perioder, og er leder av det sosialdemokratiske partiet Smer, som betyr retning.

Selv om han har bakgrunn som sosialdemokrat, regnes Fico som en populistisk leder. Han er skeptisk til våpenhjelp til Ukraina og ønsker fortsatt et visst samarbeid med Russland.

Fordømmer angrepet

Nasjonalforsamlingens visepresident Lubos Blaha bekrefter overfor det slovakiske nyhetsbyrået TASR at Fico er skutt og såret. Han kom med opplysningene på et møte i nasjonalforsamlingen onsdag og avbrøt deretter møtet.

Skal vise Slovakias statsminister etter skytingen Du trenger javascript for å se video.

En lang rekke europeiske ledere har reagert kraftig etter hendelsen.

Slovakias president, Zuzana Čaputová, fordømmer det hun omtaler som et brutalt og hensynsløst angrep på statsministeren.

– Jeg er sjokkert. Jeg ønsker Roberto Fico masse styrke i dette kritiske øyeblikket for å komme seg etter angrepet, skriver hun på Facebook.

Nato-sjef Jens Stoltenberg skriver på X at han er også sjokkert og rystet. Han ønsker Fico god bedring.

– Mine tanker er med Robert Fico, hans pårørende og folket i Slovakia.

EU-president Ursula von der Leyen omtaler angrepet som avskyelig.

– Slike voldshandlinger har ingen plass i vårt samfunn, og undergraver demokratiet , skriver hun på X.

Mark Rutte, statsministeren i Nederland, er også sjokkert over angrepet på sin kollega.

– Mine tanker er med ham og hans familie, skriver han på X.