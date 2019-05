Slo ned opprør på Rødt-landsmøte

Rødt har de siste årene gjort store endringer i prinsipprogrammet, og tatt et oppgjør med partiets arv og kommunismens autoritære fortid.

På årets landsmøte er planen å ta bort formuleringer som at deler av fagbevegelsen, Ap og SV styres av et «pampevelde» som «arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå».

Flere i partiet føler prosessen går for fort frem, og tok torsdag til orde for å stanse planene om å gjøre nye endringer i hele prinsipprogrammet.

– Vi mener prosessen har vært høyst udemokratisk. Behovet for et revolusjonært parti er større en noen gang. Vi må derfor ta oss tid til en grundig, åpen og omfattende prinsipprogramprosess der hele partiet blir deltagende. Det har ikke vært mulig med den tiden vi har hatt til rådighet, sa Ylva Holm Thorsteinsson, nestleder Grünerløkka Rødt.

71 delegater stemte for å utsette prosessen, mens 121 stemte for å behandle det som planlagt.

Det betyr at endringsforslagene skal voteres over på søndag, slik ledelsen ønsker.

Delegatene har valgt å legge innstillingen til grunn for behandlingen, forslaget om å legge eksisterende program til grunn falt.

Spriker

Dagens Rødt ble stiftet i 2007 med bakgrunn fra RV og AKP. De to siste årene har partiet blitt et stortingsparti og mer enn doblet medlemsmassen. Det har ført til større sprik i synet på den idemessige forankringen.

Ingeborg Steinholt har ledet komiteen som har arbeidet med forslaget til nytt prinsipprogram og fått over 1.000 endringsforslag.

Noen av forslagene fra komiteen er:

Å fjerne at Rødts langsiktige mål er kommunisme.

Fjerne teksten «Revolusjon er nødvendig»

Å stryke ordet «revolusjon» til fordel for «demokratisk forandring» fordi det første ofte forbindes med vold.

Fjerne: «Kvinneundertrykking er innvevd i kapitalismen».

Rødt-leder kaller seg ikke kommunist

Rødt-leder kaller seg ikke kommunist

Partileder Bjørnar Moxnes, som overtok ledervervet i 2012, regner seg ikke som kommunist, men sosialist. I Politisk kvarter torsdag morgen sa Moxnes at partiet skal ha plass til hele venstresiden, om de kaller seg kommunister, sosialister eller sosialdemokrater.

Han tok selv ordet for å forsvare prosessen og planen om å behandle hele prinsipprogrammet.

– Analysen vår om kapitalismen henger sammen med visjonen vår av sosialisme. Forståelsen vår av fagbevegelsen må ses i sammenheng med sosialisme. Ikke minst: hvordan kan vi analysere kvinnekampen i dag, uten å knytte det til sosialisme, sa han fra talerstolen.

– Derfor blir det rart å behandle bare deler av programmet nå, fortsatte han.