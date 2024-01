Slo krisealarm – så gikk aluminiumsverket med milliardoverskudd

I 2022 nådde strømprisene tidenes høyeste nivåer.

Det fikk industrien til å kreve krisehjelp fra staten. Blant dem som ba myndighetene om å gripe inn, var aluminiumsverket Alcoa Norway:

– Det er ingen tvil om at vi har en temmelig tøff situasjon, sa energisjef Ole Løfsnæs i Alcoa til NRK i august 2022.

Noen uker senere var de blant bedriftene som demonstrerte utenfor Stortinget, ifølge Fædrelandsvennen. Ifølge Alcoa deltok de imidlertid ikke i denne demontrasjonen i 2022, men i 2023.

Energisjef Ole Løfsnes i Alcoa. Foto: Dan Robert Larsen

Samtidig rant milliardene inn. I 2022 gikk aluminiumsverket med et overskudd på 2,5 milliarder kroner, ett av deres beste år noensinne.

NRK sendte flere spørsmål til Alcoa i midten av desember. De svarte at de ikke kunne stille til intervju.

Alcoa produserer aluminium på Lista i Agder og i Mosjøen i Nordland. Spesielt på Sørlandet har strømprisene vært høye. Derfor stengte verket én av de tre produksjonslinjene på Lista på grunn av dyr strøm.

Få spor av krise

Kraftkrevende industri gikk spesielt godt i 2022 i forhold til andre bransjer.

NRK har summert regnskapene til alle selskaper per bransje, for å se hvordan økonomien har utviklet seg (se faktaboks).

NRKs tall Ekspander/minimer faktaboks NRK har lastet ned driftsinntekter og driftsresultat fra alle regnskapspliktige norske selskaper fra BizWeb.

Selskapene er så gruppert etter næringskoder (NACE).

Ut fra dette har vi summert resultatene til alle selskaper i bransjene, for å finne ut hvordan marginene i bransjene som helhet har utviklet seg.

Marginene er basert på driftsresultat, altså driftsresultat delt på driftsinntekter.

Tallene er for perioden 2012 til 2022.

Utregningene viser at driftsmarginene i flere kraftkrevende industrier viser få spor av krise i 2022:

Aluminiumsbransjen økte marginene fra 3,83 prosent i 2021 til 16,10 prosent i 2022. Ifølge NRKs utregninger som går tilbake til 2012, har aldri driftsmarginen i bransjen vært høyere.

Virksomheter som produserer papirmasse, økte driftsmarginene fra 10,54 prosent i 2021 til 24,04 prosent i 2022. Det er den høyeste driftsmarginen i bransjen på minst ti år.

Produksjon av bly, tinn og sink økte marginene fra 8,79 prosent i 2021 til 25,05 prosent i 2022. Det er også den høyeste driftsmarginen i bransjen på minst ti år.

Støping av jern, stål, lettmetaller og andre ikke-jernholdige metaller økte til sammen marginene fra 2,59 prosent til 4,14 prosent i 2022.

Mange av bedriftene i kraftkrevende industri lager varer som selges i utlandet. Fordi kronen ble stadig svakere, fikk norske bedrifter flere kroner igjen for varene de solgte til utlandet.

Mente industrien var i en krise

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri var blant aktørene som var bekymret og ba myndighetene komme på banen.

– Industrien er i en krise. Bare myndighetene kan gjøre noe med det akkurat nå, sa Stein Lier-Hansen, daværende leder i Norsk Industri til NRK i januar 2022.

Stein Lier-Hansen, daværende leder i Norsk Industri, var bekymret for industrien. Foto: Snorre Tønset / NRK

I et intervju med FriFagbevegelse i januar 2022 ble Alcoa brukt som et eksempel på en næring og en virksomhet med enorme strømkostnader.

Men nå er direktør Ole Børge Ytredal i Norsk Industri glad for at det gikk bra med aluminiumsbransjen i 2022.

– Men hva tenker du om at dere var så bekymret når det viser seg at det har gått så bra?

– Heldigvis gikk det så bra i 2022, og så var det litt varierende mellom de ulike verkene selvfølgelig. Mange i den kraftkrevende industrien har lange kraftkontrakter, men de skal fornyes en gang, svarer han og fortsetter:

– Da er vi helt avhengige av at kraftmarkedet er velfungerende, og at det er nok tilgang på kraft, slik at det er mulig gå få kjøpt kraftkontrakter til priser som er til å leve med for de norske industribedriftene.

Fortsatt bekymret

Mange store industribedrifter har langsiktige kraftavtaler. Det er avtaler som inngås mellom selger og kjøper for mange år, ofte til en pris som er langt under det forbrukerne betaler.

Den eksakte prisen i slike avtaler er hemmelig.

Men Norsk Industri er fortsatt bekymret for industriens tilgang til billig kraft.

– Dere var bekymret i 2022, men da gikk det bra for mange. Dere er bekymret i slutten av 2023. Hvorfor skal vi da tro at nå er bekymringen for industrien faktisk reell?

– Konjunkturene går opp og ned. Vi ønsker at rammebetingelsene for industrien skal være så gode som mulig. Tilgangen til kraft skal være sikker. Tradisjonelt sett har krafttilgangen vært et fortrinn for norsk industri, og det vil vi at det skal fortsette å være, svarer Ytredal.

NRK har bedt om intervju med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Han hadde ikke anledning til å stille til intervju.