Sliter med å få ut mobbepapirer – har vurdert å gi opp

Fredag kunne NRK fortelle at William Rosenvinge (28) har saksøkt Sortland kommune for mobbing på Holmstad skole.

NRK har vært i kontakt med tidligere elever som vurderer å gjøre det samme.

William møter tidligere klassekamerat: – Hva var det egentlig vi holdt på med på skolen?

Renate, som er seks år eldre enn William, forteller at hun opplevde mange av de samme problemene.

– Det begynte i 3. klasse. Det var ikke fysisk mobbing, men psykisk. Jeg vet ikke hvorfor de plaget meg, men jeg kjente ingen fra før, og jeg hadde rødt hår og briller. I tillegg var jeg veldig stille.

Senere ble mobbingen mer fysisk.

– Mobbingen førte til at jeg ikke har turt å ta utdanning som voksen. Jeg klarer ikke å gå på skolen og sliter med gjeldsproblemer. Derfor vurderer jeg å gå til sak.

Kontaktet kommunen

Etter sommerferien tok hun kontakt med kommunen for å få ut elevmappen sin og i september fikk hun en utskrift.

– Den inneholdt bare karakterutskrifter og lignende – ingenting av det jeg skulle ha – møtereferater eller andre ting som kunne dokumentere mobbing.

Da tenkte hun at det var like greit å gi opp.

IKKE GI OPP: – Det er viktig at Renate ikke gir opp, sier generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Kjent problem

Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug, sier dette er et kjent problem. Han råder likevel de som befinner seg i en slik situasjon til å ikke gi opp.

– Det er viktig og riktig at Renate tar denne kampen, selv om man oppfatter det som en vanskelig kamp at det er en vanskelig kamp. Å gå inn i en slik prosess har ofte en positiv virkning, sier Slaathaug.

I 2013 kom det en ny forskrift om bevaring av elevmapper.

ET PROBLEM: Det går utover de svakeste når man ikke får ut papirer som kan dokumentere hva som skjedde på barneskolen, sier Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Det førte til at langt flere opplysninger om elvens elevens skolegang tas vare på, men vi vet at om lag 80 prosent av elevmappene som er skapt før 2013, er destruert, sier Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet.

Han sier at det har vært et stort problem at mange kommuner ikke har vært flinke nok til å arkivere innholdet i elevmappen.

– Det går utover de svakeste. De som trenger erstatning på grunn av mobbing eller andre problemer, og de har gjerne ikke de beste ressursene til å kjempe for seg heller.

Lagres i kommunens arkiver

FØLGER ARKIVLOVEN: Oppvekstsjefen i Sortland, Erik Strand, sier de aldri tar ut noe av elevmappene. Foto: Paal Wergeland / NRK

Oppvekstsjefen i Sortland, Erik Strand, sier det er vanskelig å si noe om hvorfor hun ikke finner alle papirene hun leter etter i elevmappen.

– Vi arkiverer disse mappene når eleven går ut av 10. trinn. De dokumentene som er kommet inn i mappa, tar vi ikke ut. Hvis det har vært en sak om mobbing, la oss si fra år 2000, forventer vi at det ligger i den mappen.

Strand sier han ikke har noen grunn til å tro at Sortland ikke har fulgt sin plikt i forhold til arkivloven.

– Hvis noen savner noe fra en mappe, blir det en påstand, som er vanskelig å dementere.

Et siste håp

Renate forteller at hun ble veldig lei seg da hun fikk vite at papirene hun lette etter ikke lå i elevmappa.

Hun har i ettertid vært i kontakt med PPT-tjenesten, men heller ikke der fant de noe.

Nå er siste håp at det ligger noe hos Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)

– Selv om jeg har slitt på grunn av mobbing, har jeg har på mange måter vært heldig. Jeg har en flott mann og tre unger, men ingen utdanning og mye gjeld. Det håper jeg å få gjort noe med.