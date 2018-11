Slik vil SV bruke KrF til å lage problemer for regjeringen

Frp gikk i taket da KrF sørget for flertall på Stortinget for å skrote ordningen med å bytte tobakkskvoten med to flasker vin. Kuppet skjedde samtidig som Frp og KrF forhandlet om neste års statsbudsjett på bakrommet.

Det ble ikke bedre etter at avtroppende partileder Knut Arild Hareide (KrF) lovet mer av samme sort i fremtiden.

Nå sier SV-leder Audun Lysbakken at de kommer til å fremme flere saker der de forventer at KrF kommer til å stemme mot partiene i regjeringen de selv vil inn i.

Kommer med flere forslag der KrF må velge side

– Det er naturlig for alle å forholde seg til situasjonen i Stortinget akkurat nå. Vi kommer til å fremme forslag som gjør det mulig å få flertall før døren eventuelt lukker seg og KrF går inn i regjeringen, sier Lysbakken.

Han sier SV og Arbeiderpartiet har flere forslag de forventer KrFs støtte til på Stortinget, blant annet pensjon fra første krone og en rekke miljøtiltak.

– Det finnes mange saker det er fullt mulig å bidra til flertall for i en annen retning enn det Høyre og Frp vil stå for, sier Lysbakken.

Sp: – Tror KrF har nok med å stokke egne ben

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet ikke vil provosere frem støtte fra KrF mot regjeringens vilje. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Trygve Slagsvold Vedum sier Senterpartiet allerede har saker til behandling på Stortinget der de håper på støtte fra KrF.

Dette gjeldet blant annet lokal beredskap, Heimevernet og reversering av tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

De kommer imidlertid ikke til å fremme ekstra forslag for å skape problemer for KrF.

– Jeg tror KrF nå har nok med å stokke egne ben. Vi skal ikke gjøre det vanskeligere for dem ved å legge inn lureforslag vi tror vi kan få flertall for. Det tror jeg kan virke mot sin hensikt, sier Vedum.

Sp-lederen tror nemlig ikke døren er så høy og vid som SV mener.

– Jeg tror KrF i mange av sakene vil legge seg opp mot regjeringen, sier Vedum.

Frp-Siv mangler tillit til KrF

Etter taxfree-tapet på Stortinget, sa Siv Jensen (Frp) at hun manglet tillit til KrF før eventuelle regjeringssonderinger.

Knut Arild Hareide (KrF) og Siv Jensen (Frp) fremstår ikke akkurat som perlevenner etter KrFs taxfree-kupp på Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nå sier hun at det er på tide å lufte ut. Samtidig ber hun KrF tenke gjennom prosessen som kommer dersom KrF skal inn i regjering.

– Det er mange spørsmål som skal drøftes, og vi må ha en prosess hvor det også utad virker som om man har en ambisjon om å sitte i regjering, sier Jensen med klar adresse til Hareide.

Etter taxfree-kuppet sa Hareide at KrF ikke har noe problem med å stemme mot fremtidige regjeringspartnere før forhandlingene er ferdigstilt og KrF eventuelt går inn i regjeringen.

– Alle partier er opptatt av å prioritere egne saker, men man må jo samtidig ta inn over seg at det å skape flertall mot en regjering man ønsker å være en del av, vil se ganske rotete ut. Det inviterer heller ikke til tillitsbygging og samarbeid, sier Jensen.