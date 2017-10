Slik vil regjeringen bruke veimilliardene

I forslaget til neste års statsbudsjett vil regjeringen bruke rundt 35,9 milliarder på vei.

– Denne regjeringen har levert en historisk satsing på samferdsel. Aldri før har det vært satset så tungt på det å vedlikeholde det vi har, samtidig som det bygges ny og moderne infrastruktur. Siden 2013 er bevilgningene økt med vel 60 prosent, inkludert forslaget til 2018-budsjett, skriver Ketil Solvik Olsen i departementets pressemelding.

Fornøyd vegdirektør

– Dette er et solid samferdelsbudsjett. Jeg har vært her i ti år. Ser vi ti år bakover, så har budsjettet blitt mer enn doblet når vi ser på rene tall.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er fornøyd med regjeringens budsjettforslag. Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

Dette sier vegdirektør, Terje Moe Gustavsen til NRK etter at budsjettet er lagt frem.

– Med disse pengene kommer vi til å kjøre videre på endel anlegg vi holder på med. Mange av dem ferdigstilles neste år. Vi kommer også til å starte endel store prosjekter neste år, og ikke minst kommer vi til å bruke mange penger til tunnel-forbedringer og annet vedlikehold.

Viktig for sikkerheten

Vegdirektøren mener også årets budsjett tar trafikksikkerhet på alvor.

– Hittil i 2017 har vi lave tall når det gjelder trafikkdrepte i Norge, selv om 79 er 79 for mange. Dette legger et godt grunnlag for arbeidet fremover, og i 2018 får vi midler til en sterk innsats for ytterligere å bedre trafikksikkerheten.

Han fortsetter med å liste opp tiltak:

– For trafikksikkerheten er arbeidet med midtrekkverk viktig, og ikke minst dette vi kaller for freset midtfelt. De fleste merker det idet det begynner å buldre i bilen når en kommer borti det. Samt en del andre tiltak som går på skilting og oppmerking som også er av stor betydning.

Region Nord Ekspandér faktaboks Finnmark, Nordland, Troms Finnmark E6 Storsandnes-Langnesbukt, Alta kommune. Prosjektet utgjør siste etappe i utbyggingen av E6 vest for Alta og omfatter bygging av 4,8 km ny vei, inkludert 3,4 km i tunnel. Det er avsatt 119 millioner kroner i 2018. Anlegget ventes åpnet for trafikk i juli 2018. E6 vil bli kortet inn med om lag 4 km.

Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, og utbygging av tilgrensende veinett, inkl. gang- og sykkelveier. Prosjektet forventes åpnet for trafikk sommeren 2019. Det er foreslått 135 millioner kroner til prosjektet i 2018. E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune. Det er foreslått 70 millioner kroner til anleggsstart for prosjektet. Dagens tunnel er smal og har lav standard. Prosjekter omfatter bygging av ny vei på 6,8 km, inkludert om lag 3,5 km i tunnel. Prosjektet vil korte inn dagens E69 med 1,4 km og vil sikre to punkter nord for dagens tunnel mot snø- og steinskred. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Det er foreslått 70 millioner kroner til anleggsstart for prosjektet. Dagens tunnel er smal og har lav standard. Prosjekter omfatter bygging av ny vei på 6,8 km, inkludert om lag 3,5 km i tunnel. Prosjektet vil korte inn dagens E69 med 1,4 km og vil sikre to punkter nord for dagens tunnel mot snø- og steinskred. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte. E105 Elvenes-Hesseng, Sør-Varanger kommune. 65 millioner kroner er foreslått til prosjektet, som blant annet omfatter bru over Pasvikelva og en omlegging av dagens vei forbi Elvenes sentrum. Veien åpnet i september 2017. Midlene i 2018 vil bli benyttet til tiltak på eksisterende vei i forbindelse med omklassifisering og bygging av rasteplass.

65 millioner kroner er foreslått til prosjektet, som blant annet omfatter bru over Pasvikelva og en omlegging av dagens vei forbi Elvenes sentrum. Veien åpnet i september 2017. Midlene i 2018 vil bli benyttet til tiltak på eksisterende vei i forbindelse med omklassifisering og bygging av rasteplass. Rv 94 Skaidi-Arisberg, Kvalsund kommune. Det er foreslått midler til å fullføre utbedringen av rv 94 mellom Skaidi og Arisberg.

Det er foreslått midler til å fullføre utbedringen av rv 94 mellom Skaidi og Arisberg. Rv 93 Salkobekken-Øvre Alta, Alta kommune. Det er satt av midler til trafikksikkerhetstiltak på rv 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta. Nordland E6 Helgeland sør, Nord-Trøndelag grense - Korgen, Vefsn og Grane kommuner. For E6 Helgeland sør på strekningen Nord-Trøndelag grense-Korgen er det foreslått 1 044 millioner kroner, fordelt med 890 millioner kroner i statlige statlige midler og 154 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Det legges opp til å bygge ut til sammen om lag 80 km vei. I strekningen inngår veiutviklingskontrakten, som innebærer at den samme entreprenøren vil stå for utbygging, drift og vedlikehold i en periode på inntil 15 år. Dette er et tilsvarende opplegg som for E6 Helgeland nord. Av forutsatte midler er det foreslått at 44 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet til veiutviklingskontrakten. Prosjektet forventes åpnet for trafikk i 2021. I tillegg inngår delstrekningen Kappskarmo-Brattåsen-Lien hvor det vil bli benyttet tradisjonelle konkurranseformer. Av foreslåtte midler i 2018 forutsettes 110 millioner kroner stil til disposisjon av bompengeselskapet til Kappskarmo-Brattåsen-Lien. Det legges opp til anleggsstart sommeren 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.

Det er foreslått 145 millioner kroner i statlige midler til rv 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune. Midlene finansieres ved kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Prosjektet omfatter blant annet bygging av en om lag 3,4 km lang tunnel gjennom Tjernfjellet. Arbeidet startet i februar 2016 og forventes åpnet for trafikk høsten 2019. Rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset, Bodø kommune. Det er foreslått 435 millioner kroner til prosjektet rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø. Av dette er 175 millioner kroner statlige midler, mens 260 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Samlet lengde for prosjektet er 5,4 km, inkludert en 2,8 km lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og forventes åpnet for trafikk sommeren 2019.

Det er foreslått 435 millioner kroner til prosjektet rv 80 Hunstadmoen-Thallekrysset i Bodø. Av dette er 175 millioner kroner statlige midler, mens 260 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Samlet lengde for prosjektet er 5,4 km, inkludert en 2,8 km lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og forventes åpnet for trafikk sommeren 2019. E6 Hålogalandsbrua, Narvik kommune. Det er foreslått 180 millioner kroner til E6 Hålogalandsbrua. Av dette er 102 millioner kroner statlige midler, mens 78 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Hålogalandsbrua forventes åpnet for trafikk i juli 2018. Brua vil korte inn E6 med 18 km og redusere kjøretiden mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, med 15-20 minutter.

– Finneidfjord (Hemnes kommune) o Nesset (Hemnes kommune)

– Illhølia (Rana kommune)

– Saksenvik (Saltdal kommune)

– Kvænflåget (Fauske kommune)

– Tømmernes (Hamarøy kommune)

– Forså (Ballangen kommune)

– Fagernes (Narvik kommune) Troms E6 Indre Nordnes – Skardalen, Kåfjord kommune. Det er satt av 240 millioner kroner i statlige midler til prosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen i Kåfjord kommune. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 5,8 km lang tunnel gjennom Nordnesfjellet. Prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2018. Prosjektet korter inn E6 med 7,9 km, og gir en redusert reisetid med om lag 10 minutter.

Det settes av statlige og lokale midler , herunder bidrag fra lokal drivstoffavgift, til å bygge om den nordre adkomsten til Tromsø havn, Breivika. Mindre tiltak (programområder) Rv 83 Kanebogen – Byskillet og tunnel Seljestad – Sama, Harstad kommune. Det er satt av midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak, kollektivtrafikktiltak og universell utforming og tiltak for gående og syklende. Midlene går i sin helhet til utbygging av strekningen rv 83 Kanebogen-Byskillet og tunnel mellom Seljestad og Sama. Tiltakene inngår i Vegpakke Harstad.

Det settes av midler til å ferdigstille utbedringsarbeidene for E8 Tromsøytunnelen, Tromsø kommune. Fornyingsmidler E6, Storfjord og Kåfjord kommuner. Det settes av midler til å videreføre arbeidene med utbedring av tunneler på Larsberg (Storfjord), Skardal (Kåfjord) og Isfjelltunellene (Kåfjord). Kilde: Fylkesvis oversikt over prosjekter og tiltak i statsbudsjettet 2018

Region Midt Ekspandér faktaboks Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Rv 70 Meisingset – Tingvoll, Tingvoll kommune. Det settes av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2019.

Det settes av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2019. E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, Rauma kommune. Det settes av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i mai 2018.

Det settes av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i mai 2018. Mindre tiltak (programområder) på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner.

– Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i Ørsta, Sula og Volda kommuner, i forbindelse med innføring av nye ferjer.

– Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune.

– Etablering av fortau på E39 ved Hjelset i Molde kommune.

– Refusjon av forskutterte midler til bygging av gangbru over E39 ved Årø i Molde kommune.

Fullføre utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund kommune. Mindre tiltak (programområder) på E136 med tilknytninger i Ålesund, Rauma og Giske kommuner

– Bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund kommune.

– Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune.

– Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.

Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner. Mindre tiltak (programområder) på rv 70 i Kristiansund kommune Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune.

Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune. Planlegging. Det settes av midler til planlegging, bl.a. til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og reguleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune). Sør-Trøndelag E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen, Melhus og Trondheim kommuner. Utbyggingen av prosjektet E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen videreføres med statlige midler og bompenger. Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, fordelt med 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet opp høsten 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

Det foreslås å videreføre byggingen av midtrekkverk på strekningen Vassmarka–Ronglan for å styrke trafikksikkerheten. E6 Jernbaneundergang ved Vintermyr, Namsskogan kommune. Det er foreslått å etablere jernbaneundergang ved Vintermyr for å forbedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Det er foreslått å etablere jernbaneundergang ved Vintermyr for å forbedre framkommelighet og trafikksikkerhet. E6 Flomsikring ved Fossland, Grong kommune. Det foreslås midler til å utbedre E6 ved Fossland for å bedre framkommeligheten på E6 når det er flom. Kilde: Fylkesvis oversikt over prosjekter og tiltak i statsbudsjettet 2018

Region Vest Ekspandér faktaboks Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Rogaland E39 Rogfast, Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner. E39 Rogfast er det første ferjeavløsningsprosjektet i ambisjonen om ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i Randaberg kommune og Arsvågen i Bokn kommune og en 3,7 km lang tunnelarm til Kvitsøy. Tunnelen blir den lengste og dypeste undersjøiske veitunnelen i verden, med laveste punkt 392 meter under havoverflaten. Det er lagt opp til anleggsstart våren 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2025/2026. For 2018 er det foreslått 500 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner statlige midler, mens 400 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Ferjesambandene E39 Mortavika–Arsvågen og fv 521 Mekjarvik–Kvitsøy vil bli lagt ned når Rogfast åpnes for trafikk.

E39 Rogfast er det første ferjeavløsningsprosjektet i ambisjonen om ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i Randaberg kommune og Arsvågen i Bokn kommune og en 3,7 km lang tunnelarm til Kvitsøy. Tunnelen blir den lengste og dypeste undersjøiske veitunnelen i verden, med laveste punkt 392 meter under havoverflaten. Det er lagt opp til anleggsstart våren 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2025/2026. For 2018 er det foreslått 500 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner statlige midler, mens 400 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Ferjesambandene E39 Mortavika–Arsvågen og fv 521 Mekjarvik–Kvitsøy vil bli lagt ned når Rogfast åpnes for trafikk. E39 Hove-Sandved, Sandnes kommune. Prosjektet er første etappe i utbyggingen av strekningen Ålgård – Sandved. Anleggsarbeidene startet i mars 2015, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2017. Det foreslås 125 millioner kroner i 2018, som vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet.

Prosjektet er første etappe i utbyggingen av strekningen Ålgård – Sandved. Anleggsarbeidene startet i mars 2015, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2017. Det foreslås 125 millioner kroner i 2018, som vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet. E39 Eiganestunnelen, Stavanger kommune. Prosjektet omfatter bygging av 5 km firefelts vei forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene, inkludert Eiganestunnelen som er 3,7 km lang. Anleggsarbeidene startet i april 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2019. Det foreslås 385 millioner kroner i 2018.

Prosjektet omfatter bygging av 5 km firefelts vei forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene, inkludert Eiganestunnelen som er 3,7 km lang. Anleggsarbeidene startet i april 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2019. Det foreslås 385 millioner kroner i 2018. Rv 13 Ryfast, Stavanger og Strand kommuner. Prosjektet omfatter en strekning på 20,7 km, blant annet med bygging av to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Anleggsarbeidene startet i desember 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2019. Det foreslås 1 100 millioner kroner i 2018, hvorav 860 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet omfatter en strekning på 20,7 km, blant annet med bygging av to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Anleggsarbeidene startet i desember 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2019. Det foreslås 1 100 millioner kroner i 2018, hvorav 860 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Rv 509 Sømmevågen, Sola kommune. Prosjektet omfatter ombygging av dagens vei til firefelts vei fra Solasplitten til Sømmevågen vest, samt ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn, Sola. Anleggsarbeidene startet i november 2014, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2017. Det foreslås 70 millioner kroner i 2018, hvorav 50 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2018 vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet.

Prosjektet omfatter ombygging av dagens vei til firefelts vei fra Solasplitten til Sømmevågen vest, samt ombygging av Flyplassvegen inn mot Stavanger lufthavn, Sola. Anleggsarbeidene startet i november 2014, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2017. Det foreslås 70 millioner kroner i 2018, hvorav 50 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2018 vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet. Rv 509 Sømmevågen – Sola skole, Sola kommune. Med forskutterte midler fra Rogaland fylkeskommune fullføres utbyggingen av rv 509 på delstrekningen Sømmevågen–Sola skole. Prosjektet ventes åpnet for trafikk våren 2018. Hordaland E39 Svegatjørn-Rådal, Bergen og Os kommuner. Til prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal er det foreslått 1 390 millioner kroner fordelt med 1 130 millioner kroner i statlige midler og 260 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.

Til prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal er det foreslått 1 390 millioner kroner fordelt med 1 130 millioner kroner i statlige midler og 260 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022. Rv 555 Sotrasambandet, Fjell og Bergen kommuner. Prosjektet rv 555 Sotrasambandet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt. Det settes av statlige midler i 2018 til forberedende arbeider, inkludert grunnerverv og flytting av høyspentlinje.

Prosjektet rv 555 Sotrasambandet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt. Det settes av statlige midler i 2018 til forberedende arbeider, inkludert grunnerverv og flytting av høyspentlinje. Planleggingsmidler E39. Til planlegging settes det av midler blant annet til arbeidet med kommunedelplan på enkelte strekninger på E39 mellom Bokn og Stord i Rogaland og Hordaland, samt til reguleringsplan på E39 på strekningen Stord – Os i Hordaland.

Til planlegging settes det av midler blant annet til arbeidet med kommunedelplan på enkelte strekninger på E39 mellom Bokn og Stord i Rogaland og Hordaland, samt til reguleringsplan på E39 på strekningen Stord – Os i Hordaland. Rv 13 Joberget, Granvin kommune. Det foreslås 85 millioner kroner i statlige midler til å fullføre arbeidene med skredsikring av rv 13 ved Joberget i Hordaland. Prosjektet vil sikre en skredutsatt strekning og fjerne en flaskehals ved Øvre Vassenden. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og Jobergtunnelen åpner for trafikk i desember 2017. Midlene i 2018 vil gå til restarbeider og sluttoppgjør.

Det foreslås 85 millioner kroner i statlige midler til å fullføre arbeidene med skredsikring av rv 13 ved Joberget i Hordaland. Prosjektet vil sikre en skredutsatt strekning og fjerne en flaskehals ved Øvre Vassenden. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og Jobergtunnelen åpner for trafikk i desember 2017. Midlene i 2018 vil gå til restarbeider og sluttoppgjør. Rv 13 Deildo, Ullensvang kommune. Det settes av midler til å videreføre arbeidene med skredsikring av rv 13 ved Deildo. Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2018.

Det settes av midler til å videreføre arbeidene med skredsikring av rv 13 ved Deildo. Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2018. Rv 13 Hardangerbrua, Ullensvang og Ulvik kommuner. Det er satt av midler til refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd for utbyggingen av rv 13 Hardangerbrua i Hordaland.

Det er satt av midler til refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd for utbyggingen av rv 13 Hardangerbrua i Hordaland. E16 Vossebanen Stanghelle-Arna, Bergen og Vaksdal kommuner. Det er satt av 59 millioner kroner til videre planlegging av Vossebanen og E16 på strekningen Stanghelle–Arna. Beløpet dekker planleggingsutgiftene for både vei og bane i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrere og raskere vei og jernbane mellom Bergen og Voss.

Det er satt av 59 millioner kroner til videre planlegging av Vossebanen og E16 på strekningen Stanghelle–Arna. Beløpet dekker planleggingsutgiftene for både vei og bane i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrere og raskere vei og jernbane mellom Bergen og Voss. E16 Kollektivterminal, Voss kommune. På E16 settes det av midler til statlig refusjon etter bygging av kollektivterminal på Voss.

På E16 settes det av midler til statlig refusjon etter bygging av kollektivterminal på Voss. E134 Langfoss, Etne kommune. Det prioriteres midler til rasteplasser på E134 ved Langfoss.

Det prioriteres midler til rasteplasser på E134 ved Langfoss. Rv 7 Gang- og sykkelvei, Eidfjord kommune. Det prioriteres midler til å bygge gang- og sykkelvei langs Eidfjordvatnet på rv 7.

Det prioriteres midler til å bygge gang- og sykkelvei langs Eidfjordvatnet på rv 7. Rv 580 Sandslikrysset, Bergen kommune. Det settes av midler til bygge om Sandslikrysset på rv 580 i Bergen kommune.

Det settes av midler til bygge om Sandslikrysset på rv 580 i Bergen kommune. E39 Fornyelse av tunneler, Masfjorden, Sveio, Bømlo, Bergen, Meland og Stord kommuner. Det er satt av midler å fullføre utbedringen av Masfjord-, Bømlafjord-, Matreberg-, Trodals-, Munkebotn- og Uføretunnelen, og til å videreføre utbedringen av Nordhordlandsbrua.

Det er satt av midler å fullføre utbedringen av Masfjord-, Bømlafjord-, Matreberg-, Trodals-, Munkebotn- og Uføretunnelen, og til å videreføre utbedringen av Nordhordlandsbrua. E39 Ladestrøm på ferjekaier, Os og Fitjar kommune. Det foreslås å legge til rette for landstrøm på ferjekaiene Halhjem og Sandvikvåg.

Det foreslås å legge til rette for landstrøm på ferjekaiene Halhjem og Sandvikvåg. E39 Kontrollplass og gang- og sykkelvei, Bergen kommune. Det settes av midler til å bygge kontrollplass langs E39 nord i Bergen kommune og til å bygge gang- og sykkelvei langs strekningen Rådal–Nesttun–Skjold.

Det settes av midler til å bygge kontrollplass langs E39 nord i Bergen kommune og til å bygge gang- og sykkelvei langs strekningen Rådal–Nesttun–Skjold. Rv 555 Tunnelfornying og gang- og sykkelvei, Bergen kommune. Det er satt av midler til å fullføre utbedringen av Lyderhorntunnelen og til å bygge gang- og sykkelvei på strekningen Gyldenpriskrysset-Carl Konows gate. Sogn og Fjordane E39 Stavanger–Bergen–Ålesund med tilknytninger. Det legges til grunn statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av E39 på strekningene Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord. Prosjektet omfattet blant annet bygging av to delstrekninger på til sammen om lag 9 km i Gaular kommune.

Det legges til grunn statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av E39 på strekningene Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord. Prosjektet omfattet blant annet bygging av to delstrekninger på til sammen om lag 9 km i Gaular kommune. E39 Bjørset–Skei, Jølster kommune. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende vei til 8,5 m veibredde og utretting av svinger. Prosjektet omfatter også utbedring av et skredpunkt. Anleggsarbeidene startet i mars 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2019. Det foreslås 190 millioner kroner i 2018.

Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende vei til 8,5 m veibredde og utretting av svinger. Prosjektet omfatter også utbedring av et skredpunkt. Anleggsarbeidene startet i mars 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2019. Det foreslås 190 millioner kroner i 2018. Tiltak (programområder) på E39 Farsund-Kussli, Askvollkrysset, Førdepakken og Svidalsneset.

– Bygge gang- og sykkelvei langs E39 på strekningen Farsund–Kussli i Førde kommune.

– Bygge om Askvollkrysset mellom E39 og fv 609 i Førde kommune.

– Det er lagt til grunn bompenger til mindre tiltak innenfor Førdepakken.

– Starte arbeidene med rasteplass langs E39 ved Svidalsneset i Jølster kommune.

Strekningen mellom Vik og Vangsnes er svært utsatt for skred. Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2018, mot tidligere forutsatt høsten 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020, mot tidligere forutsatt i 2021. Det foreslås 118 millioner kroner i 2018. Rv 55 Fardal – Ylvisåker, Sogndal kommune Byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Fardal–Ylvisåker på rv 55 fullføres.

Byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Fardal–Ylvisåker på rv 55 fullføres. Rv 13/rv 55 ferjekaier. Det settes av midler til til å utbedre ferjekaier for å legge til rette for nye ferjer i sambandet Hella-Dragsvik-Vangsnes på rv 13/rv 55 (Leikanger, Balestrand og Vik kommuner).

Det settes av midler til til å utbedre ferjekaier for å legge til rette for nye ferjer i sambandet Hella-Dragsvik-Vangsnes på rv 13/rv 55 (Leikanger, Balestrand og Vik kommuner). E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger

– På rv 5 settes det av statlige midler til å fullføre utbyggingen av rv 5 Loftesnesbrui i Sogndal kommune. Anleggsarbeidene startet i desember 2015. Det nye brua ventes åpnet for trafikk i november 2017, mot tidligere forutsatt sommeren 2018. Midlene i 2018 vil i hovedsak benyttes til å rive eksisterende bru, samt til å bygge gang- og sykkelfelt på den nye brua.

– Det settes av midler til å utbedre Mannheller ferjekai på rv 5 i Sogndal kommune.

– Det legges opp til å bygge om kryss på rv 5 ved Bergum i Førde kommune.

– Det settes av fornyingsmidler til å utbedre Gudvanga-, Flenja-, Fretheim- og Onstadtunnelene på E16 i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

– Det prioriteres midler til forberedende arbeider på prosjektet rv 5 Kjøsnesfjorden i Jølster kommune med sikte på anleggsstart i 2019.

For å sikre rasjonell framdrift i byggingen av igangsatte delstrekninger foreslås det bevilget 119,1 millioner kroner. Utbyggingen av E16 over Filefjell omfatter strekningen mellom Øye i Vang kommune i Oppland og Borlaug i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Det prioriteres midler til å videreføre utbyggingen av delstrekningen Øye-Eidsbru i Oppland. I tillegg er det satt av midler til restarbeider på prosjektet Varpe bru-Otrøosen-Smedalsosen i Oppland og Sogn og Fjordane. Rv 15 Otta–Måløy, Vågsøy, Eid og Stryn kommuner. Det settes av midler til tiltak i forbindelse med gang- og sykkelvei-inspeksjon på rv 15. Videre prioriteres det midler til busslommer ved Ytreeide på rv 15 i Stryn kommune. Kilde: Fylkesvis oversikt over prosjekter og tiltak i statsbudsjettet 2018

Region Sør Ekspandér faktaboks Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold Aust-Agder E18 Tvedestrand-Arendal, Tvedestrand og Arendal kommuner. Prosjektet E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder er det første utbyggingsprosjektet som ble satt i gang av Nye Veier AS. I veiutbyggingsavtalen med Samferdselsdepartementet er det avtalt et samlet vederlag på 6 037 millioner 2017-kroner. Bompengefinansieringen utgjør 2 126 millioner 2017-kroner. Anlegget er planlagt åpnet høsten 2019.

E18 Grimstad–Kristiansand i Aust-Agder og Vest-Agder ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper fram til 2034. For 2018 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 354 millioner kroner, som forutsettes finansiert med 114 millioner kroner i statlige midler og 240 millioner kroner i bompenger. E18 Grimstadporten, Grimstad kommune. Innenfor midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Grimstadporten.

Innenfor midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Grimstadporten. Rv 9 Bjørneråa-Optestøyl, Bykle kommune. Innenfor rammen prioriteres det midler til å videreføre arbeidene med strekningsvise utbedringstiltak på rv 9 i Setesdal i Aust-Agder. Det legges derfor opp til anleggsstart for utbyggingen av delstrekningen Bjørnaråa – Optestøyl i Bykle kommune i 2018.

Innenfor rammen prioriteres det midler til å videreføre arbeidene med strekningsvise utbedringstiltak på rv 9 i Setesdal i Aust-Agder. Det legges derfor opp til anleggsstart for utbyggingen av delstrekningen Bjørnaråa – Optestøyl i Bykle kommune i 2018. Rv 9 Skomedal i Setesdal, Bygland kommune. Det legges til grunn statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av rv 9 ved Skomedal i Setesdal. Prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2017. Vest-Agder E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune. Varoddbrua på E18 i Kristiansand i Vest-Agder videreføres. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Det settes av 250 millioner kroner i statlige midler i 2018.

Varoddbrua på E18 i Kristiansand i Vest-Agder videreføres. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Det settes av 250 millioner kroner i statlige midler i 2018. E18 Kristiansand–Lyngdal, Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner. Prosjektet E18 Kristiansand–Lyngdal i Vest-Agder er en utbyggingsstrekning på vel 70 km. Nye Veier AS planlegger å starte utbygging av første delstrekning Kristiansand-Mandal øst i første halvår 2018, med forventet veiåpning i slutten av 2021. Det er inngått vegutbyggingsavtale med Samferdselsdepartementet med et totalt vederlag for utbyggingen på 24,6 milliarder kroner. Bompengefinansieringen utgjør 7 862 millioner kroner.

Prosjektet E18 Kristiansand–Lyngdal i Vest-Agder er en utbyggingsstrekning på vel 70 km. Nye Veier AS planlegger å starte utbygging av første delstrekning Kristiansand-Mandal øst i første halvår 2018, med forventet veiåpning i slutten av 2021. Det er inngått vegutbyggingsavtale med Samferdselsdepartementet med et totalt vederlag for utbyggingen på 24,6 milliarder kroner. Bompengefinansieringen utgjør 7 862 millioner kroner. Vederlag til OPS-prosjekter - E39 Lyngdal–Flekkefjord. E39 Lyngdal–Flekkefjord i Vest-Agder ble satt i drift i 2006 samtidig som strekningen Handeland–Feda ble åpnet for trafikk. Kontrakten løper fram til 2031. Det foreslås en statlig ramme på 179 mill. kroner. Innenfor denne rammen prioriteres midler til årlig kontraktsfestet vederlag til OPS-selskapet. I tillegg er det blant annet prioritert midler til å starte opp arbeidene med å utbedre fire tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

Det settes av midler til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Banehei- og Oddernestunnelene i Vest-Agder. Fornyingsmidler, E39 Skjeggestadtunnelen, Flekkefjord kommune. Det settes av midler til å finansiere resten av arbeidene i E39 Skjeggestadtunnelen i Vest-Agder.

Det settes av midler til å finansiere resten av arbeidene i E39 Skjeggestadtunnelen i Vest-Agder. Planleggingsmidler, E39 Lyngdal vest-Ålgård. Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Lyngdal vest-Ålgård i Vest-Agder og Rogaland. I tillegg er det lagt til grunn bompenger til planlegging av tiltak innenfor Samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Buskerud E134 Damåsen–Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner. Prosjektet omfatter bygging av 13,2 km vei i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag 8,5 km bygges som firefelts vei, og resten som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det bygges fire tunneler med en samlet lengde på om lag 4,5 km. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og ny vei ventes åpnet for trafikk høsten 2019. Det foreslås satt av 1 100 millioner kroner i 2018, fordelt med 400 millioner kroner i statlige midler og 700 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Innenfor de foreslåtte midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille utbedringen av de to tunnelene. E16 Bjørum-Skaret, Bærum kommune i Akershus og Hole kommune i Buskerud. Det foreslås i alt 60 millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret til forberedende arbeider, hvorav 30 millioner kroner i statlige midler og 30 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av en ny firefelts vei, med tunnel under både Sollihøgda og Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart mot slutten av 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023.

. Med forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering legges det opp til anleggsstart høsten 2018. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalvegnettet ventes ferdigstilt i 2022. Det er prioritert 50 millioner kroner i statlige midler i 2018, som vil bli benyttet til grunnerverv, prosjektering, forberedende arbeider og eventuell anleggsstart. E16 Eggemoen – Nymoen, Ringerike kommune. Det foreslås planleggingsmidler til arbeid med kommunedelplan.

Det foreslås planleggingsmidler til arbeid med kommunedelplan. E18 Fosskolltunnelen, Lier kommune. Innenfor de foreslåtte midlene til fornying legges det opp til å finansiere resten av arbeidene.

Innenfor de foreslåtte midlene til fornying legges det opp til å finansiere resten av arbeidene. Rv 282 Holmenbrua, Drammen kommune. Det foreslås planleggingsmidler til arbeidet med reguleringsplan.

Det foreslås planleggingsmidler til arbeidet med reguleringsplan. Ny døgnhvileplass på Gol, Gol kommune. Innenfor de foreslåtte midlene til mindre tiltak legges det opp til å etablere døgnhvileplass på Gol. Telemark E134 Seljord-Åmot, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje kommuner. Det settes av statlige midler til å videreføre utbedringen av delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot i Telemark. Anleggsarbeidene startet i mai 2015. Hele prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2019, mot tidligere forutsatt høsten 2018.

Det settes av midler til rasteplass på E134 ved Morgedal i Telemark. Nye Veier AS. I 2018 har Nye Veier AS planlagt utbyggingsaktivitet på E18 Rugtvedt–Dørdal og Kjørholt- og Bambletunnelene i Telemark. Prosjektet E18 Langangen – Dørdal (Porsgrunn og Bamble kommuner) er delt inn i to etapper. Det ble inngått totalentreprisekontrakt med entreprenør i mai 2017 for den første etappen, Rugtvedt – Dørdal. Anleggsåpning planlegges i desember 2019. Det er i tillegg inngått egen kontrakt for oppgradering av E18 Kjørholt- og Bambletunnelene og sprengning av nye parallelle løp. Tunnelprosjektet er planlagt ferdig høsten 2018. Veiutbyggingsavtalen med Samferdselsdepartementet angir et samlet vederlag for delstrekningen E18 Rugtvedt – Dørdal på ca. 4,9 milliarder 2017-kroner. Bompengefinansieringen utgjør snaut 1,9 milliarder 2017-kroner. Vestfold E18 Bommestad–Sky, Larvik kommune Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 gjennom Vestfold og vil gi sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Telemark grense. Anleggsarbeidene startet i januar 2014. På den om lag fire km lange strekningen fra Bommestad til Farriseidet ble de to nordgående og det ene sørgående feltet åpnet for trafikk i september 2017. Resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017. I 2018 er det satt av 200 millioner kroner, som vil bli benyttet til sluttoppgjør på E18 og anleggsstart for ombygging av lokalveisystemet.

Det er prioritert midler til anleggsstart for nytt kollektivknutepunkt på E18 ved Fokserød. Fornyingsmidler:

– Ferdigstilling av arbeidene med å utbedre seks tunneler på E18 i Nordre Vestfold (Sande, Holmestrand og Re kommuner)

– Ferdigstilling av utbedringen av rv 19 Hortenstunnelen i Horten kommune Kilde: Fylkesvis oversikt over prosjekter og tiltak i statsbudsjettet 2018