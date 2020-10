Slik vil regjeringen bruke koronamilliardene

Milliarder til vaksiner, beredskap og arbeidsledige. Statsbudsjettet for 2021 ligner ikke tidligere år.

Flere store beløp skal gå til å holde hjulene i gang i helsevesenet, kulturlivet og arbeidsmarkedet.

Men det er to klare antagelser som må slå til om pengebruken skal stemme. For det første må Norge få en vaksine i 2021. For det andre kan ikke smitten øke kraftig.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) advarte nordmenn mot å puste lettet ut over at norsk økonomi er på bedringens vei.

– Situasjonen er nå skjør. Vi har sett i mange land at smitten er på vei opp, sa han da budsjettet ble lagt fram.

Her er noen av de største budsjettpostene som illustrerer hvor dyr koronapandemien er for Norge.

10 milliarder mer til dagpenger

Ledigheten i Norge har steget kraftig siden mars. Nå er 194.800 nordmenn registrert helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, ifølge Nav.

Regjeringen antar derfor at det vil bli mye dyrere å utbetale dagpenger til nordmenn neste år. Da statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt og ingen koronapandemi var i sikte, trodde regjeringen at dagpengeutgiftene ville være på 8,9 milliarder.

For neste år legges det opp til en dobling i utgiftene til 18,4 milliarder. Det betyr at nesten 10 milliarder kroner ekstra må brukes på å betale dagpenger til ledige i 2021, sammenlignet med et normalår.

Regjeringen tror at nordmenn som trenger dagpenger vil være 85.000 i snitt neste år. Hvis den høye ledigheten fortsetter, vil utgiftene bli enda større.

Også i år har utgiftene til dagpenger blitt mye større enn forutsatt. I det reviderte statsbudsjettet i vår, ble bevilgningen satt til 53,5 milliarder kroner.

Siden ledige nå kan ta utdanning uten å miste retten til dagpenger, tror regjeringen at dagpenger til folk i utdanning vil øke utgiftene med 100 millioner kroner neste år.

NRK forklarer Hvorfor er statsbudsjettet viktig? for svar Vi får se hvor mye Norge har å rutte med Statsbudsjettet viser hvor mye penger regjeringen tror vil gå inn og ut av statens lommebok. Da får vi se hvor mye regjeringen vil bruke på for eksempel syke, skolebarn og hjelp til bedrifter. Vil bruke 1.515 milliarder kroner Regjeringen tror staten vil få inn 1.242 milliarder neste år, og at utgiftene vil være på 1.515 milliarder kroner. De største utgiftene er trygd, pensjon og helsevesenet. Hvor mye har vi egentlig å gå på? Norge får så mye inn i skatter, avgifter og oljepenger, at staten kan bruke nesten tre ganger så mye penger på hver innbygger, som Sverige og Finland. Men hvorfor sier politikerne at vi må spare inn da? Selv om Norge er i en privilegert situasjon i verdenssammenheng, vil det fremover være mindre penger å hente fra olje. Vi er også færre i jobb og flere som får penger av staten. Hva betyr det for meg? Politikerne må på sikt kutte i tilbud som vi setter pris på i dag, eller få inn mer penger fra skatter og avgifter. Det kan utløse store politiske debatter. I 2021 vil regjeringen for eksempel at folk skal betale mer i egenandel for å bruke helsevesenet. Det blir dyrere å fly og å kjøre bil fordi avgiftene settes opp. Hvor mye av oljeformuen vil regjeringen foreslå å bruke? Oljefondet er på 10.500 milliarder. Regjeringen planlegger å bruke 313 milliarder kroner i 2021. Politikerne har som mål at statsbudsjettet ikke skal bruke mer enn 3 prosent av forventet avkastning over tid av formuen. Hvordan kan politikerne planlegge 2021, hvis ingen vet når koronakrisen er over? Regjeringen og Stortinget plikter å planlegge hvor mye penger som går inn og ut av staten neste år. Regjeringen må bruke milliarder mer enn normalt på dagpenger, vaksiner og sykehus. Hvem bestemmer hvordan budsjettet ser ut? I ett år jobber regjeringen med å lage et statsbudsjett. Men det er et flertall av våre folkevalgte på Stortinget som har makten til å vedta budsjettet. Arbeiderpartiet er for eksempel sterkt uenig i at regjeringen vil senke formueskatten. Frp mener avgiftene på alkohol og tobakk må ned. Hvor mektige er regjeringspartiene i Stortinget? Krf, Høyre og Venstre har bare 61 av 169 seter på Stortinget. Det betyr at hvis de andre partiene ikke er fornøyde, må budsjettet endres for å bli vedtatt. Får fylket mitt eller kommunen min bestemme noe? Når regjeringen forbereder budsjettet, får alle fylker og kommuner si hva de trenger. Men det er representanter fra regionen din som må ta kampen i Stortinget. Når vet vi hva som kommer i regjeringens forslag til statsbudsjett? Onsdag klokken 08.00 vil regjeringen publisere de viktigste nøkkeltallene fra statsbudsjettet på regjeringen.no. Klokken 10.00 vil hele budsjettet bli tilgjengelig. Hvorfor kommer også partiene med egne budsjett? Med de alternative budsjettene til partiene viser hvordan de ville styrt norsk økonomi dersom de kunne bestemme helt selv. Da får velgerne se hva partiene vil kjempe for i forhandlingene om budsjettet. Når må budsjettet vedtas? Stortinget må bli enige om budsjettet før det nye året starter. Hvis partiene ikke blir enige, vil Norge havne i en budsjettkrise. Hva skjer etter at statsbudsjettet er vedtatt? Statsbudsjettet gir regjeringen fullmakt av Stortinget til å styre landets økonomi. Regjeringen har plikt til å følge budsjettet, selv om regjeringen ikke er enig i alt som ble vedtatt. Bruker politikerne for mye oljepenger under koronakrisen? Ja, de bør heller få ned utgiftene mer Ja, de bør heller få ned utgiftene mer 35% Nei, vi trenger å bruke mye penger nå Nei, vi trenger å bruke mye penger nå 65% 1 577 stemmer Forrige kort Neste kort

Over 1,6 milliarder til Nav, tiltak og lønnsgaranti

Nav får 500 millioner mer i 2021 for å håndtere den store pågangen under koronapandemien.

Pengene skal blant annet få ned hvor lang tid Nav bruker på saksbehandling, og gi bedre IKT-løsninger for brukerne.

Regjeringen øker samtidig satsingen på arbeidsmarkedstiltak for folk uten jobb med 825 millioner kroner. Det skal gi 7.000 tiltaksplasser.

Hvis arbeidsgiver går konkurs, vil staten garantere for lønnen til de ansatte dersom selskapet ikke har nok penger i konkursboet.

Regjeringen tror pengebruken på lønnsgaranti vil øke fra 925 millioner kroner i år til 1,17 milliarder neste år. Økningen er på 26 prosent eller 245 millioner.

I tillegg får Altinn og ID-porten får 45 millioner kroner for å videreutvikle tjenesten. Løsningen som brukes for å logge inn til offentlige tjenester, hadde stor pågang under koronapandemien, skriver regjeringen.

Til sammen utgjør dette over 1,6 milliard kroner mer enn i et normalår.

3,8 milliarder til vaksiner

Norge har inngått flere avtaler for å sikre innbyggerne vaksiner ved hjelp av EU-landet Sverige.

Regjeringen har i forslaget satt av 3,8 milliarder kroner til vaksiner og vaksinasjon mot korona. Det er foreløpig ikke fastsatt når Norge får de første leveransene med vaksiner.

6,3 milliarder dyrere sykehus

Helsetjenesten har hatt økt beredskap i 2020 på grunn av koronapandemien, og mange pasienter har fått utsatt behandling.

For å få ned ventelister og behandle flere pasienter, setter regjeringen av 6,3 milliarder ekstra til drift av sykehus. Det gir 2,4 milliarder mer til å behandle pasienter, ifølge regjeringen.

Omtrent 3,5 milliarder har regjeringen beregnet at de ekstraordinære utgiftene som er knyttet til pandemien vil være i 2021.

Fra 2022 vil derfor 3,7 milliarder kroner ikke videreføres av tilskuddet.

DYRERE HELSEVESEN: Virusutbruddet gjorde at norske sykehus måtte øke beredskapen kraftig i 2020. Også i 2021 tror regjeringen at helsetjenesten vil trenge mer penger enn normalt. Foto: Mona Wikøren / Agderposten

1,9 milliarder til FHI, beredskapslager og teststasjoner

Norge risikerte å gå tom for både smittevernutstyr og medisiner da pandemien brøt ut.

I 2021 vil regjeringen bruke 1,1 milliarder kroner til etablering av et beredskapslager for medisiner.

For å gjennomføre tester, foreslås det å bruke 650 millioner kroner på teststasjoner ved grenseovergangene. Smittesporingsarbeidet skal sikres med en bevilgning på 46 millioner kroner.

FÅR MER Å RUTTE MED: Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg, får mer penger til å lønne ansatte og overvåke pandemien. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

Folkehelseinstituttet får 94,1 millioner til kostnader til beredskap under koronapandemien. Det skal gå til lønn, overvåking, prevalensstudier og infrastruktur. WHO får i 2021 ytterligere 20 millioner kroner for å håndtere arbeidet internasjonalt.

Til sammen utgjør postene overfor 1,9 milliarder kroner.

2,5 milliarder i koronastøtte til kultur

Koronatiltak som maksbegrensing på antall tilskuere har særlig rammet kultursektoren hardt.

Regjeringen øker derfor kulturbudsjettet med 3,7 milliarder neste år. 2,5 milliarder av dette er satt av til rene korona-støtteordninger for kultur og idrett.

Den største posten er på 2,25 milliarder kroner. Pengene skal gå til å skape flere kultur- og idrettsaktiviteter i et koronarammet samfunn.

2 milliarder til å dekke tapte billettinntekter

Mindre reiser på tog og buss gir færre kroner i kassen til kollektivselskapene.

Regjeringen tror en del tiltak vil vedvare, slik at bransjen vil trenge rundt 2 milliarder kroner fra staten for å dekke inn tapte billettinntekter.

Togselskapene skal få 650 millioner kroner i kompensasjon, mens fylkeskommunal kollektivtrafikk vil få kompensert 1.250 millioner kroner. 100 millioner kroner skal gå til ekspressbusser.

FÆRRE TAR KOLLEKTIV: Hjemmekontor betyr at kollektivselskapene sliter med å få inn nok inntekter til å dekke utgiftene. Her fra bybanen i Bergen. Foto: Jon Bolstad / NRK

Mindre poster – flere til barn og unge

Regjeringen har sett behov for å styrke en rekke tilbud under koronapandemien.