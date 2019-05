Slik vil Moxnes bruke valget til å sabotere for Solberg

– Vi får ikke gjort noe med styrkeforholdet på Stortinget nå, men vi kan gjøre mye fra høsten av. Ved å vinne flertall i flere kommuner, og bruke dem som kjepper i hjulene for regjeringens politikk for økte forskjeller, kan vi bruke Kommune-Norge som en motkraft.

Rødt er i medvind når de er samlet til landsmøte denne helgen. På NRKs siste kommunemåling får de 4,3 prosent oppslutning nasjonalt. I ulike lokale målinger får de over 10 prosent. Partiet har aldri hatt flere medlemmer i ryggen.

– Vi ønsker å bli større og sterkere i alle de store byene. Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo, Stavanger, Østfold, Grenlands-området er folkerike områder hvor vi styrker oss. Der skal vi dra politikken i riktig retning, sier Moxnes til NRK.

STORE BYER: Bendik Hugstmyr og Ragna Vorkinnslien er Rødts toppkandidater i Tromsø og Trondheim. I Tromsø styrer Rødt sammen med venstresiden, i Trondheim vil Vorkinnslien presse sentrum ut av den Ap-ledede koalisjonen. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Fem «kjepper i hjulene»

Moxnes ser fem områder der Rødt lokalt kan motvirke det han ser som resultatet av Solberg-regjeringens politikk:

Velge å ikke øke barnehageprisene, selv om maksprisen er blitt høyere

Innføre lokal sosialhjelp til folk som mister barnetrygd

Si nei til private velferdsaktører, og ta over driften i kommunal regi

Ikke gi noen kommunetopper lønn over 7-800.000 kroner, for å få skape mindre forskjeller

Stille krav til fast ansettelse, tarifflønn og god pensjon ved innkjøp av tjenester.

– Når regjeringa ikke tar ansvar på nasjonalt nivå, kan vi rydde opp på lokalt nivå, sier Moxnes.

Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund sier Høyre tar Rødts fremvekst på alvor, og advarer folk mot å stemme på det han kaller et kommunistisk prosjekt.

– Rødt er en trussel for ansvarlige, moderate partier som står opp for private arbeidsplasser. De ønsker å erstatte velfungerende markedsøkonomi med et kommunistisk eksperiment som aldri har fungert, sier han til NRK.

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H). Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Moxnes kan ikke peke på ett eksempel i hele verden på vellykket kommunisme. Ei heller vil det være bra for Kommune-Norge. Det vil bety økt eiendomsskatt og kommunale avgifter for vanlig folk og at de vil miste valgfriheten til å velge private barnehager, legger han til.

Farvel til pampeveldet

Nøkkelen til mer makt i kommunene for Rødt, ligger hos Arbeiderpartiet. Moxnes husker godt da Støre i høst sa på Politisk kvarter at han sto nærmere Erna Solberg enn Moxnes i synet på demokratiet. Han har til nå holdt Rødt utenfor når han skal peke på foretrukne regjeringspartnere.

Samtidig skal Rødt i helgen vurdere å slutte å kalle Ap-ledelsen for et pampevelde, og vaske prinsipprogrammet for formuleringer om kommunisme som et mål.

Deler av pampeveldet i fagbevegelsen og andre masseorganisasjoner hører også til borgerskapet. Lederne i Arbeiderpartiet og SV (...) bruker partiene som redskap for å holde arbeiderklassen i ro. Rødts prinsipprogram (enn så lenge)

– Den prosessen tror jeg har lite å si for lokale konstellasjoner. Det har ingenting med det å gjøre. Ingen her sjeler til hva folk i andre partier måtte mene om våre prinsipper, hevder Moxnes.

– Men det du egentlig sier da, er at Ap er enklere å samarbeide med lokalt enn nasjonalt?

– Ja, det spørs. I Bodø er det andre forhold enn i Oslo og Tromsø. Men nasjonalt spiller spørsmål som EØS og oljefondet inn. Det er forskjell på nasjonalt og lokalt nivå.

I Bodø ble Rødt kastet ut av samarbeidet med Ap, MDG, Sp og SV, etter krangler og kraftig ordbruk mellom samarbeidspartnerne.

– Er jeg en pamp, Moxnes? Du trenger javascript for å se video.

– Det er store forskjeller lokalt, i mange kommuner går samarbeidet greit, andre steder gjør det ikke det. Min erfaring fra fylkespolitikken er at vi fikk ting til å flyte helt til Rødt måtte gjøre tøffe prioriteringer, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, som også er gruppeleder for Ap på Nordland fylkesting.

Bjørn Skjæran (Ap). Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vil det hjelpe at de fjerner formuleringen om «pampeveldet»?

– Jeg følte meg aldri spesielt krenket av den ordlyden, men det er jo et positivt tegn når man går inn for å ikke omtale mulige samarbeidspartnere slik, sier Skjæran.

– Heldigvis ikke Ap som bestemmer

Trondheim er en av byene Rødt-lederen sikter seg mot. Der har Rødt stått på utsiden av ordfører Rita Otterviks (Ap) koalisjon.

Ifølge VGs Trondheims-måling for mars ligger partiet an til 7,7 prosent oppslutning. Det vil gi partiet fem representanter, tre flere enn de har i dag.

– Vi ønsker å gå i forhandlinger etter valget. De det er naturlig å forhandle med, er SV, Ap og MDG. Så er det heldigvis ikke Ap eller de som sitter nå, som bestemmer hvem som skal styre byen. Det er det velgerne som gjør, sier listetopp Ragna Vorkinnslien.

– Hvorfor er det viktig å få KrF, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet ut av konstellasjonen?

– Fordi den gradvis har mistet retning. Først var det Ap, Sp og SV. Så trakk SV seg ut. Nå har det politiske prosjektet blitt utvannet. Vi ser ikke noe poeng i å ha med flest mulig bare for å ha dem med. I stedet ønsker vi en helt tydelig retning for Trondheim.

TROR PÅ SAMARBEID: Rødt-leder Bjørnar Moxnes, Bendik Hugstmyr i Troms Rødt og Ragna Vorkinnslien i Trondheim Rødt tror på samarbeid med Ap lokalt, selv om Støre er skeptisk nasjonalt. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

I Tromsø sitter Rødt allerede i posisjon sammen med Ap og SV. Men siden brakvalget i 2015, der Rødt fikk 14,4 prosent av stemmene, ser entusiasmen ut til å ha dabbet litt av. På VGs måling for mars var partiet nesten halvert til 7,9 prosent oppslutning og tre representanter.

– Tendensen er likevel tydelig. Vi ligger på et høyt nivå, og har et godt samarbeid med venstresiden. Linjen er tydelig venstresidepolitikk med stans i privatisering og å ta tilbake private barnehager. Det vi også ser, er at Ap går frem på grunn av det, sier listetopp Bendik Hugstmyr.

Han sier han ikke kjenner seg igjen i Støres kritikk av Rødts ideologiske røtter.

– Det er litt bisart at de stiller så mye spørsmål ved vår demokratiforståelse. Hvorfor skal i så fall en slik motstand mot å samarbeide med Rødt stanse på Stortinget, men gå fint lokalt? Jeg tror ikke Ap-folk heller kjenner seg igjen i det, når man ser hvor mye god politikk man kan få til sammen, sier han.

Mål om 200 folkevalgte

Til tross for gode målinger, vil ikke Moxnes justere opp ambisjonsnivået for valget. Han tar sikte på 4 prosent oppslutning nasjonalt, og 200 folkevalgte Rødt-representanter rundt om i landet.

– Vi skal ha litt is i magen. Forrige kommunevalg fikk vi to prosent oppslutning. Så målet om fire prosent er en dobling. Det er innenfor rekkevidde hvis vi jobber godt. Vi skal være veldig fornøyd hvis vi klarer det, sier han.

I Trondheim satser Vorkinnslien på å gå opp fra to til tre representanter. I Tromsø er målet å ligge på 9-10 prosent oppslutning over tid, ifølge Hugstmyr.