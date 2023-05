Slik vil Giske utfordre Ap-ledelsen

– Galimatias, sier Giske og ser på det nye regjeringskvartalet som reiser seg ved Youngstorget.

Det er dagen før landsmøtet i Arbeiderpartiet starter, og NRK har nettopp spurt ham hvordan de kostbare kravene hans om kraftig økning i trygdeytelsene er ment å finansieres.

– Regjeringskvartalet koster 50 milliarder kroner. Det er cirka 12 millioner kroner per sysselsatt, sier Giske, og fortsetter:

– Du kunne kjøpt en villa til hver av de ansatte i departementet og enda gått med overskudd. Det er et helt meningsløst prosjekt, som vi rister på hodet av i resten av landet.

Den tidligere Ap-nestlederen leder, trass i at han bor på Grünerløkka i Oslo, partiets største lokallag, Nidaros i Trondheim. Han mener staten har mer enn nok penger til å kunne øke ytelsene for trygdede og pensjonister.

– Vi har 13.000 milliarder kroner på bok. Med dagens kronekurs er det sikkert blitt 14.000 milliarder. Det er ikke kapital vi mangler i Norge, sier han.

Tre krav

Giske har vært på alle Arbeiderpartiets landsmøter siden 1990. Han går nå ut med tre krav på vegne av Nidaros og delegasjonen fra Trøndelag, som han er en del av:

Større politisk styring med krafteksporten til utlandet.

til utlandet. Minstesatsene i trygdene skal økes.

i trygdene skal økes. Sikre at pensjonistene ikke taper kjøpekraft.

– Vi ser jo at det finnes fattigdom i Norge. Folk som går på uføretrygd for eksempel, som ikke dekker mer enn strøm og husleie og knapt nok det. Da er det veldig lite igjen til fritidsaktiviteter for unge, å komme seg på en ferietur eller hvis TV-en går i stykker, sier Giske.

– Vi er mer enn rikt nok til å kunne dele med alle, slik at de har en anstendig levestandard.

Det har i lang tid versert en debatt i Ap om arbeidslinja. Den går i korte trekk ut på at det alltid skal lønne seg å jobbe, fremfor å leve på ytelser fra det offentlige.

Aps ordførerkandidat i Oslo, Rina Mariann Hansen, har sagt at offentlige trygdeytelser nå er «så lave at folk ikke klarer seg på det». Hun har også kalt arbeidslinja et «fryktelig begrep».

– Alle er enige i at det skal lønne seg å jobbe. Men det er veldig skummelt å si at det skal straffe seg å få kreft eller at det skal straffe seg å bli overkjørt, sier Giske.

– Hvilke ytelser vil du ha opp?

– Minstesatsene i uføretrygden og minstepensjonistens satser må øke. Det er bunnplanken i tryggheten, sier Giske.

Han sier det samme gjelder særordninger som for eksempel brillestøtten, barnetillegget i uføretrygden eller hjelp til tannhelse

– Dette er viktige ordninger som holder folk unna fattigdom og hjelper dem til grunnleggende velferd.

Milliarder

Giske er selv delegat på landsmøtet og representerer ett av de største fylkeslagene, nemlig Trøndelag Ap.

Og den tidligere statsråden og Ap-toppen er ikke alene om å kreve økte trygdeytelser før landsmøtet. En rekke lokal- og fylkeslag har spilt inn forslag om økte ytelser.

Et overveldende flertall av delegatene kommer fra fylkeslag som ønsker å skru opp ytelsene, har Aftenposten tidligere vist.

Her er et lite knippe forslag landsmøtet skal ta stilling til:

Oppjustering av de laveste, varige ytelsene , som arbeidsavklaringspenger (AAP), minstepensjon og uføretrygd

, som arbeidsavklaringspenger (AAP), minstepensjon og uføretrygd Oslo Ap vedtok på årsmøtet sitt at de vil at alle som utelukkende lever på uføretrygd og AAP sikres en minimumsinntekt på 2,6 G . Størrelsen refererer til grunnbeløpet i folketrygden. Nå er 1 G 111 477 kroner.

. Størrelsen refererer til grunnbeløpet i folketrygden. Nå er 1 G 111 477 kroner. Økt barnetrygd

Økt bostøtte

Økte sosialhjelpssatser

Dagpenger innvilges for dem som har mistet 20 prosent av arbeidstiden. I dag er grensen 50 prosent.

I tillegg tas det også til orde for en tillitsreform i arbeids- og velferdsetaten (Nav).

Problemet for Ap-ledelsen er at alle vedtak om å øke en eller flere av disse ytelsene, fort kan bli svært kostbare.

Eksempelvis anslås statens utgifter til uføretrygd i år å nå 118 milliarder kroner. Barnetrygden koster i år over 19 milliarder, ifølge regjeringens egne anslag.

Skal slukke opprøret

Næringsminister Jan Christian Vestre og kunnskapsminister Tonje Brenna skal ikke bare velges til nestledere i Arbeiderpartiet på landsmøtet. De får også den vanskelige jobben med å sørge for at de politiske vedtakene blir til å leve med for regjeringen etter møtet.

Arbeidslinja og trygdepolitikken havner på Brennas bord, i hennes redaksjonskomité.

NØKKELPOSISJONER: Kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre skal sy sammen ulike forslag i hver sin redaksjonskomité på Aps landsmøte. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

I et intervju med Aftenposten i forkant av landsmøtet forsvarer hun arbeidslinja. Det gjorde hun også da hun tidligere i år gjestet Politisk kvarter hos NRK.

Men etter halvannet år med ekstremt stor prisvekst opplever mange at trygdeytelsene og sosiale hjelpetiltak ikke oppjusteres i takt med de økte prisene.

Og Brenna slamrer ikke helt igjen døren for å se på justeringer.

– Det er grunn til å se på en del av de laveste ytelsene og stønadene vi har, for å se på om noe av det skal opp, sier hun på direkte spørsmål om hun er mot å øke trygdeytelsene, sier hun.

– Det jeg ikke vil at vi skal gjøre, er å legge oss på et nivå på ytelser som gjør at færre føler at de har råd til å begynne å jobbe.