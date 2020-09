Slik vil de endre nettleien

– Vi håper dette forslaget kan skape ro. Dette er en viktig reform å få gjennomført. Ingen er tjent med at det er bråk og uro år ut og år inn, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

I dag legger Reguleringsmyndigheten for energi i NVE frem et nytt forslag til nettleie, som skal være enklere å forstå og som i større grad komme kritikerne i møte.

Dersom forslaget blir vedtatt som ny forskrift av Olje- og energidepartementet, blir det nye regler for nettleien fra 1. juli neste år.

Nettleien utgjør om lag en tredel av strømregningen, og NVE har siden 2017 jobbet med en ny modell for hvordan nettleien skal beregnes.

Mens dagens modell for nettleie er avhengig av hvor mye strøm man bruker, har Reguleringsmyndigheten for energi i NVE ønsket å gjøre nettleien mer avhengig av når man bruker mye strøm.

Strømnettet koster 27 milliarder i året, og betales i sin helhet av dem som bruker strømmen.

Mindre omfattende endringer

Forslaget som NVE la frem i februar ville i praksis gjøre det dyrere å lade elbilen rett etter jobb, og bruke mye strøm samtidig som andre bruker mye strøm.

Men i det nye forslaget er endringene i nettleien mindre omfattende enn det som ble sendt på høring.

– Jeg håper folk vil se at vi har strukket oss langt for å komme kritikerne i møte, så vil kan få oppslutning om dette. Sammenlignet med forslaget som ble sendt på høring er det vi nå har sendt til departementet langt enklere, sier Lund.

Dersom forslaget går gjennom blir nettleien grovt sett bestående av to ledd:

* Energiledd – som regnes ut med utgangspunkt i hvor mye strøm som brukes

* Fastledd – som regnes ut fra effekt, hvor mye strøm som brukes samtidig i strømnettet.

Reglene som nå vurderes endret er et regelverk for nettselskapene, som gir kjørereglene for hvordan de igjen lager sine prismodeller som forbrukerne møter.

Det er i dag ulike prismodeller blant nettselskapene rundt om i landet – og slik blir det også med det nye regelverket.

Massiv kritikk i høringsrunde

I vinterens og vårens høringsrunde mottok direktoratet 130 til dels svært kritiske svar på sitt høringsbrev.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne var en av de mest kritiske i vårens høringsrunde. Leder Morten Andreas Meyer har liten tro på at det nye forslaget som legges frem i dag vil være godt nok.

Han håper det sendes i retur fra olje- og energiminister Tina Bru, fordi han mener grunnalget for kunnskapsinnhenting ikke har vært godt nok. Det kunne vært gjort gjennom flere pilotundersøkelser, for å vurdere om endringene i prismodellene for strømregningen bør gjennomføres.

– Jeg håper politikerne tar til vettet. Det som er lagt frem av dokumentasjon så langt, tyder ikke på at dette er noe mer enn en teoretisk skrivebordsmodell, som forbrukerne ikke responderer på den måten NVE vil, sier Meyer.

– Det synes jeg ikke er en fair kritikk. Det er et godt gjennomarbeidet forslag, og det er viktig i årene fremover at vi alle har et økonomisk motiv til å fordele forbruket vårt av kraft ut over døgnet, svarer Lund.

Det er Olje- og energidepartementet som bestemmer hvordan den aktuelle forskriften eventuelt skal endres.

Departementet opplyser til NRK det vil gjøre en grundig gjennomgang av NVE sitt nye forslag og se det i lys av de høringsinnspillene som er kommet inn.