Slik unngår du noroviruset i påska – og dette gjer du om du blir smitta

Etter fleire tilfelle av omgangssjuke i påskefjellet, er DNT i full gang med å skrubbe turisthyttene, samtidig som dei ber dei som kjenner seg dårlege om å halde seg unna. Mange er frakta bort frå hyttene etter det ein trur er eit utbrot av norovirus.

Noroviruset er den vanlegaste årsaka til omgangssjuke, og er svært smittsamt. I utgangspunktet er dette eit virus som kjem frå avføring. Men smitta personar kan forureine omgivnadene ved at dei har restar av viruset på hendene. Smitten kan også skje via mat og vatn.

– Den beste måten verne seg mot smitte, er å ha god handhygiene sjølv. Altså vere veldig nøye med handvasken, og halde avstand til dei som er sjuke, seier smittelege Kristin Kilhus i Helse Bergen.

Den Norske Turistforening oppmodar dei som gjestar hyttene deira i påska om å vere nøye med handhygienen. Denne lappen er frå Kalhovd. Foto: DNT

Mat og drikke er viktig

Dersom du blir smitta, er det som regel berre å ta tida til hjelp. Med oppkast og diaré er det viktig å drikke mykje, men små mengder om gangen. Søt drikke som brus og saft er ikkje tilrådd. Dette aukar væskemengda i tarmen, og kan forverre diaréen.

– Det viktigaste når du er sjuk, er å få i deg nok væske. Og elles prøve å kome seg gjennom sjukeperioden så godt ein kan. Heldigvis varer dette berre i ein til to dagar, seier Kilhus.

For å bli raskt friskt, er det også anbefalt å ete lettfordøyeleg mat, sjølv om mykje av dette kjem opp att. Matvarer som yoghurt, supper og kjeks er anbefalt for å få i seg næring i sjukeperioden.

Viktig med reingjering

DNT jobbar no på spreng for å få bukt med omgangssjuka i fjellet. Fellesareala i hyttene blir vaska grundig, og dei oppmodar også fjellfolket om å vere nøye med hygienen. Slik situasjonen er no, er det ikkje aktuelt å stenge hytter, seier dagleg leiar i Den Norske Turistforening i Oslo og omegn, Henning Hoff Wikborg.

– Det er førebels ikkje aktuelt. Men skulle det kome eit større utbrot, må vi vurdere slike tiltak.

Mårbu turisthytte på Hardangervidda er ei av hyttene til DNT der det er registrert gjestar med omgangssjuke. Foto: Lars Sundal

Smittelege Kristin Kilhus seier noroviruset kan leve i vekevis dersom reingjeringa er for dårleg. Grundig vask av alle flater som kan ha vore i kontakt med smitta personar, er difor viktig.

– Dersom turisthyttene blir vaska godt no, skal det ta knekken på viruset. Og då kan folk trygt reise til fjells utan å risikere å bli smitta, seier ho