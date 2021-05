Slik tar du deg en trygg utepils

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gjenåpningen av Norge er i gang. Etter 197 dager med sosial nedstenging ble Oslo vekket til liv igjen onsdag. Og torsdag gikk regjeringen inn for andre trinn i den nasjonale gjenåpningsplanen.

Flere kan samles, både hjemme og ute, treningssentre er åpne, og man kan igjen ta seg en pils på byen.

Samtidig er det meldt strålende sol i store deler av Norge. I helgen er det for eksempel meldt like varmt vær i Oslo som i Malaga, melder Yr.

Sørenga i Oslo i august i fjor. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det er mye som ligger til rette for å bruke helgen til å børste støvet av sosiale ferdigheter og ta seg en tur ut i finværet.

Her er FHIs beste tips til hvordan du kan ta deg en øl på byen og tur i parken med god samvittighet:

Hold deg unna allsangen

De faste smittevernreglene gjelder fortsatt. Man skal holde minst én meters avstand fra andre enn dem man bor med, og om du får symptomer på sykdom må du holde deg hjemme. God hånd- og hostehygiene er fremdeles rockestjernen når det kommer til smittevern.

Men har du fest hjemme eller drar ut på bar, kan det også være lurt å holde seg unna høyt volum og allsang, mener avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold. Foto: Berit Roald / NTB

– Når man snakker høyt eller synger, øker risikoen for smitte. Det er fordi man danner mer spytt, og spyttdråpene når lengre, forteller hun.

Så om du er ute på byen kan det være lurt å kjøre lavmælt stil. Og på hjemmefest oppfordrer Vold til å skru ned musikken litt.

– Da slipper man å rope til hverandre.

Spander, ikke del

Får man lyst til å by en venn på en øl, skal man spandere fremfor å dele.

– Det er ikke en god idé å dele på glass eller flasker. Så ikke tilby noen andre en slurk av det du drikker på. Om du vil by på noe kan du heller kjøpe dem en ny øl, sier Vold.

Og generelt er det lurt å holde antall nærkontakter så lavt som mulig. Dette gjelder også seksuell kontakt.

Herlig Land i Kristiansand har åpnet igjen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Pass på hverandre

Vold forteller at smittevernregler ofte blir vanskeligere å overholde straks alkohol blir en del av bildet. Da kan folk plutselig få en trang til å rope høyere, og gå nærere.

– Et tips kan jo være at man prøver å ikke drikke så mye at man glemmer smittevernreglene helt. Og hvis man ser det blir vanskelig for noen, må man passe på, og si ifra.

Vennegjengen f.v.: Jan Øyvind Carlsen, Per Inge Slemmen, Trude Mwahisu og May Pedersen nyter øl og mat på Per på Hjørnet i Oslo sentrum onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regelen om avstand gjelder også når du står i kø på vei inn til baren, eller skal inn på do.

– Og det å holde seg unna folkemengder er lurt generelt. Hvis du skal inn et sted der du ser det er mye folk, kan det være lurt å se etter andre alternativer, mener Vold.



Bading er ikke vask

I de delene av landet der det er meldt sommervær håper Vold de fleste vil velge dra ut for å finne på ting.



Drar du ut for å bade må du imidlertid huske på at det også der gjelder å holde avstand. Man skal heller ikke dele på håndklær, eller ligge tett med flere enn nær venn eller kjæreste.

Og hvis du vil hjelpe folk med smøring solkrem er det lurt å holde seg til ryggen, og unngå å smøre andres ansikt.

– Selv om du har badet, regnes ikke det som en håndvask. Det er fremdeles lurt å ha en flaske med håndsprit parat, forteller avdelingsdirektøren.

Oversiktsbilde av Sørenga i august i fjor. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kubb er lov

I parken er det også åpent for aktiviteter, så lenge avstand og håndhygiene er på plass.

– Det er helt greit å spille kubb i parken. Har man med seg en håndspritflaske som an bruker jevnlig, og ikke går for nært, er det åpent for å finne på aktiviteter sammen, fortsetter avdelingsdirektøren.

Deler man snacks anbefaler Vold at man heller maten ut i hånden, istedenfor å ta hånda rett ned i posen.

– Og da er det igjen viktig med god håndhygiene.

St. Hanshaugen 17. april 2021. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Hold deg ute

Vold forteller at det generelt er bedre å gjennomføre samlingene sine ute, fremfor inne.

Og om du drar på ut for å drikke øl, for å bade, eller for å spille kubb i parken, oppfordrer hun til at du er forberedt på å holde deg ute.

– Selv om det er veldig fint og varmt når du går ut kan det fort bli kaldt. Ta med deg nok tøy så du kan bli sittende ute, selv når det blir kjøligere utpå kvelden.