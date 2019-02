Slik svarer Solberg på anklage om at kontroversielt forslag bryter med handlingsregelen

Fredag var statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre invitert til Politisk Kvarter for å diskutere regjeringens foreslåtte budsjettgrep.

I praksis innebærer forslaget at regjeringen skal kunne bruke milliarder på nytt regjeringskvartal og ny fregatt, uten at det teller som pengebruk i statsbudsjettet.

Fakta om regjeringens omstridte budsjettgrep Ekspandér faktaboks Det er dette punktet i Granavolden-plattformen flere økonomer er kritiske til: «Staten følger selvassurandørprinsippet. Det betyr at hovedregelen er at staten ikke forsikrer seg, men dekker skader og tap når de oppstår. Regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet.» 90-poster handler normalt om «endringer i statens formue» og teller ikke som utgifter når statens pengebruk skal måles.

Begrunnelsen for det nye budsjettgrepet er at dette ikke er «vanlig» pengebruk, men «gjenanskaffelser» av eiendeler staten ikke har forsikret.

På spørsmål om hvorvidt et slikt grep vil bryte med handlingsregelen, svarer Solberg med å understreke at forslaget innebærer en utredning av selvassundørprinsippet.

– Vi har vært gjennom en stor terrorhandling og en fregatt som har gått på grunn. Det gir oss grunn til å se på om dette prinsippet er funksjonelt for fremtiden.

Statsminister Erna Solberg har mottatt kraftig kritikk fra økonomer for forslaget regjeringen la frem i Granavolden-plattformen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Men bryter det med handlingsregelen?

– Det er avhengig av hvor mye penger vi bruker i resten av budsjettet. Alt synliggjøres og blir lagt frem for Stortinget og ført på statsbudsjettet. Men spørsmålet er egentlig først og fremst: Tåler norsk økonomi aktiviteten? Det vil alltid være grunnlaget for et budsjett Høyre kommer til å fremme.

Fakta om handlingsregelen for bruk av oljepenger Ekspandér faktaboks * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene. * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) som den forventede realavkastningen. Denne er anslått til 3 prosent av fondets kapital ved inngangen til hvert år. * I statsbudsjettet for 2019 legger regjeringen opp til å bruke 231,2 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer rundt 2,7 prosent av Oljefondet. * Handlingsregelen var tidligere 4 prosent, men ble senket til 3 prosent i 2017. Bakgrunnen for dette var lavere forventet avkastning av oljefondet. (Kilde: NTB/NRK)

Støre: Frykter dette er Hagens comeback

Bakgrunnen for debatten er at regjeringen i Granavolden-plattformen kom med et forslag som kan få milliardutgifter til å «forsvinne» i statsbudsjettet.

Det innebærer investeringer finansiert med oljepenger som ikke tas fra den potten som hvert år settes av på statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen for oljepengebruk.

I praksis betyr det at regjeringen vil kunne bruke henholdsvis fire og 15 milliarder kroner på å erstatte den forliste fregatten KNM «Helge Ingstad» og bygge nytt regjeringskvartal, uten å måtte føre utgiftene på det vanlige statsbudsjettet.

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet har flere ganger uttalt at han mener forslaget bryter med handlingsregelen.

Jonas Gahr Støre (Ap) er kritisk til regjeringens foreslåtte budsjettgrep. Foto: NRK

Han kaller den foreslåtte utredningen av selvassurandørprinsippet for fortsettelsen av en glideflukt.

– Dette forslaget innebærer å bruke av et forsikringsfond, ikke pensjonsfondet, til uforutsette utgifter. Da kan man ta penger som skulle blitt brukt til pensjonister og unntaksvis investeringer, og bruke på forbruk. Det er et brudd på handlingsregelen.

Støre sier videre at han synes forslaget vitner om at Høyre har blitt påvirket av regjeringssamarbeidet med Fremskrittspartiet.

– Jeg frykter at dette er Carl I. Hagens comeback i den økonomiske politikken. Han har kommet med dette forslaget før.

Forslaget Støre viser til ble fremmet da Frp var i opposisjon i 2002. Ifølge en gammel artikkel fra Dagbladet innebar det et prinsippvedtak om et eget utenlandsbudsjett for blant annet u-hjelp og pasientbehandling i utlandet.

Får refs av økonomer

Flere av landets mest kjente økonomer har allerede gått hardt ut mot regjeringens foreslåtte budsjettgrep.

De mener det kan skape en farlig presedens, slik at staten i fremtiden lettere henter penger fra «oljesekken» uten måtte prioritere innenfor budsjettet.

– Regjeringen vil øke oljepengebruken, men søker å fremstille det som noe annet enn økt oljepengebruk, sa økonomiprofessor Ragnar Torvik ved NTNU i Trondheim til NRK tidligere denne uken.

Ifølge Solberg selv skyldes forslaget en ekstraordinær og unik situasjon Norge aldri tidligere har opplevd.

Hun mener terroren 22. juli 2011 og fregatthavariet viser selvassundørprinsippets svakheter.

– Staten som selvassurandør fungerer veldig godt hvis det er en ulykke på en vei eller jernbane som blir tatt over budsjettet. Det vi har vært utsatt for her, er et massivt terrorangrep, hvor fire store, statlige bygninger er ødelagt. Vi har fått et skip som har gått ned, svarte hun på kritikken mandag.