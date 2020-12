Slik søker politiet etter overlevende

– Vi har fortsatt håp om å finne mennesker og redde liv, sier innsatsleder Dag André Sylju i Øst politidistrikt.

Siden natt til onsdag har politiet og andre nødetater jobbet med å evakuere beboere og få oversikt over hvem som fortsatt befinner seg inne i det leirskredrammede området på Gjerdrum.

INNSATSLEDER: – Den største utfordringen er at vi ikke kan gå inn på selve området sier innsatsleder, Dag André Sylju sent onsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Deler av området er fortsatt definert som en rød sone, som betyr at det er for farlig for letemannskaper å ta seg inn.

Like før klokken 23.30 ble det kjent at ytterligere fire hus hadde rast ut. 10 personer er fortsatt ikke gjort rede for.

Politiet sier at de fortsatt er i en redningsaksjon med mål om å finne overlevende.

– Den største utfordringen er at vi ikke kan gå inn på selve området. Vi vil gjerne inn, men kan ikke. Det er rett og slett for farlig, sier Sylju sent onsdag kveld.

Politiet har derfor tatt i bruk en rekke avanserte hjelpemidler i søket etter overlevende bekrefter innsatslederen.

– På grunn av vær og lysforhold kommer vi til å prioritere bruk av droner for å søke i rasområdet. Vi har også lytteposter og lyst opp deler av rasområdet, med observasjonsposter i tillegg, sier innsatslederen.

Søker gjennom natta

Droner:

Luftrommet over katastrofeområdet har hele onsdag blitt gjennomsøkt av flyvende droner. Dette er flyvende fartøy som styres fra bakken. Innsatsleder Sylju sier at droneflyvningen vil fortsette gjennom natta.

DRONER: Luftrommet over skredområdet overvåkes kontinuerlig av droner. De filmer direkte, og operatørene på bakken analyserer videobildene. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Dronene er utstyrt med natt- og varmesøkende optikk som gjør det mulig å se hva som skjer på bakkenivå, selv når det er mørkt ute.

Innsatslederen sier at luftrommet over skredområdet skal overvåkes og skannes gjennom natten.

Operatørene på bakken får tilsendt direktebilder fra dronene som svever i luften over skredområdet.

– De har nattoptikk og kamera som gjør at man kan se varmen på eventuelle menneskekropper, så det detekterer veldig mye man ikke kan se med det blotte øyet, sier innsatslederen.

De høyoppløselige bildene brukes også av eksperter til å analysere selve skredområdet.

Snøfallet har tiltatt i Gjerdrum sent onsdag kveld, men det vil ikke endre søket eller forholdene for dronene.

– Sånn som været er nå, så blir det ikke det, sier Sylju.

FARLIG: Her raser et hus som følge av skredet. Området beskrives fortsatt som svært farlig. Sent onsdag kveld raste det flere hus. Du trenger javascript for å se video. FARLIG: Her raser et hus som følge av skredet. Området beskrives fortsatt som svært farlig. Sent onsdag kveld raste det flere hus.

Helikopter:

I tillegg til droner, brukes det også helikoptre i luftrommet over Gjerdrum. Også disse er utstyrt med varmesøkende kameralinser, og har allerede reddet liv opplyste politiet onsdag kveld.

Et av helikoptrene som er satt inn i søket, tilhører Hovedredningssentralen. Redningsleder Andreas Bull sier at kameraene er lagd for å se etter varmeforskjeller på bakken.

HELIKOPTER: Utstyrt med varmesøkende kameraer brukes helikopter til å se etter overlevende på bakken. Helikoptrene har også blitt brukt til å evakuere personer ut av området. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

– Et objekt på bakken viser forskjellig farge, alt etter hvilken temperatur det har. Bakken kan ha en temperatur, og spesielt når det er kaldt ute som nå, vil kroppstemperatur være høyere og derfor vise en annen farge. Forskjellige temperaturer vises i forskjellige farger, så på den måten kan man finne objekter man ser etter, sier han til NRK.

STORE ØDELEGGELSER: 10 personer er fortsatt ikke gjort rede for etter det store skredet som gikk natt til onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Mobilsøk:

Politiet ba onsdag kveld pårørende om å ikke ringe etter de 10 savnede personene politiet tror fortsatt befinner seg i området.

Grunnen er at mobiltelefonene kan tappes for strøm. Mobiltelefonene til de som fryktes å være inne i området blir nå sporet av politiet.

Ifølge Dagbladet benytter politiet såkalte IMSI-fangere i området. Politiet vil kunne fastslå hvor en mobiltelefon ligger med et slingringsmonn på 20–25 meter, så samt det er strøm på telefonen.

– Dette kan gi oss indikasjoner. Det er møysommelig og viktig arbeid, uttalte innsatsleder Roger Pettersen tidligere onsdag kveld.

Søkshund:

I løpet av natten vil politiet også vurderer å sende inn en redningsmann og en hund til noen av husene som står i skredområdet. Ifølge Sylju vil dette være en fortløpende vurdering de neste timene.



– Vi kommer til å forsøke, litt avhengig av en risikovurdering å senke ned redningsmann og hundefører med hund, ned på noen av byggene som anses som sikre å ta seg ned på med hund, sier Sylju.