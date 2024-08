Prinsesse Märtha Louise gifter seg med Durek Verrett i en utendørs vielse på Vinjevollen i Geiranger førstkommende lørdag.

Gjestelisten blir ikke delt med offentligheten, ettersom bryllupet ifølge paret er privat.

Nå opplyser imidlertid kongehuset hvordan prinsesse Märtha Louises familie kommer til å delta i bryllupsfeiringen.

«Kongefamilien ser frem til å være med i Prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup som gjester,» skriver kongehuset i en pressemelding.

Kongeskipet Norge vil bli benyttet som bolig under bryllupet, opplyser kongehuset. Foto: Lise Åserud / NTB

«Deres Majesteter Kongen og Dronningen er til stede under Prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup i Geiranger. Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen, Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Astrid vil også være til stede under bryllupsfeiringen,» står det i pressemeldingen.

Kongehuset opplyser til NRK at Marius Borg Høiby ikke deltar i bryllupet. Etter det NRK erfarer, ble det bestemt for en tid siden, før voldshendelsen tidligere denne måneden.

Temafest og båttur

Bryllupsfeiringen skal vare flere dager til ende. Den begynner allerede torsdag kveld i Ålesund.

Der skal brudeparet og gjestene møtes til en «bli kjent-fest» – en såkalt «meet and greet», som arrangøren omtaler det som – på Hotell 1904.

Kongehuset skriver at deler av familien vil være til stede under arrangementet i Ålesund. Kongeparet er ikke med på dette arrangementet, etter det NRK erfarer.

Fredag skal brudeparet og gjestene dra med båt fra Ålesund til Geiranger, der det senere på kvelden skal være en lukket fest. Temaet for festen er latinamerikansk salsa, ifølge Hello Magazine.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg utendørs på Vinjevollen i Geiranger. Sletten ligger ved siden av Hotell Union, der bryllupsfesten holdes. Foto: Astri Husø / NRK

Har solgt rettighetene

I forrige uke ble det klart at det norske folk ikke får bivåne når prinsesse Märtha Louise, som er nummer fire i arverekken til den norske tronen, inngår ekteskap med Durek Verrett.

Paret har bekreftet at det britiske kjendisbladet Hello Magazine har eksklusive rettigheter til å dokumentere vielsen, forberedelsene og festene.

Etter det NRK får opplyst, er TV-rettighetene knyttet til Netflix.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har den siste tiden blitt observert med et kamerateam som har fulgt dem tett. Foto: PhotoRunner AS / Frank Evensen

All annen presse stenges ute fra vielsen og festene.

Men kongen har sagt nei til å stille opp på bilder der Hello Magazine har betalt for eksklusiv tilgang.

– Vi er kjent med at det er gitt eksklusive rettigheter til to medier for dekningen av bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, opplyste kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NRK i forrige uke.

– Kongehusets medlemmer har reservert seg fra å bli tatt bilde av og bli filmet av disse to mediene, i de tilfellene der pressen for øvrig ikke har tilgang.