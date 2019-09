Slik ser Veslemannen ut etter raset

Det ble en dramatisk kveld for innbyggerne i kommunen Rauma, som de siste fem årene har vært preget av store steinspreng fra Veslemannen, et svært aktivt fjellparti av fjellet Mannen.

Beboerne i området som har måttet evakuere hele seksten ganger i løpet av denne tiden, har lenge ventet på at fjellpartiet skal rase.

Torsdag kunne de endelig slippe jubelen løs etter at NVE litt over ni på kvelden bekreftet at mesteparten av Norges mest omtalte fjellparti de siste årene gikk i bakken, inkludert det 50 meter lange spiret som sto i front.

– Vi er helt utrolig lykkelige. Vi har danset seiersdansen på Horgheim (sted i Rauma), sa evakuerte Gunn Walstad Sogge lettet til NRK.

På grunn av mangel på dagslys kunne ikke seksjonssjef Lars Harald Blikra si akkurat hvor mye som har falt torsdag kveld, annet enn at han syntes det så ut som et «stort svart hull der oppe».

Store steinmasser raste nedover Veslemannen. Store deler av fjellpartiet har rast ut. BVEs geolog Lars Harald Blikra sier til NRK at store deler av fjellpartiet Veslemannen har rast ut.

Hvordan naturkreftene har herjet med fjellpartiet kan man tydelig se på de levende bildene i saken.

– Vi håper iallfall halvparten, om ikke mer, har rast. Men det vet vi ikke før vi har undersøkt nærmere, sier fungerende vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth til NRK på Nyhetsmorgen ved ni-tiden.

NVE utelukker ikke at det kan komme flere ras i nær fremtid. Rød farenivå opprettholdes derfor inntil videre.

Store deler av Veslemannen har rast viser de første bildene i dagslys fredag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Beboerne fortsatt evakuert

Gjennom natten har det gått ytterligere 30-40 mindre ras og steinsprang og det er fortsatt bevegelser i mindre deler av området som er igjen. Men det er ikke like mye bevegelser som det var før raset.

– Det er fortsatt ferdselsforbud inne i området, men geologene har ikke fått rapportert inn noe skade på bebyggelse, sier vakthavende geolog Gudrun Majala.

I 12-tiden skal geologene på befaring. Planen er at geologene skal fly over området i helikopter, og de skal også bruke drone for å filme raspartiet for å få et bedre inntrykk av hvor mye stein det er snakk om og hvor langt skredet har gått, forteller hun.

Gunn Walstad Sogge (i midten) etter nyheten om raset på Veslemannen. Hun håper at det betyr slutten på de stadige evakueringene. Her sammen med datter Anita Walstad Sogge og Rauma-ordfører Lars Olav Hustad. Foto: NRK

Beboerne er evakuert inntil videre.

– Hva ser dere på målingene fra Mannen?

– Vi har vært veldig obs på om det kunne ha en påvirkning, men vi ser ikke at det har medført noen økning i bevegelsene på selve Mannen.

Fjellet «Mannen» Foto: NVE Ekspandér faktaboks Mannen er eit fjell på 1294 meter over Horgheim i Rauma kommune i Romsdalen.

Fjellpartiet er blant dei mest overvaka i landet, og er nøye kontrollert av geologar i NVE.

Geologane kallar det ustabile fjellpartiet i Mannen for «Veslemannen», som er eit avgrensa område av fjellet.

I oktober 2014 varsla geologane at eit skred berre var timar unna. Men raset kom aldri.

I september 2015 blei farenivået igjen heva til raudt, og det same skjedde også i august 2016, oktober 2017 og august 2018. I 2018 blei farenivået oppjustert seks gonger.

Alle gongane har folk og fe blitt evakuerte, medan politiet har lagt ned forbod om å opphalde seg i området. Raumabanen blir også innstilt ved raudt farenivå.

At fjellpartiet fell ned før eller seinare, er ekspertane samde om. Spørsmålet er berre når det skjer.

Så mykje som 120 000–180 000 kubikk kan rase i første omgang. I framtida fryktar ein eit enormt fjellskred på 2–3 million kubikk. Dette området er ikkje i fare no.

I oktober 2017 forsøkte NVE fånyttes å pøse vatn på fjellet og på denne måten hjelpe fjellet å rase. I ettertid har dei bestemt seg for å ikkje prøve dette igjen.

Den 12. september 2018 vart farenivået igjen heva til raudt. Denne gongen gjekk det eit større ras, som er rekna som det største sidan 2014.

30. juni 2019 heva NVE farenivået til raudt på grunn av store bevegelsar. Aldri før har bebuarane blitt evakuerte så tidleg på året.

– Endelig

Ordfører Lars Olav Hustad var rørt til tårer da han snakket med journalister etter at han fikk den gledelige nyheten torsdag.

– Nå har vi fått ned skitten!, sa ordføreren som selv var vitne til raset.

Han sier til NRK Nyhetsmorgen fredag at han hadde lagt seg med en god følelse etter gårsdagens nyheter.

– Det har nok vært en større belastning enn man tenkte når man sto oppe i det. Det skal blir godt å slappe av litt, sier han og tilføyer:

– Det er nok noe igjen, men det vil nok ikke true bebyggelsen som vi er opptatt av.

Se den første reaksjonen på raset fra en rørt ordfører, Lars Olav Hustad.

Han var torsdag tydelig lettet over at dramaet knyttet til fjellpartiet endelig ser ut til å gå mot slutten.

– Jeg tenker på alle de som har vært evakuert så mange ganger. Hvor fantastiske flotte folk de er som har stått i det. Nå kan de endelig få flytte hjem igjen uten at det skal være fare for at de må ut og inn igjen, sa han.