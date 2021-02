Slik rigger vinterstedene seg for storinnrykk av skiturister

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Neste uke og uka etter begynner vinterferien i Norge.

I dag kommer regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med nye råd før ferien.

– Jeg kan fortelle at det er greit å dra på vinterferie i Norge. Men i år så kan man ikke dra til utlandet i vinterferien. Det er viktig å si, selv om jeg vet mange har feriested eller nær familie i utlandet, sier helseminister Bent Høie i Nyhetsmorgen på NRK.

Slik anbefalingene er i dag kan reiser til fritidseiendommer gjennomføres, men helst kun med personer du bor sammen med til vanlig og uten kontakt med andre.

– Ta med reglene fra hjemkommunen

Høie sier han vil si mer om dette på pressekonferansen klokken 14.00.

– Vi kommer i dag til å gi noen gode råd med på reisen, sier Høie og utdyper:

– Når man reiser fra en kommune med ekstra strenge regler, så ta de reglene med deg på vinterferien. Er det ikke lov å dra på kjøpesenter der du kommer fra, så ikke dra på kjøpesenter når du er på vinterferie, for eksempel.

Han sier det handler om å unngå å møte for mange mennesker. Høie roser skianleggene for smittevernjobben de har gjort. Det har gjort at man ikke har trengt å stenge dem, slik andre land har måttet.

Forberedt på å kunne måtte stenge på kort varsel

Snøfylte veier på Beitostølen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Atle Hovi er administrerende direktør på Beitostølen resort. Han mener de er klare til å ta imot turister i vinterferien.

– Vi hadde en vellykket jul og nyttår på Beitostølen, og nå har vi fått det inn i ryggmargen på alle som jobber her. I slalåmbakken har vi sluser, og folk er flinke til å holde avstand.

Han forteller at de følger rådene til myndighetene, og har inntrykk av at gjestene gjør det samme.

– Vi må bare stole på folk. At hvis de er syke, så holder de seg hjemme.

Administrerende direktør på Beitostølen resort, Atle Hovi. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Er dere redde for at det kan komme folk hit med smitte som igjen kan sørge for et utbrudd?

– Ja, det har vi vært redd for siden pandemien startet.

– Hvis det kommer et utbrudd må vi jobbe med lokale helsemyndigheter, og jeg er forberedt på at vi kan måtte stenge på kort varsel, sier Hovi.

For å ivareta smittevern skal de ifølge Hovi sørge for at det blir gitt ut god informasjon, passe på at det blir holdt avstand. I tillegg har de begrenset kapasiteten på det lokale Radisson-hotellet.

Mener de er godt forberedt

Geilo er et populært hytteområde i Hol kommune. Foto: Gunnar Grimstveit

– I alpinanlegget er vi veldig godt forberedt, føler vi, forteller Unni Nymoen Forselv Moen, salgs- og markedssjef i SkiGeilo.

Hun forteller at de har innført begrensninger i kapasitet, og at de bruker køordninger og vakter for å kunne ivareta smittevern best mulig. I tillegg har de påbud om munnbind og tar bestillinger via app.

Smittetallene i Norge har gått nedover de siste ukene, selv om det samtidig har dukket opp flere tilfeller av de mer smittsomme mutasjonene av viruset.

Unni Nymoen Forselv Moen, salg- og bookingsjef i SkiGeilo. Foto: Privat

Skidestinasjonen, som ligger midt mellom Bergen og Oslo, er ifølge Moen klar til å ta imot turister fra byer med et høyere smittetrykk.

– Folk er stort sett oppegående, og hvis de vet at de har smitte, så blir de hjemme.

Hun peker samtidig på at det kan være en utfordring at folk kan være smittet uten å være klar over det selv, men sier de har tatt de forholdsreglene de kan ta.

– Men det er klart, det er jo en risiko å få smitta til Hol kommune, men vi tenker jo at dette skal gå bra.

Les også: Her er Nakstads vinterferieråd

Krever munnbind i Hemsedal

Leiligheter og hytter ved Skarsnuten i Hemsedal. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Også i Hemsedal er de klare for storinnrykk av skiturister. Daglig leder i Destinasjon Hemsedal, Richard Taraldsen, sier de har jobbet lenge for å være godt forberedt.

– Næringen har jobbet iherdig og godt med smittevern, og vi har gode rutiner for å håndtere de gjestene som kommer.

Richard Taraldsen, daglig leder i Destinasjon Hemsedal. Foto: Destinasjon Hemsedal

Torsdag hadde kommunen ifølge egne hjemmesider totalt to registrert smittet av korona.

I Hemsedal har de i tillegg til de nasjonale reglene innført strenge krav til bruk av munnbind innendørs.

– Der man ikke kan holde en meter avstand må man bruke munnbind. Det har vi hatt på transport, butikker og alle andre steder innendørs.

Les også: Slik vil de sikre koronafrie alpinbakker

Har innført begrensninger i bakkene

Narvikfjellet skisenter i Nordland. Foto: Kjell G. Karlsen

Ved Narvikfjellet skisenter i Nordland, har de tatt i bruk veilederen fra bransjeorganisasjonen Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner.

Daglig leder Jim Ove Johansen forteller at de blant annet har innført begrensninger på hvor mange som kan være i de ulike områdene i skianlegget av gangen.

Jim Ove Johansen, daglig leder i Narvikfjellet skisenter. Foto: Narvikfjellet AS

Han regner med at folk som kommer fra deler av landet der det er mer smitte, ikke drar på reise om de er syke eller har vært i kontakt med noen som er det.

– Det blir litt rart at man skal tenke på hvor folk kommer fra, for om vi ønsker å ha dem her. Men på den andre måten; hvis alle følger de retningslinjene som er gitt, tenker jeg at dette skal gå fint.

Johansen tror de fleste som kommer til skisenteret er godt innforstått med hvilke restriksjoner som gjelder, som å holde avstand og bli hjemme hvis man er syk.