Slik reagerte nabokommunene da krisen rammet Gjerdrum

Vi bidro først med legebiler. De reiste fra legevakta ca. 08.30 og 09.00. Samtidig bemannet de opp tre personer fra hjemmesykepleien var på plass litt over 10.00.

Det var også behov for psykososialt kriseteam. Fire personer var på plass 14.00.

15.00 får vi anmodning fra Gjerdrum kommune om å ta over ledelsen av evakueringssenteret på Olavsgaard som innebærer følgende: tilbud fra psykososialt kriseteam, organisering av legetjeneste, infomøter til de evakuerte, fritidstilbud for barn og unge, hjelp til praktiske oppgaver og problemstillinger, dialog med Gjerdrum kommune og hotelledelsen, koordinering av bistand fra frivillige organisasjoner (eks. Norsk folkehjelp, Røde Kors), koordinering av bistand fra andre etater som for eksempel politi- og prestetjeneste.