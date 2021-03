Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Du merker at hele samfunnet er lei. Jeg er lei. Det er hele tiden slik at det slippes litt opp, så får man den i trynet at det ikke var slik likevel. Men vi har vist at vi klarer det. Igjen og igjen. Så det skal gå.

Sigurd Klem står på Rådhuskaia i Oslo og har akkurat blitt gjort kjent med at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har innført enda strengere koronatiltak enn de som allerede er innført i Oslo.

Blant de mest inngripende er besøksforbud for mer enn to personer utenfor egen husstand.

– Jeg tror det blir hardt. For meg som bor alene for eksempel. Men jeg tenker det er greit. Jeg tror det er mange som er bekymret nå de ser de nye tallene og en ny virustype, sier Klem.

Han tror mange i Oslo har lyst på strenge tiltak for å unngå at pandemien kommer helt ut av kontroll i hovedstaden.

Elisabeth Skjetne: – Synes synd på dem som er alene

Elisabeth Skjetne er moren til Sigurd Klem.

– Dette betyr at de mener det er så alvorlig at de må gjøre dette. Jeg håper det ikke varer lenge, sier Skjetne.

Hun priser seg lykkelig for at hun bor sammen med noen i den tiden hovedstaden har foran seg.

– Jeg bor sammen med en, og har den kontakten og det det betyr. Jeg synes synd på dem som bor helt alene. De som ikke har den fysiske kontakten. Jeg kan tenke meg at det blir et fysisk savn med det å ikke kunne gi noen en klem, sier Skjetne.

Også Isak Mørck sier han vil støtte lojalt opp om de nye tiltakene.

– Jeg tenker at det er en fin måte å begrense smitte og mange nærkontakter. Veldig konkret og enkelt å følge, men man merker at det er tungt i perioder, sier Mørck før han avslutter:

– Man må bare stå i det. Så vet man at det er slik at det blir bedre.

Men enn så lenge er det svart i Oslo.

Jussprofessor: – Helt i ytterkant av det man kan gjøre

Mandag kveld gikk nemlig en alvorstynget byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), på podiet på Rådhuset.

– Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste uken.

Samtidig varslet han at de strenge tiltakene som mer eller mindre har stengt ned Oslo siden november i år, skulle bli enda strengere.

Blant de mest inngripende tiltakene var besøksforbudet i private hjem. Ifølge de nye retningslinjene er det kun lov å ha besøk av to personer utenfor egen husstand per uke.

Jusprofessor Hans Petter Graver mener dette er på grensen til hva smittevernloven kan brukes til.

– Loven gir adgang til å begrense sosial omgang der folk er samlet, og jeg tror ikke det var private hjem de tenkte på da loven ble laget, men i det offentlige rom.

I koronatiden har det vært mange anbefalinger når det gjelder private samlinger, men ikke så mange forbud, som det Oslo nå nedlegger mot å være flere enn tre samlet på privaten.

– Det er mitt syn at dette ligger helt i ytterkant av det man kan regulere etter smittevernloven.

Samtidig sier Graver at koronakrisen ikke gir rom for utrede en ny tolkning av loven nå.