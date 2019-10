Pensjonistparet:

Navn: Kjell Vesje (70) og Anita Warholm (68)

Bor: Leilighet på Ekeberg, kjøpt for syv millioner kroner i 2010

Inntekt: Samlet brutto pensjon på cirka 900.000 kroner

Hytte: Hytte i Sigdal kommune, kjøpt for to millioner kroner i 2008

Gjeld: 0,-

Kjører: Elbil og kollektivt

Øvrig familie: Datter på 50 år, to barnebarn på 18 og 21 år

Hvordan statsbudsjettet påvirker folk flest Ekspandér faktaboks For å vise hvordan statsbudsjettet påvirker folk flest, har NRK plukket ut tre ulike grupper i samfunnet: en småbarnsfamilie, en aleneboer, og et pensjonistpar.

NRK har i samarbeid med sjeføkonom i NyAnalyse, Terje Strøm, analysert de viktigste budsjettfaktorene for hver enkelt, og hvordan de kommer ut med det nye forslaget til statsbudsjett.

Kjell Vesje (tidligere NRK-journalist) og Anita Warholm (tidligere prosjektleder) har vært pensjonister i henholdsvis fem og snart tre år.

Paret bor sammen i en 87 kvadratmeter stor leilighet på Holtet i Oslo, og eier hytte og elbil. De sier selv de har vært heldige med tanke på egen økonomi.

Derfor det ikke først og fremst konsekvensene for lommeboka som opptar dem i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

– Klimaperspektivet er det viktigste, alt annet er underordnet. Det gjelder særlig om man tenker på de unge. De trenger håp for fremtiden, sier Kjell Vesje.

Kjell Vesje og Anita Warholm mener pensjon bør følge vanlig lønnsvekst. – Men vi «gråter ikke over vår syke mor» nå, vi tenker solidarisk, sier Anita. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Skyver på problemet

Totalt har regjeringen satt av sju milliarder kroner til klimatiltak i forslaget til statsbudsjett. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing.

Samtidig anslås det at norske klimagassutslipp vil ligge på 45 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Det er et kutt på 12,1 prosent sammenlignet med nivået i 1990.

Prognosen står i kontrast til Norges offisielle klimamål, som er at utslippene skal kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

– Jeg oppfatter det slik at det blir et stort gap opp til å klare togradersmålet, og savner økt satsing på C02-lagring. Man skyver bare på problemet, sier Warholm.

Vesje og Warholm er medlemmer av to forskjellige politiske partier, men ønsker ikke å opplyse hvilke. De er ikke aktive i politikken.

Økonomen: – Eldrebølgen er her

Terje Strøm i Ny analyse sier det er gjort små endringer i forslaget til stasbudsjett som påvirker Vesje og Warholms økonomi direkte.

Terje Strøm, sjeføkonom i Ny analyse. Foto: Studio Vest

– Det er ikke satt av penger til store skattelettelser, det er det ikke råd til. Noe av grunnen til det er store utgifter til helse- og omsorgstjenester og pensjon. Eldrebølgen er her, sier Terje Strøm.

Regjeringen foreslår å senke den maksimale eiendomsskatten kommunene kan ta, til fire promille. Dette påvirker ikke hvor mye paret skal betale i eiendomsskatt på bolig, ettersom Oslo kommune per i dag allerede opererer med tre promille.

Paret opplyser at de i dag betaler mer eiendomsskatt på hytta i Sigdal, enn på boligen.

– Det betyr ikke så mye for oss, og kommer ikke til å bli noe problem, sier Warholm.

– Eldreopprør

Til tross for at egen økonomisk situasjon er god, mener de pensjonistreformen har slått feil ut.

– De tre siste årene har pensjonister mistet kjøpekraft. Jeg håper regjeringen har fått med seg at det har vært et pensjonistopprør, og at folk har demonstrert i gatene, sier Warholm.

I forslaget til statsbudsjett for neste år, heter det blant annet at regjeringen vil komme med bedre stimulanser for å stå lenger i arbeid.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det også satt av 400 millioner kroner til å bygge eller renovere sykehjem og omsorgsboliger.

Paret Vesje og Warholm er i god fysisk form, og begge trener flere ganger i uka. Selv om tiltaket ikke berører dem på kort sikt, er de likevel positive.

– Det er farlig å la folk sitte for lenge hjemme, med tanke på demensutviklingen. Jeg regner jo også med at vi kommer til å trenge hjelp på et tidspunkt, selv om det føles lenge til. Man rår jo ikke over sin egen helse.

Regjeringen har også foreslått å opprette et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Vesje tror det kan være lurt.

– Det kommer til å bli mer fokus på pensjonistene i årene som kommer, for vår generasjon er vant til å kreve ting. Vi har gått i demonstrasjonstog hele livet, humrer han.

Kjell Vesje og Anita Warholm er egentlig ikke bekymret for konsekvensene statsbudsjettet vil ha for egen lommebok. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Savner restaurantvogner

Ekteparet Vesje/Warholm er glade i å reise. Klimabevisstheten gjør imidlertid at tog er å foretrekke, fremfor fly. De mener togtilbudet i Norge i dag er for dårlig.

Jernbaneformål får 1,4 prosent mer i neste års statsbudsjett. Men fratrukket forventet prisstigning på 1,9 prosent, betyr det realnedgang i bevilgningene.

– Regjeringer har sulteforet NSB i årevis, det må ta slutt. Det må være en ny vilje bak Vy til å virkelig satse på togtransport, sierVesje.

Regjeringen har satt av 50 millioner kroner til å bygge om fem togvogner til sovevogner. Positivt, synes ekteparet, som håper å kunne bruke sovevognene til å komme seg til eksempelvis Stavanger, Bergen og Nord-Norge.

– Men det hadde vært fint å få tilbake restaurantvognene også, ler Vesje.