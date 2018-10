Slik påvirker statsbudsjettet pensjonisten Jan Otto

Navn: Jan Otto Veiseth (74)

Bor: Bor i samboerens leilighet på Ulven i Oslo

Inntekt: 506.000,- + kr. 35.000 annen inntekt

Gjeld: 0,-

Inntekt: Pensjonist

Eier en bensinbil

Jan Otto Veiseth (74) gikk egentlig av med pensjon da han var 67 år gammel, men det kun det siste halvannet året han har vært «fulltidspensjonist».

Han innrømmer at han har en veldig god pensjon, men at han ikke klarer å ta livet helt med ro.

Mange på hans alder tar seg lange ferier i utlandet. Det passer ikke for Jan Otto og samboeren. De har akkurat bestilt en tur til Gran Canaria. Ferien skal vare i et par uker. Det er mer enn nok.

Etter nyttår er fulltidspensjonist-tilværelsen over igjen.

– Jeg har tatt på meg et betalt verv nå. Jeg skal være en del av brukerutvalget på Lovisenberg Diakonale Sykehus, sier han til NRK.

Ingen vinnere eller tapere

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl sier til NRK at det verken er vinnere eller store tapere i årets budsjett.

– Det er ingen som går av med «seieren». Det er ingen store utslag verken den ene eller den andre veien, sier hun. Hun beskriver statsbudsjettet som «nøytralt» og uten overraskelser.

Sandmæl sier at TV-lisens og flyturer utenfor Europa er blant det som vil bli dyrere, mens strøm, sjokolade og korte flyreiser vil bli rimeligere.

Sandmæl har sett på økonomien til Veiseth for å se hvordan budsjettet vil slå ut. 74-åringen har ingen gjeld eller særlig formue, men en god pensjon.

INGEN BUDSJETTVINNERE: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl sier det er ingen klare vinnere eller tapere i årets statsbudsjett. Foto: DNB

– Jeg har tatt høyde for en vekst i pensjonen (lønnsvekst minus 0,75 prosent), sier Sandmæl til NRK.

Hun har regnet seg fram til at Jan Otto må betale 2614 kroner mer i 2019 enn i 2018 som følge av det nye budsjettet.

– Hadde det ikke blitt skattelettelsen, ville han måtte betalt mer, understreker Sandmæl.

Opptatt av helsetjenester

74-åringen er gjeldfri, men eier ikke noe egen eiendom. Han bor sammen med samboeren Irene i hennes leilighet på Ulven i Oslo.

Han eier en 2006-modell Mercedes, men prøver å bruke kollektivtilbudet så mye det lar seg gjøre.

Før han gikk av med pensjon, kvittet han seg med gjelden sin. Nå sparer han litt hver måned for å ha en buffer dersom noe skulle skje.

– Om vaskemaskinen plutselig ryker, så kommer vi ikke til å ta oppvasken med hendene bare fordi vi er pensjonister. Det er viktig å spare litt fortsatt, sier han.

74-åringen sier til NRK at han er fornøyd med det han har sett av budsjettet til nå.

– Det er plusser og minuser.

FORNØYD: 74-åringen mener det er kjempepositivt at det har blitt satt av mer penger til sykehus og sykehjemsplasser. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til sykehusene med 1,35 milliarder kroner. I tillegg skal 2,6 milliarder kroner brukes på flere og bedre sykehjemsplasser neste år, halvparten på nybygg, foreslår regjeringen i statsbudsjettet.

– Det er jo veldig positivt, sier han til NRK.

Pensjonisten sier at han, i likhet med veldig mange andre på hans alder, er opptatt av helsetjenester.

For noen år siden fikk han et hjerteinfarkt hjemme i leiligheten på Ulven i Oslo. Han håper det blir satt av mer penger til pårørende.

– Blir man syk og mister de kognitive evnene sine, klarer man ikke å kreve ting selv lenger. Da må de pårørende ta over, og derfor er dette viktig, sier 74-åringen til NRK.

Han sier til NRK at det er de «indirekte virkningene» av statsbudsjettet som nå opptar ham mest.

– Jeg er opptatt av at det ikke kommer så mye skatteletter at det går utover kommuneøkonomien. Jeg og andre pensjonister trenger kommunale tjenester, og vi blir mer avhengige av det jo eldre vi blir. Da trenger vi en god kommuneøkonomi, sier han til NRK.

Tenker på barn og barnebarn

Da han var yngre, bodde i hus og barna var små, var han mer opptatt av renter og hvordan statsbudsjettet ville påvirke privatøkonomien.

Han sier at generasjonen han tilhører, de som er født rett etter krigen, har bedre pensjonsordninger enn dem som kommer etter, og at det var lettere for hans generasjon og komme seg inn på boligmarkedet.

– Jeg er litt bekymret for de yngre når det gjelder boligmarkedet og pensjonsordningene, sier han.