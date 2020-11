Slik påvirker koronapandemien Black Friday

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Black Friday» faller i år på 27. november og markerer begynnelsen på julehandelen. I USA har salgsdagen tradisjoner tilbake til 1800-tallet, men først de siste 10 årene har dagen fått fotfeste her til lands.

Butikkene lokker med store prisavslag, og det har vært tilløp til kaos når folk skal sikre seg ny TV, merkeklær eller møbler til en billig penge.

Advarer mot munnbind som hvilepute

Men med en pågående global pandemi, ligger det i kortene at store folkemengder med handlefeber kan forandre dagen fra en kjøpefest til en smittefest.

Overlege Tone Bruun ved avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet sier til NRK at de ikke har kommet med spesifikke råd til handelsstanden før Black Friday.

– Butikker og kjøpesenter må selv ta ansvar og sørge for at handling foregår på en smittevernfaglig forsvarlig måte. De må sørge for at kundene kan holde minst 1 meters avstand til andre, ha rutiner for god hygiene og godt renhold.

ROER NED: De store butikkene kutter ut timessalg og vil ha ekstra vakthold for å unngå slike scener under årets førjulshandel. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Dersom de forventer storinnrykk, bør de ha planer for hvordan de kan unngå trengsel, sier Bruun.

I flere av de store byene er det nå påbud om bruk av munnbind på butikken. Bruun advarer mot at dette blir en hvilepute som får folk til å ta større sjanser.

– Et av de viktigste tiltakene mot smitte er at man holder god avstand til andre, og bruk av munnbind veier ikke opp for manglende avstand.

FHI: Kjøp på nett

I en undersøkelse utført av meningsmålingsbyrået YouGov på vegne av betalingstjenesten Nets, svarer annenhver av de spurte at de planlegger å handle på Black Friday. Det er ifølge selskapet en økning fra i fjor.

30 prosent at de vil handle på nett, mens 26 prosent svarer at de vil handle i fysisk butikk eller begge deler.

Bruun i FHI anbefaler folk som bor i områder med mye smitte om å heller ta handlingen på nett.

– Anbefalingene i den perioden vi er inne i nå, spesielt i de områdene der det er mye smitte, er å holde seg mer hjemme og treffe færre folk. Da sier det seg selv at det ikke er ønskelig at veldig mange drar i butikken på samme tidspunkt.

Bruun har følgende råd til de som skal ut og handle:

Unngå kollektivtrafikk hvis det er mulig

Netthandel er en av flere måter å unngå nærkontakt på

Gå i butikken på tidspunkter hvor det er færre kunder

Snu hvis det er trengsel i butikken.

– Frykter dere at folk vil trosse karantene og isolasjon dersom de øyner muligheten for å gjøre et kupp?

– Litt, men jeg tror at de fleste har skjønt alvoret nå og er innstilt på å gjøre en ekstra innsats for å unngå videre smittespredning – og dermed holder seg hjemme hvis de kjenner seg syke, sier Bruun.

Toner ned

Eiendomsselskapet Citycon driver 17 kjøpesentre i hele landet. Kommunikasjonssjef Daniel Sellevoll sier de har dempet markedsføringen av årets Black Friday.

– I år blir det en nedtonet Black Friday. Vi fokuserer på hele uken, ikke bare fredagen, forteller Sellevoll til NRK.

De har valgt å droppe arrangementer og tidsbegrensede tilbud for å hindre store folkemengder. Kundene får påminnelser om smittevernregler inne på senteret, i sosiale medier og over høyttalerne.

INFORMERER: På Storo storsenter i Oslo informeres det på storskjermer om når på dagen det er mest trafikk på senteret. Foto: Olav Thon Gruppen

Også Thon Shopping har «avlyst» Black Friday på sine 79 kjøpesentre og spredd salget over flere dager med utvidede åpningstider for å unngå for mye folk på en gang.

– Olav Thon Gruppen tar inn over oss den alvorlige situasjonen som dette medfører for det norske folk, og ønsker å bidra til at antall smittede ikke eskalerer ytterligere i Norge. Sikkerheten for våre kunder og ansatte er svært viktig for oss, sier visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud til NRK.

Leverer varer på parkeringsplassen

Elektronikkbransjen reklamerer vanligvis med utestemme på denne tiden av året.

– Dette er en viktig salgsperiode og en dag vi ser har vært veldig populær hos kundene våre. Slik ting er nå, gjør vi så godt vi kan for å opprettholde dagen, men med sikkerheten først, sier Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp til NRK.

Også Elkjøp dropper timetilbud og utvider salgsperioden over flere dager. Butikkjeden opererer med samme pris på nett og i butikk, slik at det ikke kreves fysisk oppmøte for å handle. De som vil til butikken, kan også få utlevert varene på parkeringsplassen.

I butikkene blir det økt vakthold og utdeling av munnbind til kundene. Konkurrenten Power har innført mange av de samme tiltakene som Elkjøp.

– Vi har en tometersregel som kundene må forholde seg til. Denne informerer vi om i alle butikker, og både vakter og personale skal påse at dette blir overholdt på best mulig måte. Vi har ikke timetilbud, men kommer til å ha tilbud hele uka, samt noen helt spesielle på selve fredagen, forteller kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff:

Økt netthandel

Sportskjeden XXL startet Black Week allerede denne uka, og forteller at de har økt pågang av folk som foretrekker å handle via nett.

– Det er tydelig at mange kunder ønsker å handle på nett i takt med at smitten brer seg i Norge og korona-restriksjonene blir strengere. Det rimer også godt med det vi har sett i hele år. Kundene våre tilpasser seg og finner nye løsninger i perioder med nedstenging, forteller Marte Ramuz Eriksen i XXL.

Også sportskjeden vil ha ansatte ute i butikken for å sørge for at folk holder tilstrekkelig avstand.

VIP-dag

Det var Norwegian Outlet i Vestby utenfor Oslo som innførte Black Friday i Norge i 2010.

Handlesenteret har skiftet navn til Oslo Fashion outlet. Det har vært kjent for stor pågang av mennesker og mye ståhei rundt salgsdagen, slik du ser i videoen i toppen av saken.

Ifølge kjøpesenterets nettsider har dagen i år blitt utvidet til én uke med navnet «Love, shop, save». Mandagen har kjøpesenteret derimot varslet at de vil ha en såkalt VIP-dag for medlemmer.

Senterleder Lars Pedersen i Oslo Fashion outlet sier de ønsker at gjestene og de ansatte skal ta vare på seg selv og hverandre.

– Vi oppfordrer alle til å ha med ansiktsmaske og benytte denne dersom det ikke lar seg gjøre å overholde retningslinjer om avstand, sier han.