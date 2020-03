Slik påvirker korona boligmarkedet

ROLIG: Megler Ingvild Aas har det vanligvis travelt på visning, men i dag var det stille og rolig. Foto: Vegard Erstad / NRK

En time etter at visningen er i gang, er det bare to personer som har tatt turen innom toromsleiligheten på Grünerløkka i Oslo søndag ettermiddag.

Til tross for at megleren har iverksatt en rekke smittevernstiltak og kun slipper inn en person av gangen. Koronakrisen har trolig skylda.

– Jeg hadde avtaler med flere andre, men de dukket ikke opp. Dette er et attraktivt objekt og område. Det ville vært flere personer her på en normal søndag, sier Ingvild Aas fra Privatmegleren Ullevål.

Færre boligsalg og mindre omsetning

Direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier at krisen vil føre til færre bolighandler, kraftig nedgang i omsetningen og mange meglere i permisjon i tiden fremover.

– Folk har andre ting å tenke på enn å selge og kjøpe boliger nå. Vi er sikre på at aktiviteten kommer til å gå ned i boligmarkedet, men ikke på om prisene vil bli påvirket, sier Lauridsen til NRK.

Han har ingen prognoser for hvor dramatisk fallet i antall bolighandler vil bli, men at det kommer til å skje i takt med epidemien i landet.

VISNING: Søndag er den store visningsdagen i Oslo. Kun to personer dukket opp på visning på dette oppussingsobjektet i Oslo søndag ettermiddag. Foto: Vegard Erstad / NRK

Fortsatt behov

Så langt har tre mennesker i Norge mistet livet som følge av koronaviruset og over 1000 er bekreftet smittet i landet. Myndighetene ber folk holde seg hjemme ved mistanke om sykdom og friske folk holde avstand til hverandre.

Lauridsen fastholder at behovet for bolig fremdeles vil være der for mange, og at det er viktig å opprettholde en viss aktivitet i markedet mens epidemien pågår.

Flere meglerselskaper har tatt grep for å begrense smitterisikoen. Det har også Ingvild Aas fra Privatmegleren Ullevål.

Hun og andre meglere følger Eiendom Norges råd om å droppe fellesvisninger og kun gjennomføre private visninger.

– Slik sørger vi for å opprettholde muligheten til å selge og leie ut boliger. Leiekontrakter utløper, noen kommer til å skille seg og mange studenter kommer til å flytte på seg i sommer. Folk trenger et sted å bo selv om epidemien pågår, sier Lauridsen.

Eiendomsmeglingsbransjen innfører blant annet tiltak for å kunne gjennomføre befaring, visning, kontraktsignering og overtakelse med redusert risiko for smitte.

PERMISJONER: Direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge tror koronakrisen vil føre til at mange meglere blir permittert i tiden fremover. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Frykter mange permitteringer

I alt ble det solgt 7126 boliger i Norge i februar, noe som er 8,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.

Andelen som da trodde på stigende boligpriser økte fra 44 prosent i november til 58 prosent i februar. Det viste en undersøkelse bestilt av Norske Boligbyggelags Landsforbund.

I kjølvannet av februartallene spådde Eiendom Norge et nytt rekordår for boligmarkedet. Nå har festen fått en kraftig brems, og Lauridsen frykter at koronautbruddet vil sette mange meglerjobber på spill.

– Det er åpenbart at en redusert aktivitet vil føre til at mange meglere blir permittert, sier han.

OPPGANG: I alt ble det solgt 7126 boliger i Norge i februar, noe som er 8,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Illustrasjonsbilde. Foto: Tore Meek/NRK

Festen i boligmarkedet er over

Utviklingen nå tyder på at det blir umulig å følge opp tallene fra februar da boligprisene steg med 0,9 prosent.

Boligprisene var da 3,6 prosent høyere enn for et år siden, viser boligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

En rekke inngripende tiltak er allerede iverksatt og når nordmenn flest nå går i krisemodus, får festen i boligmarkedet en kraftig brems.

I tillegg har oljeprisfallet, som nylig ble utløst av at Saudi-Arabia gikk til priskrig i oljemarkedet, rukket å få ringvirkninger for norsk økonomi.

– Krisen kom brått på oss alle

Koronakrisen får ikke bare konsekvenser for utleie- og salgsprosesser, men også for bygging av nye boliger. Bygging av nye boliger i januar var ni prosent ned fra samme måned i fjor. Nedgangen var elleve prosent i februar, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Administrerende direktør Per Jæger i interesseorganisasjonen for boligproduserende bedrifter er bekymret over utviklingen.

– Koronaviruset har satt hele samfunnet i kriseberedskap. Krisen kom brått på oss alle. Aktiviteten i mange andre næringer er stoppet med umiddelbar virkning, sier han til NRK og fortsetter:

– Før krisen inntraff lå boligproduksjonen allerede på et svært lavt nivå. Dersom krisen blir langvarig og vi ikke greier å opprettholde forsyningen av nye boliger, kan dette få langvarige konsekvenser for det norske boligmarkedet.

BEKYMRET: Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening sier at koronakrisen kom brått på dem og at han er bekymret over utviklingen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Færre nye prosjekter og forsinkelser

Torsdag ble de strengeste tiltakene i fredstid i Norge iverksatt for å bremse epidemien. Alle barnehager, skoler, kirker og andre institusjoner må holde stengt frem til 26. mars.

Lørdag opplyste statsminister Erna Solberg om delvis stenging av flyplasser og havner.

Jæger frykter også mange karantenetilfeller og permitteringer i byggebransjen. Han forteller at håndverkerne på byggeplassen ikke kan jobbe hjemmefra og at den ekstraordinære situasjonen vil føre til at de aller fleste nyboligprosjekter blir berørt.

– Samtidig har de familier og barn og vil få fravær fra arbeid på byggeplassen som følge av smitteverntiltakene, sier han.

RENTEKUTT: Sentralbanksjef Øystein Olsen tror ikke koronasituasjonen får boligmarkedet til å stoppe opp. Nylig kuttet sentralbanken styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Rentekutt og lavere boliglånsrenter

Sentralbanksjef Øystein Olsen tror imidlertid ikke at koronaviruset får boligmarkedet til å stoppe opp. Han anslo overfor E24 fredag at boligprisveksten vil fortsette i 2020 og faktisk litt høyere enn veksten på 2,6 prosent i fjor.

Begrunnelsen er at Norges Bank tror rentekuttet vil bidra til lavere boliglånsrenter for folk flest og at boligrenten trolig går fra tre til to prosent mot slutten av året.

Nylig kuttet sentralbanken styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. Fredag fulgte DNB etter og kuttet boliglånsrenten med opptil 0.35 prosentpoeng. Flere banker vil trolig gjøre det samme.

NEDGANG: Koronakrisen får ikke bare konsekvenser for utleie- og salgsprosesser, men også for bygging av nye boliger. Bygging av nye boliger i januar var ni prosent ned fra samme måned i fjor. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Boligekspert:– Markedet vil ikke kollapse

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror ingen vet hvordan spredningen vil utvikle seg og hvilke konsekvenser det får for økonomien.

Dermed er konsekvensene for boligmarkedet også uklare, mener hun:

– Dersom de siste strakstiltakene som myndighetene har innført, fører til at spredningen bremser opp og at vi klarer å eliminere viruset helt før sommeren, så vil nok ikke boligmarkedet kollapse på grunn av et par måneders pause, sier hun til NRK.

OPTIMISTISK: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret er optimistisk og tror boligmarkedet vil bli friskmeldt så fort karantenetiden er over folk flest. Foto: Pressefoto / Prognosesenteret

Tror tiltakene hjelper

Boligeksperten begrunner dette med de pengepolitiske tiltakene som har kommet fra Norges Bank og Finansdepartementet. Hun tror disse vil motvirke de negative effektene på boligmarkedet som kommer av økt arbeidsledighet og økt usikkerhet.

– For husholdninger som ikke opplever å miste jobben og dermed unngår inntektstap, vil rentekuttene føre til at de har mer å rutte med enn tidligere, sier hun og fortsetter:

– Og det sier seg selv at dersom du mister jobben og går mye ned i inntekt, så vil lavere renteutgifter være et plaster på såret, men du kommer dårligere ut av det enn før.

Livet etter koronakrisen

Macic tror det vil bli igangsatt bygging av færre boliger og forsinkelser i prosjektene som er i gang, og at alt koker ned til hvor lenge utbruddet varer.

– Så snart karantenetiden opphører for folk flest, vil ting kunne gå tilbake til normalen ganske kjapt. Vi har opplevd kriser tidligere. Livet fortsetter alltid etterpå, sier hun og legger til:

– Jeg opplevde en brutal krig i Bosnia som barn og snakker av erfaring når jeg sier at det bare er å smøre seg med litt tålmodighet. Alt blir bra igjen. Det er en gylden balansegang mellom å ta situasjonen alvorlig nok og samtidig ikke miste hodet og håpet.