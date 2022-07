Kanskje har du brukt litt for mye penger på alt fra søte margeritter til velduftende lavendel og fargerike georginer.

Du vanner og gjødsler og pusler fram en liten blomsteroase på terrassen, balkongen eller

Anne Holter-Hovind har lagd sin egen hage på takterrassen.

hagen.

Så kommer ferien.

Har du ikke en venn som kan komme flere ganger i uka og vanne, så er gode råd dyre.

Hvis ikke kan oasen se ut som en trist og vissen komposthaug innen du kommer hjem.

Gi blomstene ferie i skyggen

– Det første tipset er helt gratis! lover Anne Holter-Hovind.

Sett blomstene tett, så skygger de for hverandre. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Hun er instagrammer og driver den populære hagebloggen Moseplassen. Fra sin bugnende takterrasse midt i Oslo inspirerer og gir hun råd til sine over 47 000 blomsterelskende følgere på Instagram.

– Sett blomstene tett sammen i skyggen og gjerne så de skygger for hverandre, sier Holter-Hovind.

Det må komme skygge på krukka, men aller helst på selve planta også. Slik vil det fordampe mindre vann fra jorda og plantene vil trenge mindre vann.

– Plantene kan helt fint stå en måned uten sol, men da vil planta få mindre blomster, forklarer Holter-Hovind.

I Norge er sommerværet alt fra tørke og tropevarme til ukevis med regn, så du må selvsagt tilpasse hva du gjør etter hva slags vær det blir i ferien.

Spenn for eksempel opp et laken for å lage skygge. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Anne Holter-Hovind har også tips til dem som ikke har skygge på terrassen eller balkongen.

– Bruk utemøblene, en kasse eller bind opp et gammelt laken.

Legg gress og blader på jorda

Dekker du til synlig jord i krukkene, vil det ha samme effekten som skygge. Her kan du være kreativ.

– Du kan bruke planter, blader eller gress, foreslår Holter-Hovind og klipper opp blader som hun legger i et tykt lag på sine krukker.

Klipp opp blader eller annet hagerusk og bruk som dekke i krukkene. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Videre anbefaler hun å plante i så store krukker som mulig. I små krukker fordamper vannet fortere. Jo større krukker du har, jo større er sjansen for å lykkes, er rådet hennes.

Her har den åpne jorda i krukka fått et lag med oppklippede blader. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Kanskje er det et råd som kommer for sent i år, men det kan være greit å huske på når du planter neste år.

Få noen til å vanne for deg

På takterrassen til Anne Holter-Hovind står krukkene tett i tett. I dem har hun plantet både blomster, busker og til og med trær. Her holder det ikke å fylle et par vannkanner for å døyve tørsten til blomstene.

Det beste er kanskje å få en nabo til å vanne for deg, eller betale en ungdom for å gjøre jobben mens du er borte.

Hvis ikke, finnes det vanningsløsninger – fra de enkle hjemmelagde, til de du må bruke noen kroner på.

Kjøp eller lag et dryppvanningssystem

– Å investere i et dryppvanningssystem med pumpe kan virke dyrt, men er verdt det hvis du har råd, mener Holter-Hovind.

Dryppvanningsanlegg kan du koble til utekran hvis du har det. Husk å sjekke vannrestriksjonene i din kommune.

Selvvanningssystem. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

– De færreste har kran på balkongen, så da kan en stor balje gjøre nytten, for eksempel en murerbøtte på 90 liter, foreslår hun.

I baljen putter du en pumpe som enten går på batteri eller solcelle slik som Holter-Hovind har valgt. Den må du programmere.

Så legger du ut slangen med dryppene hvor vannet kommer ut og fordeler flere drypp på store planter og trær, mens små planter får ett.

– Du kommer til å trenge flere drypp enn du tror! slår hun overbevisende fast.

Her gjelder det å finne ut hvilke planter som trenger mye vann og hvilke som trenger lite.

Det kan være verdt å investere i et dryppvanningssystem. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Er du litt nevenyttig, så kan du lage ditt eget vanningssystem.

Hvis du vil slippe å vanne hele sommeren gjennom, så kan du jo forsøke deg på dette automatiserte systemet.

Flasketrikset

Høres selvvanning for komplisert ut for deg, eller leser du denne artikkelen kvelden før du faktisk reiser på ferie, så er gode råd dyre.

Mange har sikkert forsøkt flasketrikset. Ta en tom flaske og fyll med vann, gjerne en stor 1,5 liter. Du kan stappe tuten rett ned i jorda. For at vannet skal dryppe ut saktere, kan du sette på flaskekorken, men da må du lage hull i korken.

Bruker du denne metoden, er det lurt at krukka allerede er godt gjennomvannet.

– Dette kan hjelpe en dag eller to. Min erfaring er at vannet tømmes ganske fort, sier Anne Holter-Hovind.

Selvvanningspotter

På hagesentrene selger de også egne ferievannere. Det kan være selvvanningspotter, eller tuter som du kan skru på drikkeflasker.

Det finnes også vanningskuler i glass eller plast som har en trakt som stikkes ned i jorda. Disse må fylles på etter noen få dager, så det er ingen løsning for langferien.

Ferievannere kommer i mange former. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

En annen metode er å plassere en tråd i en bøtte med vann mens den andre enden plasseres i krukka du vil vanne. Sett bøtta høyere enn krukka.

– Hvilke planter overlever lettest i ferien og hvilke må man være ekstra påpasselig med?

– De vanskeligste er nok grønnsakplantene, som tomatplanter og salat, for de er veldig tørste.

Av de lettere sortene nevner hun middelhavsplanter som geranium og lavendel som er designet for å klare seg i varmen.

Selv en av Norges mest populære hageblogger, har gått på en og annen vanningsblemme. Da hun dro på ferie i fire dager sent i august i fjor, så var det ikke så varmt.

– Derfor vannet jeg godt før jeg reiste og satset på at det skulle gå bra. Men da jeg kom hjem var favorittreet mitt nesten dødt!

Da måtte hun vanne godt og krysse fingrene det neste halve året og håpe at det skulle gå bra. Og det gjorde det.

– Husk, med hage er det sånn at du kommer ikke til å lykkes med alt med en gang. Deal with it!