Slik lager Kristoffer middag til 12 kroner

Skyhøye strømregninger, drivstoffutgifter og matpriser. Krisetider har ført til dårligere råd for de fleste.

Krympflasjon er blitt ukas nyord og over natta ble plutselig grønnsåpen 289 prosent dyrere.

Eggkartongene ble mindre og lefsepakken gikk fra fem til fire lefser til samme prisen.

Da er gode råd dyre, og matprofilene har gode råd.

Ikke svir i lommeboka

Sunt, enkelt og rimelig er stikkord forfattere og influensere Kristoffer Tvilde og kollega Marie Thrane lever etter når de handler.

Totalt har de over 120.000 følgere på Instagram. Her deler de gode og sunne oppskrifter, som ikke svir i lommeboka.

Kristoffer har den siste tiden fått hundrevis av meldinger fra desperate følgere.

– De er fortvilte og sliter med å få endene til og møtes. De lurer på hva de bør kjøpe av matprodukter og hva de bør tenke på når de handler, sier matprofilen.

Marie Thrane og Kristoffer Tvilde er begge forfattere bak populære bokutgivelser om sunn og billig mat. Foto: NRK

Tre ingredienser

Kristoffer har skrevet boken «Sparekokeboken – spis som en konge på budsjett» og er blitt ekspert på å lage mat av få ingredienser.

Da er det ikke bare kålrabistappe han lager.

Tirsdag gjestet han og kollega Debatten. Der fikk de en utfordring. Å lage en middagsrett på bare tre ingredienser.

Maten krymper og prisen øker. Bransjen forklarer hvorfor. Du trenger javascript for å se video. Maten krymper og prisen øker. Bransjen forklarer hvorfor.

Da bestemte han seg for å bruke restene fra nistepakken til datteren.

– Jeg tenkte jeg skulle bruke paprikaen fra matpakken, vispe det med noen egg og steke det med polarbrød. Det blir en helt grei middag, og noe du kan ha med deg i farta.

Vil unngå matsvinn

Kristoffers fremgangsmåte: Stek polarbrød raskt i pannen. Legg til side. Visp sammen to egg og stek to til tre minutter på hver side. Brett på langs og server på et polarbrødet med paprika. Her kan man selvsagt bruke andre rester fra matpakka også.

OMELETT À LA MATPAKKE: På tjue minutter var restematen til datteren blitt middagsmat. Foto: NRK Debatten

Etter at matprofilen ble tobarnspappa har nistepakken blitt en populær ingrediens til middagsretten.

Tvilde synes folk bør bli flinkere til å ta utgangspunkt i restemat for å unngå matsvinn. Selv har han minst en restemiddag i uken og sparer hundrevis av kroner på det i måneden.

– Matsvinn er verken bra for miljø eller lommeboka. Det er penger rett ut av vinduet. Det handler om å bruke de varene man har.

Den totale kostnaden på middagsretten står seg godt til et stramt budsjett.

– Jeg brukte to egg for å lage dette, så da endte vel retten totalt på 12 kroner, sier han.

Den populære matprofilen har flere forslag til middagsretter med matpakke som utgangspunkt.

Mindre kjøtt, mer belgfrukter

– Man kan for eksempel lage en søtpotetsalat med fruktrester. Eller hvis man har brødskiver til overs kan man slenge på en osteskive, litt tomat og ha ostesmørbrød til kvelds. Det er bare fantasien som setter grenser, sier han.

Kollega Marie Thrane (28) er enig. Hun har mastergrad i ernæring og folkehelse og er opptatt av at mat skal være bærekraftig.

Ingrediensene skal utnyttes, ikke kastes.

– Jeg prøver å dele inspirasjon til hvordan man kan spise rimelig og lure seg unna matprisene. Det handler om å spise mer grønnsaker, mer belgfrukter og kutte ned på animalske matvarer.