Slik kjemper KrF-fløyene på nett

Det ekstraordinære landsmøtet i Kristelig Folkeparti (KrF) starter i morgen, fredag. Det ligger som kjent an til å bli svært jevnt.

Etter NRKs oversikt ser det ut til å bli 99 stemmer for å gå inn i Erna Solbergs regjering, mot 90 stemmer for å danne regjering med Ap og Sp. Likevel er det mye som kan skje, for eksempel at de valgte delegatene endrer mening.

I et forsøk på å overbevise delegatene til å stemme på det ene eller andre siden, er det den siste tiden publisert en rekke bilder, videoer og innlegg på sosiale medier.

KrF + Erna = sant

En av videoene som mest sett, har tittelen «KrF + Erna = Sant». Den er blant annet delt på siden «Erna er best med KrF», og har i skrivende stund 189.000 visninger på Facebook.

Den videoen viser en rekke ulike videoklipp med partileder Knut Arild Hareide, hvor han gang på gang understreker at de gikk til valg på å få Erna Solberg som statsminister.

Det var Hareide som startet denne debatten, ved å foreslå å danne regjering med Arbeiderpartiet og Sp.

Skal ikke sverte noen

Leder i ungdomspartiet til KrF i Rogaland, Jonas Andersen Sayed, opprettet siden «Erna er best med KrF» kort tid etter den mye omtalte talen til Hareide.

– Jeg opprettet siden fordi jeg opplevde at mye av kommunikasjonen internt i partiet var ganske ensrettet på Hareides side, og følte et behov for å komme med et motsvar, sier Sayed.

Målet til Sayed med å opprette siden var å opprettholde samarbeidet på borgerlig side.

– Siden skal dele gladsaker og gode innlegg, ikke drive drittslenging og sverte motstanderne, sier Sayed.

Gir ikke opp

Hareides tilhengere samler seg rundt en facebookside ved navn «Heia Hareide». Selv om det ligger an til et knapt blått flertall på landsmøtet, har de ikke gitt opp.

Kristin Walstad i Asker KrF har opprettet siden til støtte for Hareide.

Ett av bildene som er mye delt i sosiale medier de siste dagene. Foto: Norge trenger Hareide

– Dagen etter talen så jeg veldig lite støtte til Hareide i sosiale medier. Det var rett og slett veldig stille, så da tenkte jeg at jeg måtte være med å mobilisere grasrota i partiet, sier Walstad om hvorfor hun opprettet facebooksiden.

Walstad har tro på at den røde siden kan vinne, selv om oversiktene viser blått flertall.

– Jeg har ikke gitt opp. Jeg ser at oversikten viser at den blå siden ligger an til å vinne, men jeg har tro på at dette kan snu, sier hun.

Maner til samling

Partiledelsen har også selv publisert en video, hvor de oppfordrer partiet til å stå samlet, også etter det ekstraordinære landsmøtet.

Begge Hareides nestledere er uenige med Hareide, og vil gå inn i Solberg-regjeringen.

– Selv om noen kommer til å bli skuffet etter fredag, det vet vi at noen vil bli, så er det utrolig viktig å bare stå på videre, for politikken er den samme, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad i videoen.