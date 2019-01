Slik kan KrF få abort-seier uten å røre omstridt paragraf

– Det vil være et gjennomslag og en seier vi ikke hadde fått i en annen setting eller med andre partier, sier Tønnessen til NRK.

Onsdag startet regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland. Abort blir én av de største utfordringene når KrF i løpet av de neste ukene skal forsøke å spikre en ny regjeringsplattform med Høyre, Frp og Venstre.

To krav

Abortdebatten blusset opp igjen da statsminister Erna Solberg (H) i midten av oktober sa at hun var villig til å diskutere endringer i abortloven dersom KrF valgte å gå inn i hennes regjering.

I forkant hadde KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad gjennom VG utfordret Ap og Høyre: Hvem ville gi KrF gjennomslag for sine abortkrav?

Det ene kravet handlet om å fjerne paragraf 2c som tillater senabort dersom fosteret er alvorlig sykt. Det andre kravet, som har fått mindre oppmerksomhet i debatten, var forbud mot selvbestemt tvillingabort på ett av to friske fostre.

KrF nedstemt i 2016

I flere år herjet det full forvirring i Helse-Norge om det var lov å fjerne ett eller flere fostre, mens det gjenværende fostret kunne utvikle seg videre. Helseminister Bent Høie (H) ba om en avklaring.

I 2016 konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med at dagens abortlov åpner for at kvinner som er gravide med friske tvillinger, før uke 12 kan velge å abortere bort ett foster og bare bære fram det ene.

KrF og Sp reagerte kraftig, og ville forby selvbestemt tvillingabort. Ingen av de andre partiene på Stortinget ville endre abortloven, og forslaget ble nedstemt.

Også i forbindelse med KrFs veivalg i høst, skal Bent Høies helsedepartementet ha konkludert med at det må en lovendring til dersom tvillingabort uten en medisinsk begrunnelse skal bli forbudt.

– Historisk mulighet

Dersom forhandlerne på Granavolden Gjæstegiveri blir enige om å forby tvillingabort, må abortloven mest sannsynlig endres.

Men dersom kravet om å fjerne paragraf 2c glipper i forhandlingene, men KrF får viljen sin når det gjelder tvillingabort, mener Tønnessen at nestlederen uansett lever opp til forventingene han skapte.

– Ja, det gjør han. Abortloven er 40 år gammel. Samtidig har teknologien endret seg i stor fart. I 2016 diskuterte man bare hva lovteksten sa, nå har vi en diskusjon om dette er noe den norske stat skal tilby. Jeg mener det er en viktig etisk diskusjon, sier Tønnessen.

– Hvorfor vil du forby selvbestemt tvillingabort?

– Fordi det er et sorteringssamfunn i praksis. Jeg mener det er en betydelig forskjell på å avbryte et svangerskap, og det å avbryte deler av svangerskapet. Det er også en faktor at det andre barnet får økt risiko for spontanabort.

I dag kan du være med å gi en stemme for å gjøre endringer i abortloven. Du kommer til å tenke tilbake på den 27.oktober: «Jeg var med på å gjøre endringer i det lovverket – for å skape et samfunn med plass til absolutt alle». Kjell Ingolf Ropstad / Tale til Hordaland KrF, 27.10.18

Ifølge Tønnessen er kravet om å få slutt på tvillingabort like viktig som kravet om å fjerne paragraf 2c.

– Jeg håper KrF kjemper for begge. Så må vi se hva som er mulig å få til. 50 prosent gjennomslag er bedre enn null prosent. Det viktigste for meg er at man diskuterer dette, og det er det Erna Solberg har lovet oss.