– Jeg er takknemlig for at Røde Kors har denne tjenesten. Vi hadde ikke fått tak datteren min på en stund, og jeg er glad vi fikk beskjed om at hun var i live, sier faren.

Faren er en av dem som har fått hjelp av Røde Kors sin oppsporingstjeneste. Han hadde ikke hørt fra datteren sider NRK intervjuet henne i leiren Al Hawl i starten av mars.

Ivar Stokkereit, leder for folkerett og humanitære verdier i Røde Kors, sier at de har formidlet kontakt mellom familier i Norge og personer i Al Hawl-leiren i Syria via denne tjenesten.

Det forteller han samme dag som statsminister Erna Solberg åpnet for at norske myndigheter kan hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere i Syria.

Ifølge PST er det 40 norske barn i Syria, men bare 18 av dem er gjort rede for.

Kontakten mellom noen i en leir i Syria og familie i Norge må begynne med at en av partene fyller ut et skjema, forteller Stokkereit.

Skjemaet

Personer i Norge kan fylle ut en oppsporingsmelding for å få hjelp til å finne familiemedlemmer de ikke får kontakt med.

– Her må de fylle ut blant annet navn på den savnede, beskrive utseendet og fortelle om annet som kan hjelpe oss å identifisere dem. I tillegg kan de gi en kort beskjed, forklarer Stokkereit.

Ivar Stokkereit er leder for folkerett og humanitære verdier i Røde Kors. Foto: Martin Roalsø

Informasjonen i oppsporingsmeldingene er fortrolige.

Hvis det derimot er slik at en som sitter i en leir i Syria vil sende livstegn til familie i Norge, kan denne leses av kurdiske og norske myndigheter.

– Vi videreformidler bare korte beskjeder mellom familiemedlemmer, uten religiøst eller politisk budskap, sier Stokkereit, som legger til at denne tjenesten har eksistert i over hundre år.

Det er ofte snakk om korte meldinger om at de er i live og har det greit.

Letingen

Dersom Røde Kors har blitt bedt om å finne noen, starter letingen.

– Da har vi folk i leirene som forsøker å spore opp vedkommende. I de tilfellene der vi ikke vet om personen er i live eller hvor de befinner seg, så har vi frivillige og folk i bevegelsen som reiser rundt og forsøker å nøste opp i hvor disse kan være, hvordan de har det og hvor de har vært.

De bruker navn eller annet signalement for å forsøke å finne ut av hvor disse menneskene er.

Stokkereit oppfordrer folk til å bruke denne tjenesten, og sier de har vært i kontakt med nordmenn i Al Hawl-leiren i Syria som ledd i dette arbeidet.

– Vi har levert beskjeder fra personer som oppholder seg i Syria til familie i Norge, og fra familie til personer i Syria. Så vidt vi vet er det også barn i disse familiene.

– Hvor mange personer er det snakk om?

– Det er et veldig begrenset antall. Under ti.

Åpner for å hente hjem barn av IS-krigere: Dette er saken på 50 sekunder

Ved kontakt

Hvis Røde Kors klarer å finne personen som familien har bedt dem om å finne, videreformidler de beskjeden om at det er noen som savner dem og som ønsker kontakt.

– Det er ikke alltid de som er savnet vil bli funnet. Det vet vi ikke på forhånd, men da videreformidler vi uansett beskjeden om at det er noen som leter etter dem, og da er det opp til den personen å svare, forteller Stokkereit.

Ifølge ham er det ikke aktuelt for Røde Kors å hjelpe norske myndigheter med å finne nordmenn i disse leirene.

– Nei, vi opptrer ikke på vegne av myndighetene. Dersom mennesker i leiren ønsker kontakt med norske myndigheter kan vi videreformidle det, men det er avhengig av at personen selv ønsker det.

Avhengig av at barn meldes savnet

Røde Kors kan hjelpe familie med å få kontakt med norske, foreldreløse barn i Syria. Stokkereit sier at de i så fall må ha en oppsporingsmelding for å finne dem.

– Dersom vi skal lete etter foreldreløse barn er vi avhengig av at noen melder dem savnet.

– Har noen meldt foreldreløse barn savnet?

– Ikke som jeg kjenner til.