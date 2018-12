Slik jobber Kripos med å fjerne Marokko-video fra nettet

– Vi ble først kontaktet om den videoen onsdag kveld, sier Ida Dahl Nilssen, kommunikasjonssjef i Kripos, til NRK.

Siden da har Kripos jobbet med å undersøke videoen som angivelig viser drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louise Vesterager Jespersen (24).

Arbeidet med å verifisere videoen fortsetter fredag. Kripos sier til NRK at de knytter videoen til drapene, og de bekrefter nå at de tror den er ekte.

Kripos: Ikke en film man bør se

– Det handler om å både kartlegge hvor videoen stammer fra, hvor den ble lagt ut, og selvfølgelig gjøre en vurdering av hva den viser. sier Nilssen.

Kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos forteller hvordan de jobber med den angivelige drapsvideoen fra Marokko. Foto: Kripos

Den jobben gjøres av eksperter i samarbeid med dansk politi, men de har også tatt kontakt med det Nilssen omtaler som «store tjenestetilbydere» for å få den fjernet og forsøkt å hindre spredning.

– Vi har tatt kontakt med de nettstedene hvor vi ser videoene er mye spredd og bedt dem om hjelp til å begrense videoen. Vi er veldig glad for at Facebook aktivt tar grep for å fjerne denne videoen, sier Nilssen.

– Disse videoene har også dukket opp på sider til personer som kjente ofrene, hva kan det bety?

– Vi er kjent med at disse videoene ble lagt ut på private FB-sider ganske raskt. Det er vanskelig for oss å vurdere om det er av ond vilje eller ubetenksomhet. Vi tenker uansett at folk bør være klar over at dette er en video man ikke deler, og som man ikke bør gå inn og se. Både av hensyn til seg selv, og ikke minst av hensyn til de pårørende.

Facebook om spredningen: – Vi har slettet videoen fra våre kanaler

Facebook vil ikke stille til intervju, men skriver i en e-post til NRK at de har kontakt med relevante myndigheter for å arbeide sammen om det de omtaler som «en fryktelig sak».

– Vi har slettet den spesifikke videoen, og fortsetter med å gjøre det hvis noen prøver å laste den opp på noen av våre plattformer, sier Lukasz Lindell, pressekontakt for Facebook i Norden.

Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i Slettmeg.no, som er en tjeneste som blant annet gir råd om hvordan en skal gå fram for å få fjernet informasjon fra nettet.

Tessem sier at han ikke kjenner spredningsomfanget av den aktuelle videoen, og at han derfor må uttale seg generelt.

– Videoen er lagret lokalt ett eller annet sted, så den finnes hos noen. Når den da deles på nett så vil noen kunne laste den ned og oppbevare den. Det er ingen garanti for at den ikke kan dukke opp igjen, sier Tessem.

Seniorrådgiver Hans Marius Tessem i Slettmeg.no sier det ikke er noen garantier for at ting som blir fjernet fra internett ikke kan dukke opp igjen. Foto: slettmeg.no

– Kan begrenses

Han sier det likevel finnes måter å begrense spredninger av slike videoer.

– Det man ofte ser er at man kan tagge en video, slik at filen får sin egen unike verdi – hvis den blir lagt ut igjen vil den dermed kunne kjennes igjen. Da vil for eksempel Facebook kunne legge inn en sperre slik at den ikke kan lastes opp igjen, forklarer han.

Det er likevel mulig å komme seg rundt dette ved å endre den unike verdien, som kalles hashverdi.

– Men da finnes det andre mekanismer for å kjenne igjen innholdet for å legge sperringer, fortsetter Tessem.

Drapsvideoen ble delt på Twitter, men kontoen er nå tatt ned.

På spørsmål om det er mulig å spore personen eller personene som har lagt ut videoen, svarer Tessem at det kommer helt an på hvor dyktige de har vært til å skjule sporene sine. Selv hvis sporene skulle være skjult er det viktig å følge dem, for det kan ha blitt gjort feil, sier han.

Men det er ofte vanskelig å få ting slettet når det først er lagt ut, presiserer han.

Fire pågrepet

Fire personer er pågrepet for drapene, og onsdag bekreftet marokkansk politi overfor nyhetsbyrået AFP at saken etterforskes som en terrorhandling.

DE MISTENKTE: De fire personene som er mistenkte i saken figurerer i en video der de sverger troskap til terrororganisasjonen IS. Foto: faksimile fra sosiale medier

Fredag morgen opplyser Kripos at de har fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de pågrepne i saken er de samme som figurerer på en video med fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg.

– Videoen skal være tatt opp i forrige uke, før drapene. Verken Norge eller Danmark synes å bli nevnt i videoen, ei heller noe spesifikt om hvilken handling de skulle utføre, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen til NRK.