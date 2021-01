I natt har hundene fått seg en liten pause. De har gjort jobben sin, snust seg frem og markert over et hus som ligger opp ned i skredgropa.

Hele natten har redningsmannskapene gravd seg gjennom betongsålen slik at de kan lete etter folk inne i huset. Fortsatt er tre personer savnet.

Krevende arbeid

Det pågår et møysommelig arbeid i skredfeltet i Gjerdrum for å finne de siste savnede. Spesialtrente hunder har en viktig jobb, og gjør markeringer som redningsmannskapene bruker som utgangspunkt.

– Det er et krevende arbeid, sier Kenneth Cortsen, avsnittsleder for hundetjenesten ved Oslo politidistrikt til NRK.

– Det som skjer er at vi får en sikker rute inn til rasområdet. Noen ganger søker vi med line eller så får hundene søke fritt. Da får den jobbe og bruke nesen sin for å eventuelt finne luktbilder som vi skal følge opp, sier Cortsen.

I alt rullerer sju hunder på å være aktivt ute i søket.

– Politihundene er trent på å finne mennesker, og gjenstander de har vært i kontakt med. Derfor håndterer vi markeringene hundene gjør som om det kan være mennesker, sier han.

Redningsmannskaper med redningshund i aktivitet i rasområdet ved Ask i Gjerdrum. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Har gjort flere funn

I tillegg til hunden og en hundefører deltar en redningsmann for å gjøre søket tryggere.

– Når hundene gjør markeringer trekker vi oss tilbake. Da kommer USAR-gruppene inn og begynner å arbeide med stedet. Enten ved at de bygger veier inn, eller at de finner nye veier, som gjør det lettere for hunden å søke videre, sier Cortsen.

Ifølge Cortsen er det gjort flere funn med bakgrunn i markeringen til hundene.

Redningshundene jobber aktivt i skredområdet i Gjerdrum. Du trenger javascript for å se video. Redningshundene jobber aktivt i skredområdet i Gjerdrum.

Ble skadet i søket

Lørdag kveld ble redningshunden «Piko» skadet i foten, da han tråkket gjennom et vindu. Det resulterte i et stygt kutt, og han ble sendt til veterinær for behandling og overvåking.

Den sju år gamle patruljehunden er en blanding mellom malinois og schæfer, og har vært makker med Cortsen siden 2017.

«Piko» vil bli bra igjen, men kan ikke bidra mer under redningsaksjonen.

To andre hunder ble også skadet i søket, men vil raskt være tilbake i arbeid, skriver Oslo politidistrikt på Facebook.

Patruljehunder fra Oslo politidistrikt har deltatt i det krevende søket. Foto: Remi Presttun/Oslo politidistrikt Foto: Remi Presttun/Oslo politidistrikt

Kan gjøre funn i flere dager fremover

Ifølge Cortsen kan hundene komme til å kjenne lukt fra mennesker og gjøre markeringer i flere dager fremover.

Han sier at kulden ikke nødvendigvis er noe hinder og at det er boret for å få frem nye luftlinjer.

– Så lenge det er et godt luktbilde i forhold til massene rundt, vil det gi et svar for hundene, sier Cortsen.

– Vi er forberedt på å yte og gi den bistanden som trengs fremover, sier han.