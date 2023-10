I dag er det verdensdagen for psykisk helse. I den forbindelse har vi spurt to eksperter om hvordan man kan oppdage om noen rundt deg har depresjon eller psykiske plager, og hva du kan gjøre for å hjelpe dem.

En liten prat kan gjøre en stor forskjell. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

1. Ikke vær redd for å spørre

– Ikke vær redd for å spørre hvordan den andre har det. Men hør på svaret på ordentlig. Det tar ikke mye tid, forklarer klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Janet Ververda.

Janet Ververda mener man bør sette av tid til å virkelig lytte når man snakker med noen som har det vanskelig. Foto: Eirik Haugen

– Hva er egentlig ti minutter i løpet av en dag? Det er ikke mye tid, men det kan ha enormt mye å si for den andre parten, foreller hun.

Mitt råd er at det er bedre å spørre enn å ikke spørre, forteller psykolog Nadine Rose A. Richani.

Nadine Rose A. Richani mener det som regel er bedre å spørre og å ta den vanskelige samtalen enn å la være. Foto: Privat

Men spør åpent:

«Det virker på meg som om du har hatt det vanskelig i det siste».

– Ikke vær fast bestemt på at det er sånn. Bare si at det er noe du legger merke til, forteller Richani.

Hun forstår at det er en utfordrende samtale å ha. Men det er veldig viktig å ta de vanskelige samtalene.

2. Ikke prøv å løse problemene

Dersom du får til å starte en samtale, husk at du ikke skal prøve å løse problemene til den som åpner seg og forteller.

De gode rådene har man funnet på nettet, man har hørt dem flere ganger.

– Vi er veldig opptatt av å gjøre ting, og det er greit, men noen ganger vil man bare at folk lytter. At du blir tatt på alvor og at andre anerkjenner at du har det kjipt, forklarer Ververda.

Det er fristende å tipse om løsninger og gi tips, men eksperten anbefaler å heller lytte. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Richani er helt enig i dette.

– Det er lett å komme med løsninger. Det kommer fra et godt sted, men det er ikke det man trenger, forklarer hun.

Man ønsker å bli lyttet til og validert. Du må anerkjenne følelsene uten å komme med forslag til løsninger. Ikke med en gang i hvert fall.

– Et annet råd er å aldri motsi hvordan de føler seg. Om de føler seg verdiløse, ikke si «det er du ikke». Ha forståelse for at de føler det sånn, anbefaler Richani.

– Bedriv aktiv lytting. Det er veldig viktig å lytte nøye og være empatisk.

3. Vær til stede og lytt

Ververda anbefaler at du prøver å vise med hele deg at du er til stede og ønsker å lytte.

– Kanskje inviter dem på en kaffe. Spør «skal vi ta en kaffe og snakke litt ordentlig om dette?» Du vil bli overrasket over hvor mye man egentlig får snakket om på ti-femten minutter.

Å bare lufte tankene litt over en kopp kaffe kan være godt for mentalhelsen. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Det viktigste er å opprette kontakt og holde kontakt, se og bli sett, forteller hun.

4. Skap plass til én til

Hvorfor ikke invitere denne personen du ønsker å være der for på en spasertur, eller en tur på kino for eksempel?

Det kan være veldig hjelpsomt for mange, men det kan være vanskelig å komme over dørstokken uten en liten dytt.

– Man har jo som regel plass til én til, sier Ververda.

– Og bare tenk hvordan hadde du likt det dersom noen ikke hadde plass til én til og den ene var deg?

Richani anbefaler å spørre dem hva de selv føler de trenger.

«Hva trenger du? Hvordan kan jeg hjelpe deg?»

– Det første som forsvinner når man sliter psykisk er det man trenger mest.

Hun ramser opp fire ting som er viktig for å holde oss stabile psykisk.

– Rutiner, søvn, sosial kontakt og fysisk aktivitet.

Det er særlig fire ting vi er avhengig av for å ha en god psykisk helse. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

De som er rundt, kan hjelpe dem som har psykisk uhelse å finne tilbake til disse tingene.

– Det kan være praktiske ting, passe hund, passe barn, hjelpe dem med dagligdagse oppgaver. Fordi de tingene blir veldig vanskelige når man har det tungt, sier Richani

Rutiner er spesielt er veldig viktig, påpeker hun.

Men hvilke tegn skal man se etter for å vite om noen trenger at du er der for dem?

– Alle er forskjellige og uttrykker hvordan de har det på sin måte, understreker Ververda.

Så det finnes ingen nøyaktig oppskrift.

– Men når du kjenner en person, så hører eller ser man at adferden har endret seg, eller at noen er mer tilbaketrukket, eller ikke tar kontakt så ofte lenger.

Forskjell på gutter og jenter

Når folk har depressive plager, er det ofte forskjell på kvinner og menn, og unge og voksne.

– Vi har ofte et bilde i hodet at folk sitter og gråter og er lei seg når de er deprimerte. Men spesielt blant menn er det en del frustrasjon og kanskje til og med aggresjon, forteller Ververda.

Gutter uttrykker gjerne at de har det vanskelig ved å være sint eller irritert. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Jenter er litt flinkere til å snakke sammen, påpeker Richani.

– Det er mer sosial aksept for at gutter å uttrykker sinne enn tristhet, og omvendt for jenter. Dette gjelder på generell basis.

Men det er noen fellestrekk man kan se etter.

– En del mennesker trekker seg tilbake, de trekker seg mer unna venner og familie. De har kanskje ikke energi, eller får endret matlyst. De tåler ikke like mye som før. Kanskje de mister interessen for ting som skjer rundt dem.

Når en person sliter, kan man merke at de endrer seg fra hva de klarte å gjøre tidligere, forteller Richani.

Vær oppmerksom på endring i spisevaner, søvn eller vanskeligheter for å gå på jobb eller skole.

At man ikke vil være sosial eller liker å gjøre ting man pleide å like kan være tegn på psykisk uhelse. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Vær oppmerksom på endring i atferden til de rundt deg. Eller at de slutter å svare når venner tar kontakt. Man merker at de har en mindre toleranse for ting. De tåler litt dårligere kritikk. Blir irritable.

Dette er ting man kan se etter hos andre.

Men hvordan vet man om man kanskje er deprimert selv?

– Det er ikke alltid så lett å oppdage at man selv er deprimert. Man tenker kanskje bare at noe ikke stemmer, foreller Ververda.

Det er ikke alltid så lett å vite om man selv er deprimert. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Når vi snakker om en depresjon som en diagnose, er det noe annet enn å ha en dårlig dag, forklarer hun.

For å få diagnosen må man oppfylle noen kriterier.



– Vi har alle dårlige perioder og er sliten, men dersom det vedvarer kan det være en depresjon. Som regel må man ha tydelige, konstante plager i to uker eller mer ifølge Ververda.

Snakk med noen uansett

Men Ververda forteller at uansett om man har depresjon eller ikke, så bør man si fra om at man har det tøft.

– Delt smerte er halvert smerte, forteller hun.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Om du snakker med noen om det, føler du kanskje at du ikke er alene og du får kanskje konkrete tips tidlig dersom du er åpen fra start.

Et godt tips er å gå en tur hver dag forteller Ververda.

– Det høres flåsete ut, men det hjelper. La mobilen ligge hjemme. Du trenger ikke fancy utstyr. Bare gå en tur i nabolaget, bare dét hjelper. Eller du kan gå en lang og intens tur. Få kroppen til å bevege seg.

Et annet tips psykologene vil trekke frem er å prøve å få på plass forutsigbarhet i hverdagen.

– Rutiner spesielt er veldig viktig, påpeker Richani.

– Psyken liker regelmessighet. Vi er avhengige av det som holder oss i balanse. Både søvn og regelmessige måltider, avslutter hun.