SAS la tirsdag frem resultatene for resultatmessig andre kvartal, og går igjen med kjempeunderskudd.

Flyselskapet tapte ytterligere 1,56 milliarder svenske kroner før skatt. Det tilsvarer 1,5 milliarder norske kroner.

Det er 1 milliard bedre enn ved forrige kvartal, og 700 millioner mindre sammenliknet med fjoråret.

– Utviklinga er positiv. Vi ser en god sommer med mange som vil ut og reise. Men SAS trenger en omstilling og har en plan for det. Det er en ambisiøs og krevende omstilling, sier Kjetil Håbjørg, norgessjef i SAS til NRK.

SAS har et avvikende regnskapsår, og andre kvartal strekker seg derfor fra februar til og med april 2022.

Nye detaljer rundt kriseplan

Under fremleggelsen av de første kvartalstallene i februar i år, lanserte flyselskapet samtidig en kriseplan. Restruktureringsprogrammet fikk navnet SAS Forward, og under fremleggelsen av kvartalstallene for andre kvartal, kom selskapet med nye detaljer om kriseplanen.

Flyselskapet har som mål å omgjøre om lag 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til aksjer, samtidig som de vil hente minst 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

Målet med restruktureringsprogrammet er å redusere selskapets årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

– En del av planen nå er å gjøre om gjeld til egenkapital, å hente egenkapital i markedet. Det viktigste er å kutte kostnader med 7,5 milliarder, og det er slik vi ser det en forutsetning for at vi skal kunne hente den kapitalen og få et sunt selskap, forklarer Håbjørg.

Han tror kriseplanen vil komme de reisende til gode på sikt.

– Vi tror disse tiltakene skal gi en bedre passasjeropplevelse. Grunnen til det er at SAS har opparbeidet seg et kostnadsnivå for et marked som ikke finnes lenger. Det må vi gjøre noe med. Og da kan vi tilby attraktive reiseprodukter som SAS er kjent for, sier Håbjørg.

Trøblete vår

Tidligere i vår varslet SAS at de var nødt til å kansellerer om lag 4000 av sine flyvninger i sommer, noe som tilsvarte fem prosent av flyselskapets da oppsatte flyvninger.

SAS har de siste månedene høstet kritikk blant annet fra kunder som opplever at deres flyvninger blir kansellert i siste liten.

Også svenske kunder har opplevd problemer med flyselskapet i det siste. Forrige uke skrev Aftonbladet blant annet om en kunde som fikk sine billetter kansellert, før han senere fant de til salgs igjen til en høyere pris.

Koronapandemien rammet også selskapet hardt, og de måtte si opp om lag 5000 ansatte i løpet av den perioden. Det tilsvarte 40 prosent av selskapets ansatte.