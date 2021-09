Slik snudde Danmark smittekurven

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er så nervøs, sier Thomas Madsen mens han står i køen for å bli registrert til vaksinering. Det ser varmt ut under den svarte capsen. 30-åringen hevder han er livredd for sprøyter.

Men da han og svigerfaren så pop-up-vaksinesentret da de var på handletur i hypermarkedet Bilka i Hundige, lot han seg til slutt overtale.

Merkedag

Fredag 10. september var en merkedag i Danmark. Da ble så å si alle koronatiltakene fjernet.

Men jobben fortsetter.



Lørdag rullet nemlig danske helsemyndigheter ut en storstilt kampanje ut for å få opp vaksinegraden enda mer i Danmark. På en rekke varehus over hele landet var det satt opp små vaksinesentre hvor folk bare kunne komme innom og få et stikk i armen.

Nå vil ikke Thomas Madsen lenger være en del av statistikken som viser at det er i kommunene sørvest for København vaksinedekningen er aller lavest i hele landet.

For butikksjefen var det lett å si ja da forespørselen om å være vert for det veldig midlertidige vaksinesenteret denne lørdagen.

– Vi har hele tiden støttet helsemyndighetenes tiltak, så det er viktig at også vi tar ansvar. Det har vi gjort gjennom hele pandemien, sier butikksjefen i Bilka Hundige, Jakob Larsen.



For det er nettopp det ca. tre av fire dansker har gjort – vaksinere seg – som pekes på av alle fagpersoner som hovedårsaken til at landet fikk kontroll på smitten i sommer.

JUBEL: Sommeren var god i Danmark. Men bakrusen kunne blitt mye hardere for danskene. Foto: n24593

Smitten gikk ned av seg selv

I månedsskiftet juni/juli så alt godt ut i Danmark. Fotballandslaget var klare for semifinale i EM for første gang siden 1992. Smittetallene var lave og folk optimistiske.



Men omtrent samtidig som Danmark røk ut av mesterskapet etter at engelskmennene scoret på overtid, begynte smitten å stige. Plutselig var smittenivået tilbake slik det hadde sett ut før sommeren, med over 1000 smittetilfeller daglig.

Var det starten på en fjerde bølge?

VIKTIG MED VAKSINE: Allan Randrup Thomsen er professor i virologi ved Københavns Universitet Foto: Stig Jaarvik / NRK

Og som alltid kom etterdønningen av en smittebølge – sykehusinnleggelser. Raskt gikk også de tallene opp.

Men i Danmark var det ingen som snakket om å innføre nye tiltak når smitten økte.

Isteden fortsatte helsemyndighetene med et intensivt vaksineringsarbeid parallelt med gjenåpningen. Gjennom juli måned og ut i august ble det satt rundt 90.000 doser hver dag. Også barn helt ned i 12-årsalderen ble vaksinert. Mange fikk dosene før skolestart.

– En avgjørende faktor, sier Allan Randrup Thomsen, som er professor i Virologi ved Københavns Universitet (KU). Spørsmålet var hvor stor rolle vaksinene har spilt i gjenåpningen av Danmark.

Og det er særlig vaksineringen av de unge han trekker frem som viktig.

– Det er ekstremt viktig at spesielt de yngre som er involvert i sosiale aktiviteter, nattelivet og på studiesteder blir med. Vi er riktig pent på vei, men vi vil ha de siste med, sier han.

Og i slutten av august begynte det å snu. Kurven var knekt, fjerde bølge ble mer for en krusning å regne, og landet kunne åpne opp som planlagt 10. september. Da ble alle koronarestriksjoner fjernet fra Danmark.

STIKKET: Tre av fire dansker er fullvaksinert mot koronaviruset Foto: Lars Horn / Ritzau Scanpix / NTB

Epidemi blant uvaksinerte

Danske helsemyndigheter klassifiserer ikke lenger covid-19 som en samfunnskritisk sykdom. Og covid-19 beskrives som en epidemi blant de som ikke har fått vaksinert seg.

– Det vi kan se i øyeblikket er at godt over 80 % av dem som legges inn på sykehus ikke er vaksinerte. Vi ser også at det er noen fullvaksinerte som havner på sykehus, derfor tilbyr vi de nå en tredje dose, forklarer Thomsen.

Hos Sundhedsstyrelsen, som tilsvarer det norske Helsedirektoratet, er de også av samme oppfattelse. Det var vaksinen som knakk bølge 4. Likevel er de ikke i mål.

– Vi har en god vaksinasjon i Danmark. Men der vi finner hull, er områder hvor det er mye sosialt boligbyggeri (offentlig støttet oppføring av boliger til personer med trang økonomi). Der blir det ekstra viktig å gjøre en innsats nå, sier Niels Sandø, som er enhetssjef for forebygging i Sundheds- og Ældreministeriet.

IKKE HELT I MÅL: Niels Sandø i Sundhedsstyrelsen minner om at det gjenstår en del vaksinering. Derfor er han glad for at de har fått i stand tiltak med pop-up-vaksine på kjøpesentre i Danmark. Foto: NRK

Men når kommer vi dit i Norge?

Professor Thomsen minner først og fremst om at Norge og Danmark har gjort mye av det samme for å bekjempe viruset.

– Generelt sett så har jo Norge gjort det bra. Vi skal ikke ta et øyeblikksbilde og sammenligne landene, for både Norge og Danmark har jo håndtert dette bra.

HÅP: Espen Nakstad tror Norge vil følge etter Danmark om noen uker. Foto: NRK

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad tror Norge er noen uker unna å være på samme sted som danskene.

– Det blir veldig spennende å se hvor vi står smittemessig i slutten av september. Da har alle i Norge fått to vaksinedoser og de yngre er tilbudt i hvert fall én dose. Sannsynligvis vil viruset ha mye vanskeligere for å spre seg mellom folk da. Så får vi se hvordan situasjonen blir da og om vi trenger å følge noen smittevernråd eller ikke i det daglige., sier han.

Tilbake på vaksinesenteret i Hundige er smilet bredest hos han som akkurat har overvunnet sin største frykt. Det gikk bra og Thomas Madsen kan sette seg ned og vente det pålagte kvarteret etter vaksinering for å være tryggere på at man ikke får en allergisk reaksjon.

– Jeg synes det er å vise solidaritet å ta vaksinen. Nå kan vi jo få flokkimmunitet mot viruset.

– Og det var ikke så ille å ta sprøyten?

– Nei det var det faktisk ikke.

FERDIG: Lettet og litt overrasket over at det ikke var mer ubehagelig å bli vaksinert. Foto: Stig Jaarvik / NRK