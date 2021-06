Slik fungerer NRKs valomat

Kva er eigentleg ein valomat?

Ein valomat er ein digital test som prøvar å måle kvar du står politisk.

Dei fleste valomatar gjer dette med å måle avstanden mellom brukaren sine politiske synspunkt og partia sine politiske synspunkt.

Korleis bør eg bruke ein valomat?

Valomaten er ikkje ein fasit. Du bør bruke den som eitt av mange innspel når du skal bestemme deg for kva for eit parti du skal stemme på. Den seier noko om kvar du står politisk, men sjølvsagt ikkje alt. Den måler om lag kvar du står når vi ser på politikken i breitt. Men den seier ikkje noko om kva for eit parti du føler du kan stole på, den seier ikkje noko om kva for nokre enkeltpolitikarar du likar og mislikar. Og er du veldig oppteken av ei eller to enkeltsaker, så må du lese deg meir opp på desse. Ta fleire valomatar, lytt til debattar, les deg opp på partiprogram.

Korleis fungerer valomaten?

Du som svarar, får ei rekke spørsmål. Dei er formulerte som politiske påstandar som du skal ta stilling til på skalaen heilt ueinig - litt ueinig - litt einig - heilt einig. NRK har plassert dei ni stortingspartia på den same skalaen som du svarar. Denne plasseringa er gjort i samarbeid med partia. Du kan sjå kvar partia er plasserte når du svarar.

Viss du svarar «heilt einig» på eit spørsmål og eit parti står som «heilt einig», er avstanden mellom deg og partiet 0. Viss avstanden er 0 mellom deg og partiet på alle spørsmål gjennom heile valomaten, er du og partiet 100 prosent einige.

Viss du vil lære om den detaljerte algoritmen kan du lese nedst i artikkelen.

Kor mange spørsmål er det?

Du får minst 24, maks 30 spørsmål. Det avhenger av om svara dine gjer det lett eller vanskeleg å plassere deg politisk. Spørsmåla blir henta frå ein bank med ca 70 spørsmål.

Kva type spørsmål er valt?

Foto: NRK

NRK har valt ut spørsmåla ut frå følgande fire krav:

Det skal vere konkrete eller overordna politiske spørsmål som er aktuelle.

Det skal vere spørsmål der dei norske politiske partia har ulike synspunkt slik at vi kan fordele dei på skalaen frå heilt ueinig til heilt einig.

slik at vi kan fordele dei på skalaen frå heilt ueinig til heilt einig. Dei fleste spørsmåla er henta frå eit variert utval av dei ulike politiske aksane som tradisjonelt er brukt for å analysere norsk politikk.

som tradisjonelt er brukt for å analysere norsk politikk. Det må vere politiske tema som er mogleg å konkretisere til ei setning som er ei spissa politisk problemstilling.

Kva spørsmål får eg opp?

Dei ni første spørsmåla er like for alle brukarar. Nokre av spørsmåla i starten er meir overordna enn andre (for eksempel spørsmålet om «streng innvandringspolitikk»).

Deretter vil ulike brukarar få opp ulike spørsmål ut frå korleis dei har svart. Valomaten utforskar først kor ueinig du er med dei partia som ligg dårlegast an i din test, deretter utforskar den ditt forhold til dei partia du har i toppen.

Kvifor kjem det ikkje spørsmål om det eg synest er viktig?

Ulike brukarar får opp ulike spørsmål som blir valt ut frå korleis partia ligg an, difor er det mogleg å ta valomaten på ein slik måte at nokre viktige tema ikkje kjem opp. Altså kan det vere at ditt politiske yndlingstema ikkje kjem opp.

Kvifor kan eg ikkje seie «veit ikkje»?

For at ein politisk valomat skal gje meining, må du ta stilling til politikk. Men i nokre tilfelle er det jo slik at ein slett ikkje veit kva ein meiner. Difor er det mogleg å svare «hopp over påstanden» inntil fem gonger. Då vil ikkje spørsmålet telje med i resultatutrekninga.

Kvifor er partia plasserte slik dei er?

Politikken som er blitt vedteken i partia sine partiprogram på landsmøta våren 2021 er utgangspunktet for dei fleste plasseringane av partia.

I dei tilfella der saker ikkje er omtalt i partiprogramma, har NRK sett til voteringar og standpunkt i behandling av saker i Stortinget, eller kva partiet har sagt om saker i media.

BAK VALOMATEN: Partia sine standpunkt er plasserte i eit stort rekneark. Illustrasjon: NRK

Kan eg stole på plasseringa av partia?

NRK har plassert partia på aksen frå «heilt einig» til «heilt ueinig» i samarbeid med partia. Vi har lytta til deira synspunkt og i dei aller fleste tilfella er partia og NRK heilt einige om plasseringa. I nokre få unntakstilfelle har NRK plassert parti utan at partiet er heilt einig. Dette gjeld som regel på dei overordna spørsmåla som oppsummerer fleire politiske standpunkt. I nokre slike tilfelle vil det ikkje vere eitt enkelt svar å finne i partiets program, og plasseringa blir då ei samla vurdering av eit parti sine standpunkt sett opp mot plasseringa av andre parti.

Kvifor viser NRK fram standpunkta til partia?

På kvart spørsmål kan du sjå korleis partia er plasserte. NRK gjer dette fordi:

vi trur det gir god læring om politikk

det gir meir openheit om kvifor du får det resultatet du får

Nokre brukarar peikar på at dette kan føre til at ein endrar standpunkt fordi ein ser at ein ikkje svarar likt som favorittpartiet - eller kanskje for nært det partiet ein mislikar. Om du har lyst å justere meininga di i ei sak i tråd med korleis partia er plasserte, er opp til deg. Men det beste test-resultatet får du viss du svarar ærleg på alle spørsmål.

Kvifor viser ikkje alltid alle parti?

Når valomaten mot slutten prøvar å finne ut kva parti du er mest einig med, vil den kunne hente fram spørsmål som fokuserer mest på standpunkta til dei partia du er einig med. For eksempel kan valomaten for ein brukar ha vist at partia på høgresida ligg dårlegast an. Då kan det kome opp eit spørsmål som handlar om kva ei raudgrøn regjering bør gjere. Der vil ikkje partia på høgresida vere plasserte.

Kvar er argument for og mot henta frå?

Under kvart spørsmål kan du lese argument for og mot ein påstand. Dette er meint som ein nøytral, rettleiande tekst til spørsmålet, og er skrive av NRK. Teksten er ei kort oppsummering av nokre viktige fakta og viktige argument som blir brukt i den politiske debatten om spørsmålet du skal ta stilling til. Argumenta kan vere henta frå ulike partiprogram, stortingsdokument, politiske saker i media og offentlege debattar.

Dei politiske skiljelinene

STEIN ROKKAN: Samfunnsforskar med internasjonalt ry. Foto: Ntb / NTB

Den norske statsvitaren Stein Rokkan står sentralt i den statsvitskaplege tradisjonen med sin analyse av politiske skiljeliner i Europa. Teoriane vart utvikla på 1960-talet.

Skiljeliner betyr at ein kan dele inn politikken i eit land etter ulike typar interessemotsetningar. Denne måten å analysere politikk på, har halde seg, og er fortsatt i bruk i dag. Skiljeline-analysen ligg difor i botnen for NRKs valomat. Metodikken er forankra med Johannes Bergh som leiar valforskingsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning, men er fullt og heilt NRKs ansvar.

Dei politiske partia kan stå nært eller langt frå kvarandre på ulike slike aksar. Parti som er nært på ein akse, kan vere fjernt frå kvarandre på ein annan. Difor måler vi fleire av desse aksane gjennom spørsmåla våre.

Høgre-venstre-aksen (økonomi, skatt, velferd) Vekst - vern (når miljøspørsmål kjem i konflikt med økonomiske spørsmål) Sentrum - periferi (prioritering av ressursar til distriktspolitikk) Religiøs - sekulær (kor viktig er religiøse verdiar for politikken?) Innvandring (streng - liberal) Global - nasjonal (internasjonalt samarbeid mot nasjonal sjølvbestemmelse)

Valomaten stiller flest spørsmål som handlar om høgre-venstre-aksen fordi den fortsatt er mest definerande for kven som samarbeidar i norsk politikk. Partia på høgresida vil ha fortsatt Solberg-regjering, partia på venstresida vil ha regjeringsskifte.

Når du har gjort ferdig valomaten får du opp ei resultatside som seier kvar du og partia har plassert deg på spørsmål frå dei ulike aksane. Merk at partiplasseringa på aksane kan vere noko ulik frå brukar til brukar fordi det avhenger av kva for nokre spørsmål brukaren har fått opp i sin test.

Kvifor måler ikkje valomaten alle parti?

NRK har valt å lage valomaten for dei ni partia som i dag sit på Stortinget om som i følgje meiningsmålingane over tid ligg an til å kunne klare stortingsplass.

Vi meiner dette gir det mest oversiktlege bildet til publikum over dei partia som er mest relevante i norsk politikk no.

I tillegg til dei ni stortingspartia, er det fem parti som stiller til val i alle valdistrikt og fem parti som stiller i godt over halvparten av valdistrikta. Fem parti stiller i mellom 1 og 4 valdistrikt.

På slutten av valomaten listar vi opp dei ti partia som stiller i dei fleste valdistrikta. Du kan også få opp eit råd om å sjå nærmare på eitt eller fleire av desse småpartia ut frå måten du har svart på.

Personvern

Resultatet ditt og svara dine i NRKs valomat er heilt anonyme. Resultata blir lagra for å kunne analysere algoritmen som er brukt i valomaten, og kan ikkje bli knytt til deg.

Algoritmen i detalj

Slik jobbar valomaten for å finne ut kven du står nært politisk:

Først stiller valomaten deg ni spørsmål av litt overordna art. Desse spørsmåla er like for alle brukarar og er henta frå ulike politiske aksar. På alle spørsmål i testen vil valomaten registrere avstanden mellom deg og kvart av dei ni partia. Er du og eit parti plassert som «heilt einig» på ein påstand, er avstanden null. Står du på «heilt einig» og eit parti på «heilt ueinig», er avstanden maksimal. Ettersom du svarar, summerer valomaten avstanden mellom deg og dei ni partia. Viss du vil lese meir om sjølve matematikken, kan du lese i forklaringsartikkelen frå 2019. Etter dei innleiande spørsmåla vil valomaten sjekke om vi har plassert dei dårlegaste partia riktig. Han hentar fram eit spørsmål som er viktig for det partiet som per no ligg sist i din test. NRK har i samarbeid med partia definert tre viktige spørsmål for kvart parti. Er du ueinig med partiet i alle tre, vil partiet no vere plassert på sisteplass. Valomaten hentar vidare fram kjernespørsmål for partiet som ligg nest sist og gjer den same operasjonen for dette partiet. Etter rundt 17-20 spørsmål vil valomaten ha stilt slike spørsmål for alle dei ni partia. Dei partia der du er ueinig i alle kjernespørsmåla vil vere plassert nedst. Valomaten sjekkar kva parti som ligg på førsteplass og andreplass på di liste. Han hentar eit spørsmål desse to partia ser ulikt på. Etter svaret ditt sjekkar han igjen kven som ligg på førsteplass og andreplass (det kan ha endra seg). Han hentar eit nytt spørsmål der dei to partia skil seg. Når valomaten har registrert ein avstand mellom førsteplass og andreplass på 10 prosentpoeng (målt i kor einig du er med partiet), seier den seg fornøgd og avsluttar testen og gir det partiet som no ligg på førsteplass «vinnarplassen». Viss avstanden ikkje blir så stor som 10 prosentpoeng, avsluttar valomaten uansett etter 30 stilte spørsmål.

Kva fortel resultatsida?

Du får først opp dei tre partia du ser ut til å vere mest einig med, men du kan også klikke for å sjå heile lista.

På dei tre partia på toppen kan du granske resultatet. Du ser litt om kva påstandar de er einige om, og i kva for nokre spørsmål du ikkje deler synspunkt med partiet.

Du ser litt om korleis du og partia er plasserte på dei ulike politiske aksane.

Du får informasjon om dei mindre partia som ikkje sit på Stortinget, og dersom du har svart einig med nokre definerte kjernespørsmål for desse partia, kan du få opp eit råd om å kike nærmare på eitt eller fleire av dei.

Endringar i valomaten

Valomaten vart publisert torsdag 10. juni. NRK har gjort følgande endringar eller justeringar etter publisering: