Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg på flere tiår.

To av partiets mektigste politikere er uenige om hvordan man skal tolke det.

Vestre (36) er nærings- og handelsminister og nåværende nestleder i Arbeiderpartiet. Han mener det trengs mer tid.

– Dette må vi bruke mer tid på. Noen få timer etter at valgresultatet er klart, så bør vi ikke ta noen forhastede konklusjoner, sier Vestre.

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske i Debatten. Foto: Lars Os / NRK

Giske (56) er leder i Nidaros Sosialdemokratisk Forum, og leder Arbeiderpartiets største lokallag.

Han kalte allerede i går kveld nederlaget for et «alvorlig signal», og spisser kritikken mot sentralstyret enda litt mer tirsdag kveld.

– Vi har blitt et for smalt parti, mange kjenner ikke igjen partiet, sier Giske.

Han synes debatten burde startet for lenge siden.

– I seks år har vi vært under 30 prosent. Hvis sentralstyret i dag begynner å spørre hvordan vi havnet her, da er det litt sent, sier Giske.

Jan Christian Vestre Foto: Lars Os / NRK

Giske tror velgerne er usikre på Arbeiderpartiets ideologiske profil.

– Vi må se at vi er langt unna det nivået som vi bør være på som et sosialdemokratisk parti. Jeg tror ikke det er fordi folk i Norge har sluttet å være sosialdemokrater, men de er litt usikre på om vi er sosialdemokrater nok, sier den tidligere Ap-nestlederen.

Vestre deler ikke Giskes tvil om partiets ideologiske fremtoning.

– Arbeiderpartiet har ambisjoner om å være et bredt folkeparti, som styrer på en sosialdemokratisk ideologi, sier han.

Begrepet «sosialdemokrati» definerer ministeren slik:

– Det betyr et samfunn med mindre forskjeller, der alle mennesker har like muligheter, der vi løser oppgavene sammen istedenfor å dyrke individualismen, og et samfunn der vi har en aktiv velferdsstat som omfordeler, der vi bidrar etter evne og får etter behov.

Hvorfor vil ikke velgerne ha mer av politikken til regjeringspartiene? Du trenger javascript for å se video. Hvorfor vil ikke velgerne ha mer av politikken til regjeringspartiene?

«Kaos og rot», «skandaler» og «MDG»

I Debatten har også lokale topper i partiet valgt å fremheve sine forklaringer på valgnederlaget.

Guro Brandshaug var ordførerkandidat for Sør-Varanger Arbeiderparti (ned 10,7 prosentpoeng). Hun peker på:

Sanksjoner mot Russland

Elektrifisering av Melkøya

Wenche Pedersen er ordfører for Arbeiderpartiet i Vadsø (opp 3,0 prosentpoeng). Hun peker på:

Svak kommunikasjon

«Skandalene»

Ann Kristin Moldjord var ordførerkandidat for Bodø Arbeiderpartiet (ned 10,4 prosentpoeng). Hun peker på:

Høyrebølgen i Europa

Frode Båtnes er ordfører for Arbeiderpartiet i Namsos (ned 18 prosentpoeng). Han peker på

Lite drahjelp fra regjeringa

Anne Berit Støyva Emblem var ordførerkandidat for Ålesund Arbeiderparti (ned 5,4 prosentpoeng). Hun peker på:

Lite fokus på enkeltsaker

Arnt Abrahamsen er ordfører for Arbeiderpartiet i Farsund (ned 9,7 prosentpoeng). Han peker på:

Kaos og rot

Robin Kåss er ordfører for Porsgrunn Arbeiderparti (ned 10,9 prosentpoeng). Han peker på:

Lite styringsdyktig

Anders Røberg-Larsen er leder for Grorud Arbeiderparti i Oslo (ned 1,5 prosentpoeng i Oslo). Han peker på:

Lav valgdeltakelse

MDG

Geir Roger Borgedal var ordførerkandidat for Ringsaker Arbeiderparti (ned 12,6 prosentpoeng). Han peker på:

Svikta grasrota

Giske: – Langt unna nivået vi burde være på Du trenger javascript for å se video.

Støre varsler gjennomgang etter historisk nederlag

Arbeiderpartiet mistet kontrollen over flere titalls store og små kommuner i lokalvalget. Blant dem Oslo, Stavanger og Kristiansand.

Nederlaget er historisk stort for det partiet som har dominert norsk politikk det siste århundret.

Nå er tiden kommet for å granske årsakene.

Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre var i ettermiddag på sentralstyremøte etter at flere i partiet ba om at han skulle gi seg før neste stortingsvalg. Andre ba om en havarikommisjon.

– Vi skal ha en bred gjennomgang og en velgerundersøkelse, var konklusjonen på møtet ifølge Støre.