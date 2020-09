Slik forklarer Bertheussen seg om åpen dør og avskrudd overvåkningskamera

Politiets bombegruppe rykket ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver i adressert til advokat John Christian Elden. Innholdet viste seg å være ufarlig. – Det er riktig at brevet har et innhold som kan settes i forbindelse med hendelser i Bertheussen-saken, deriblant et brev med hvitt pulver som havnet i postkassen til Wara og Bertheussen i mars 2018. Det er naturlig at PST undersøker hvem som står bak, sier statsadvokat Frederik Ranke til VG. Statsadvokaten sier at brevet sendt Elden, blir et av flere temaer under hovedforhandlingen.