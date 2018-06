Du har kanskje opplevd at frukt og grønnsaker råtner fortere enn normalt om dagen?

De høye temperaturene setter nemlig fart på aldringsprosessen, og påvirker derfor holdbarheten til råvarene.

Kan reddes med kaldt vann

Ifølge matfaglig rådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt, Toril Gulbrandsen, er det spesielt noen varer som er ekstra utsatt i varmen.

– Salaten kan visne etter bare noen timer på kjøkkenbenken. Det beste rådet er å skylle den i vann før man legger den i kjøleskapet. Skulle den likevel bli dvask er det ikke nødvendig å kaste den, den kan nemlig reddes ved å legges i kaldt vann, sier hun.

Oppbevarer du salaten uinnpakket sammen med epler? Det bør du slutte med, ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt. Foto: Toril Gulbrandsen / Opplysningskontoret for frukt og grønt

Fremskynder forråtnelse

Gulbrandsen oppfordrer samtidig til å oppbevare salaten innpakket i kjøleskapet, og ikke i nærheten av enkelte typer frukt og grønt som skiller ut etylengass når de modnes.

– Gassen fremskynder aldringsprosessen til andre grønnsaker. Hvis salaten ligger sammen med epler eller tomater, for eksempel, bør den derfor pakkes inn i plast som holder på fuktigheten.

– Hva med jordbær, må de oppbevares kaldt?

– Det er supert å oppbevare dem i kjøleskapet, men de bør helst tas frem en times tid før de skal spises, fordi romtemperaturen bidrar til å fremme smaken og aromaen, sier Toril Gulbrandsen.

For øvrig skal varer fra varmere strøk, slik som avokado, melon og bananer, oppbevares i romtemperatur for å unngå kjøleskader.

Rekordsalg

Salget av frukt og grønt har satt nye rekorder den siste tiden.

I mai solgte Kiwi 150.000 flere kurver med jordbær sammenlignet med samme måned i fjor. Foto: Kiwi

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, forteller at de aldri har solgt mer frukt og grønt i løpet av én uke, enn i uke 22. Økningen er på fem prosent sammenlignet med fjoråret, opplyser hun.

Spesielt jordbærene har blitt røsket bort fra butikkhyllene.

– Det er helt utrolig, i løpet av én uke solgte vi nesten en halv million kurver med jordbær. Salget av vannmelon går også så det suser i sommervarmen. I forrige uke satte vi ny rekord med drøyt 419 tonn, forteller Arvin.

Romtemperatur eller kjøleskap?

Opplysningskontoret for frukt og grønt har laget en oversikt over hvor ulike typer råvarer bør oppbevares. Vi presiserer at rådene omfatter frukt og grønnsaker som ikke allerede er oppskåret.

Bør oppbevares i romtemperatur:

Epler

Pærer

Melon

Banan

Papaya

Avokado

Tomat

Agurk

Artiskokk

Fersk ingefær

Aubergine

Squash

Bør oppbevares i kjøleskapet:

Steinfrukter

Bær

De aller fleste grønnsaker

