Slik blir valgkampen i NRK

Startskuddet for valgkampdekningen til NRK skjer i Arendal mandag 12. august.

Partiledere for ni partier stiller til TV-debatt klokka 21.30 under ledelse av Fredrik Solvang.

STARTSKUDD: Fredriks Solvang starter valgkampen med partilederdebatt i Arendal mandag 12. august. Foto: Julia Naglestad

Nytt av året er at publikum kan påvirke temaene i debatten gjennom en avstemning på nrk.no.

Partilederne møtes igjen til partilederdebatt på Studentersamfunnet i Trondheim fredag 6. september.

Solvang leder også årets utspørringer av lederne for de ni stortingspartiene. I tillegg til de ni vil også bompengepartiet (FNB), som har kommet som en politisk rakett, bli stilt til veggs i utspørringene som starter 14. august.

– Jeg er spent på hvor godt partilederne kjenner sin egen politikk, sier programleder Solvang.

Du ser utspørringene på alle NRKs plattformer klokka 19.30.

Fem folkemøter rundt om i landet

Mellom de to partilederdebattene skal Dagsrevyen-programleder Ingerid Stenvold turnere landet med fem folkemøter der du møter en miks av lokale og sentrale politikere. Men også alt fra jordmødre, bønder, gründere til lokale kommentatorer.

FOLKEMØTER: Ingerid Stenvold tar det politiske Norge på pulsen gjennom fem folkemøter og skal også lose deg gjennom valgnatta.

Folkemøtene sendes på NRK1 klokka 21.20:

Tromsø 19. august: Ungdom og klima

Moskenes, Lofoten 22. august: Distriktspolitikk

Bergen 26. august: Sosiale forskjeller i Kommune-Norge

Flåm, Sognefjorden 29. august: Klima

Drammen 2. september: Bompenger

– Vi gleder oss til å møte både publikum og politikere landet rundt og ta tempen på det lokale engasjementet i valgkampen, sier Stenvold.

NRK inviterer publikum med på lokale eventer og oppvarming før de fem folkemøtene.

For å komme tett på politikken i kommunene og regionene blir det også arrangert en rekke lokale folkemøter i regi av distrikskontorene, og NRK sender flere debatter i samarbeid med andre regionale mediehus. NRK Rogaland tar radiosendingene ut i kommunene. NRK Trøndelag og 15 lokale mediehus lager turneen "Trøndelag stemmer". Andre steder blir det invitert til ordførerdueller og ulike eventer.

Åpningsfest under Arendalsuka

De siste årene har den såkalte Arendalsuka markert starten på valgkampen. Politikere, organisasjoner og næringsliv samles til diskusjon under den ukelange demokratifestivalen i Arendal.

NRK er i Arendal med flere av sine redaksjoner. I tillegg til åpningsdebatten mandag 12. august, sender både Politisk kvarter, Dagsnytt 18, Ekko, NRK Sørlandet, og deler av Nyhetsmorgen og Dagsrevyen fra Arendal.

Alt blir preget av valgkampen

NRKs kjente nyhets- og debattsendinger vil være sterkt preget av valgkampen.

06.00-09.00: Lokale valgsaker i ditt distrikt vil prege morgensendingene i NRK P1. De viktigste lokale sakene får du også på nrk.no, i distriktssendingene på P1 på ettermiddagen og på NRK1 18.50, 20.55 og 22.55.

07.45: Politisk kvarter starter som alltid debattdagen med sendinger på P2 og NRK1.

17.00: Her og Nå på P1 tar pulsen på valgkampen med reportasjer og debatter.

18.00: Dagsnytt 18 i P2 tar de viktigste politiske diskusjonene.

21.00: Dagsrevyen 21 utvides med VALG2019, programlederne Yama Wolasmal og Gry Blekastad Almås vier valgkampen oppmerksomhet fra klokka 2115.

Valgkampen får også stor plass i de daglige nyhetsflatene du kjenner fra før. Både nrk.no, Dagsrevyen, Dagsnytt og Nyhetsmorgen kommer til å være preget av valgstoff.

Vet du ikke hva du skal stemme? Ta valgomaten

Gjennom NRKs valgomat tar du stilling til en rekke politiske påstander i norsk politikk og i din kommune.

Valgomaten er per nå tatt rundt 800.000 ganger. Ta valgomaten her.

Gå det an å debattere uten å krangle?

Blir du av og til lei av at politikerne krangler for mye?

ENIG? Ingunn Solheim sjekker om politikere klarer å debattere uten å krangle. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

I den nye serien «Enig» prøver programleder Ingunn Solheim ut om det er mulig å diskutere vanskelige tema som klima, integrering, abort eller likestilling i en raus tone der deltakerne jakter på løsninger.

Du finner programmet på NRKTV. Hvert hovedtema blir diskutert med utgangspunkt i påstander, som for eksempel: «Jeg får dårlig samvittighet av å spise kjøtt».

Supernyttdebatten

NRK Super følger også valgkampen gjennom Supernytt.

Søndag 25. august klokka 19.45 møtes partilederne til Supernyttdebatten. Kanskje er det da de formulerer seg slik at også de voksne velgerne forstår?

SUPERDEBATT: Partilederne skal også møte til Supernyttdebatten.

Meningsmålinger

NRK presenterer nasjonale meningsmålinger 13. august og 3. september og har i tillegg en rekke regionale målinger i samarbeid med distriktsaviser.

Andregenerasjonen

Adam, Mutta og Cengiz kjent fra P3 podkast «Andregenerasjonen» vil gjennom videoer på sosiale medier vise hvor LITE du må vite for å kunne stemme.

HVOR LITE MÅ JEG KUNNE: Er det egentlig så vanskelig å stemme? Og hvor mye bør du egentlig kunne om partiene før du tar et valg?

Målet er å senke terskelen for å stemme ved å vise hvor mye (eller lite) galt du kan gjøre. De skal også utfordre hverandre på de sakene de bryr seg om, for å finne ut hva de selv står for.

Valgspillet

Hvordan hadde du klart deg som politiker?

Fredag 30. august inviterer NRK tre lag til å spille valgspill og konkurrere om å bygge den beste byen for innbyggerne.

I bysimulatoren «City Skylines» har vi gjenskapt byene Narvik, Molde og Hamar med reelle kommunepolitiske utfordringer.

Infrastruktur, skoler og boligområder. I bysimulatoren «City Skylines» skal Narvik gjenskapes.

Laget som har fått byen til å vokse og bli bra å bo i blir vinner av konkurransen. Lagene består av erfarne gamere og kjente personer. Spillet kommenteres underveis av eksperter i et panel i Trondheim, og publikum kan delta underveis.

Molde er en av byene som skal gjenskapes i NRKs valgspill 30. august.

Statsminister Erna Solberg og partileder Jonas Gahr Støre kommer innom studio for å prøve seg i spillet.

Valgnatt og valgmorgen

Demokratifesten og klimakset i valgkampen er 9. september.

Når valglokalene stenger klokka 21.00 formidler NRK fortløpende resultater etter hvert som de tikker inn utover kvelden – helt til vi vet hvem som skal styre de ulike kommunene og regionene i landet vårt.

Du vil få en omfattende oversikt over resultatene på nrk.no. I radio og TV loser NRK deg gjennom tallene og er der det skjer.

Pål Plassen og Mathias Nylenna er programledere på radio. Ingerid Stenvold og Yama Wolasmal er programledere for TV-sendingen og har med seg reportere over hele landet. I tillegg kan du følge med på den politiske situasjonen i din region gjennom lokale sendinger på nrk.no.

Dagen derpå er resultatene klare og NRK gir deg «Valgmorgen» fra klokka 06.00 på NRK1, NRK P2 og Alltid Nyheter.

Nyhetsmorgen-programleder Anne Jetlund Hansen og Politisk kvarter-programleder Lilla Sølhusvik loser deg gjennom resultater, vinnere og tapere, reportasjer fra natta og kommentarer.

NRK er valgkampklar.