Når 2018 ringes inn ved midnatt søndag, vil landets værforhold være ganske splittet.

– Det er ikke noe uttrykk for voldsomt uvær noen steder, men det er utvikling av lavtrykk på gang utenfor Vestlandet, sier statsmetreolog og værmelder for NRK Kristian Gislefoss.

– Lavtrykk lager krøll

Både Sør- og Østlandet kan i morgen forvente seg delvis lavt skydekke.

I løpet av dagen blir det nedbør, enten i form av regn, sludd eller snø. Oslo by kan forvente seg en blanding av sludd og snø.

– Når klokken slår tolv er det størst sjanse for nedbør på Sørlandet og i Telemark, mens store deler av Østlandet vil slippe unna. Det blir derimot veldig lavt skydekke, og ikke det beste været for fyrverkeri, sier Gislefoss.

Det er også størst sjanse for tåke i sør.

Se videoen for å få svar på hvorfor man ofte ikke kan se fyrverkeri i Oslo på nyttårsaften. Du trenger javascript for å se video. Se videoen for å få svar på hvorfor man ofte ikke kan se fyrverkeri i Oslo på nyttårsaften.

Vestlandet er som kjent litt uforutsigbart. Mulig nedbør avhenger av om lavtrykket vil flytte seg eller ikke.

– Det kan bli alt mulig rart. Det er et lavtrykk her som lager litt krøll. Forflytter det seg litt kan det bli opphold, men det ser ut til at det vil være perioder med bygevær. Dette vil bli klarert nærmere i løpet av dagen, sier statsmetreologen.

MELDER NYTTÅRSVÆRET: Kristian Gislefoss er statsmeteorolog i Metreologisk Institutt og værmelder for NRK.

Bergenserne kan forvente seg et par plussgrader hvor det kan forekomme snø, selv om Gislefoss understreker det er lite sannsynlig.

Vinden vil blåse best langs Rogalandskysten, og inn mot Sørlandet og Vest-Agder.

Vinnerne av rakettværet

Resten av landet vil derimot kunne møte 2018 med ganske klar fyrverkerihimmel.

– Fra Møre og Romsdal og nordover ser det ut til å bli oppholdsvær. Minst skyer vil det bli i Nord-Norge, i store deler av Finnmark, Troms og Nordland. Disse er helt klart værvinnerne, understreker Gislefoss.

BRA RAKETTVÆR: Det ser ut til at dette blir været nord for Møre og Romsdal under årets nyttårsfeiring. Bildet er fra Tromsø i 2007. Foto: Håkon Iversen

I utsatte fjordstrøk kan det forekomme litt vind. I ytre strøk av Troms og Finnmark kan det også forekomme lett skydekke.

Trøndelag får også oppholdsvær, og Trondheim ser ut til å få rundt null grader og litt skyer.

I Spitsbergen og på Svalbard vil de gode fyrverkeriforholdene fortsette.

– Spesielt i Longyearbyen ser det ut til å være oppholdsvær og ikke altfor mye vind. Sør for Spitsbergen vil det kunne blåse en kuling. Her blir det også kaldt – rundt minus 15 grader, sier Gislefoss.