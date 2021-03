Slik blir påsken i noen av Norges mest populære hytteområder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hol kommune har innført så strenge koronatiltak i påsken at kommunen selv er usikre på om de er lovlige. I tillegg til strenge statlige restriksjoner, kommer kommunen til å innføre besøksforbud for alle som er på hyttene sine på blant annet:

Geilo

Haugastøl

Ustaoset

– Vi har fått reaksjoner på at noen få har planlagt at de skal ha besøk på hytta fordi de mener at det ikke er et forbud. Det er utfordringen vår, som er en hyttekommune som dekker både Østlandet, Vestlandet og Innlandet. Det er veldig uheldig at det fører til smittespredning ut igjen i de områdene, sier ordfører Petter Rukke (Ap) til NRK.

Dersom ikke Helsedepartementet setter foten ned, er besøksforbudet gjeldende fra førstkommende torsdag.

Påskedestinasjonene i Hol kommune er imidlertid ikke de eneste som kommer til å ha strenge påskerestriksjoner.

NORSK NEDTUR: Påskedestinasjoner ber om at det blir langt mellom folk i påsken. Foto: Camilla Frølich / NTB

Dette gjelder for alle kommunene i Viken

I hele Viken har regjeringen bestemt seg for å innføre såkalt «særlig høyt tiltaksnivå», eller tiltaksnivå A. Det betyr blant annet at det ikke er lov å arrangere for eksempel påskerenn for flere enn dem som bor på den enkelte hytte.

Du kan også glemme afterski på hoteller eller skjenkesteder.

Her er en oversikt over hvilke restriksjoner som kommer til å gjelde alle kommunene i Viken frem til 11. april.

Slik er tiltaksnivå A Ekspandér faktaboks Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter og undervisningen gjøres digitalt. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Arrangementer Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Idretts- og fritidsaktiviteter Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. Arbeidsplasser Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. Butikker og tjenester Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene: Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

Apotek

Bandasjister

Optikere

Vinmonopolet

En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Bensinstasjoner

Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene. Restauranter, kafeer, barer og hoteller: Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.

Skjenkestopp.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester. Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: Treningssentre.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.

Biblioteker.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Museer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Anbefalinger: Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for: Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.

Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner. Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor. Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor. Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner. Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet. Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet. Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt. Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer: personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.

nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).

husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten. Plikt til å bruke munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune. Kilde: Helsedepartementet

I tillegg til destinasjonene ovenfor, vil dette gjelde for påskedestinasjoner som for eksempel:

Nesbyen

Ål i Hallingdal

Hemsedal

Gol

Eggedal

Norefjell

Kongsberg

De samme restriksjonene gjelder for alle som er bosatt i Viken og Oslo, uavhengig av hvor i landet du velger å feire påske.

I tillegg til dette er det innført særregler i både Nesbyen og Hemsedal.

I en ny forskrift har Nesbyen kommune i Hallingdal innført forbud mot å ha flere enn to gjester, melder avisen Hallingdølen.

– Ved å forskriftsfeste dette har vi en håndfast regel som gjør at vi unngår at folk samler seg. Samtidig er det i tråd med tiltaksnivå A, som er innført her vi bor. Der heter det at de som bor alene, kan ha besøk av en til to personer, sier kommuneoverlege Nils Høva til avisa Hallingdølen.

I Hemsedal er det fram til 11. april ikke tillatt å ha flere enn fem gjester.

Slik blir det i Innlandet

Skal du på hytta i Trysil, må du også vente strenge restriksjoner i påsken.

I dag vedtok kommunen regler som kun tillater kommunens innbyggere å ha fem besøkende hjemme og på hytta gjennom påsken.

Hytteeiere fra Oslo og Viken må følge reglene fra sine områder og kan maks ha to gjester. Disse kan heller ikke oppsøke restauranter og skjenkesteder i Trysil ettersom de må følge reglene som gjelder i egen hjemkommune (se over).

STILLE FØR AFTERSKI: Trysilordføreren håper ikke hyttegjester fra Oslo og Viken prøver å komme inn på afterski i påsken. Foto: Lise Åserud / NTB

Ordfører Erik Sletten (Sp) sier kommunen stoler på at folk etterlever reglene.

– Vi kan ikke reise fra hytte til hytte, men tror at folk gjør som de skal.

Sletten tror også at besøkende fra røde områder kommer til å holde seg unna restaurantene på skidestinasjonen.

– Vi vedtar disse strenge reglene nå, før det kommer nasjonale regler, fordi vi får besøkende tilsvarende fem ganger befolkningen. Da er det viktig å være tidlig ute, sier ordføreren.

Landets største hyttekommune Ringsaker, med over 7000 fritidsboliger, opplyser til NRK at de avventer lokale regler.

Brøytenekt for å hindre utfart

De som hadde tenkt seg en tur med bil opp mot Gaustatoppen i påsken, kan også like gjerne bli hjemme.

Tinn og Hjartdal kommuner har bestemt seg for ikke å brøyte fylkesvei 3430 mellom Bitringsnatten og Gaustadbanen før påske slik man har gjort tidligere.

I en pressemelding fra de to kommunene står det at dette skyldes den pågående pandemien.

I pressemeldingen heter det blant annet:

«Når en nå ser utviklingen av smitte svært nært vårt distrikt, spesielt opp mot skisentrenes reduserte kapasitet for å kunne gjennomføre trygge aktiviteter for sine kunder, velger vi i år å ikke brøyte opp veien.»

Kan også bli strengere nasjonale påsketiltak

Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, sier at det også kan bli aktuelt å stramme inn i de nasjonale tiltakene til påske.

– Vi har brukt noen dager nå på å se gjennom alle tiltakene vi har i Norge som et sikkerhetsnett mot smittespredning i hele landet. Og fordi vi har fått nye virusmutasjoner som er mer smittsomme, så må vi også se gjennom dette en gang til, sier Nakstad til NRK.

Dette gjelder blant annet om rådene for avstand, bruk av munnbind også videre, er gode nok og er nok tilpasset de nye virusvariantene.