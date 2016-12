Slik blir økonomien din i 2017

Ikke siden tidlig på 80-tallet har reallønningene utviklet seg så svakt som i 2016.

- Nordmenn har i mange år vært vant til at lønningene har vokst klart sterkere enn prisene, sier sentralbanksjef Øystein Olsen Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

SSB og Finansdepartementet har i sine prognoser at kjøpekraften faller betydelig i 2016, med henholdsvis 1,2 prosent og 1,0 prosent.

Også Norges Bank tror at lønningene mer enn spises opp av at prisene stiger i 2016, slik at man i realiteten får mindre for hver krone man tjener.

– Det snudde i 2016. Da fikk vi en lavere gjennomsnittlig lønnsvekst enn prisveksten, slik at folks kjøpekraft faktisk går ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i Politisk kvarter på NRK1 og P2 onsdag morgen.

Mindre å rutte med

For mens lønningene ventes å stige med 2,3 prosent, venter sentralbanken at prisene stiger langt mer, hele 3,6 prosent ifølge sentralbankens siste beregninger.

– Man kan være litt i tvil om dette har gått opp for folk ennå, sier Olsen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken sier til NRK at det er første gang på lenge at dette skjer. Vanligvis har folk fått litt mer å rutte med hvert eneste år her i landet, i flere tiår på rad.

– Vi tror ikke at lønnsveksten kan stige mye fremover, av hensyn til konkurranseevnen mot utlandet, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken. Foto: Paal Audestad

– Det er det første året på lenge, at dette er et faktum. Vi tror også at det blir en svak utvikling i lønnsveksten fremover, sier hun.

Handelsbankens økonomer tror at den svake reallønnsutviklingen kommer til å legge en demper på hvor mye folk kommer til å handle landets butikker i året som kommer.

Dermed legger det en demper på konsumveksten.

– Bedre i året som kommer

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener på sin side at fallet i reallønnsveksten er forbigående, og i stor grad skyldes en midlertidig effekt av at importerte varer er blitt dyrere.

– Det har vi sett i butikkene, folk får mindre igjen for pengene. Så det er en negativ midlertidig effekt vi har nå, av svak krone som etter hvert vil forsvinne. Da vil reallønnsveksten bli noe bedre enn den er i år, sier Bruce.

– Inflasjonen vil falle når effekten av dyrere importvarer faller bort, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets. Foto: Simon Solheim / NRK

Og sentralbanksjef Øystein Olsen er enig i at 2017 blir litt bedre økonomisk med tanke på økonomien til folk flest.

Men mener det likevel er langt igjen til kjøpefesten på 00-tallet.

– Slik vi ser det bil kjøpekraften øke litt igjen i 2017. Men jeg understreker litt, i forhold til den fenomenale kjøpekraftsutviklingen nordmenn har hatt på 2000-tallet, sier han.

Også SSB og Finansdepartementet spår en svakt positiv økning i reallønningene i året som kommer, med henholdsvis 0,4 og 0,7 prosent.

Sentralbanken spår at dagens lave nivå på styringsrenta vil holde seg de neste to årene på 0,5 prosent.